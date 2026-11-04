Vonovia Aktie: D. E. Shaw verschärft Millionen-Wette auf fallende Kurse - warum die Anleger trotzdem kräftig zugreifen!

Die Kombination aus einem deutlichen Kursanstieg und bestehenden Netto-Leerverkaufspositionen kann für Leerverkäufer unangenehm werden. Wer auf fallende Kurse setzt, profitiert grundsätzlich von Kursverlusten. Steigt die Aktie dagegen deutlich, können Verluste entstehen. Um eine Short-Position zu schließen, müssen zuvor leerverkaufte Aktien grundsätzlich zurückgekauft werden. Diese Rückkäufe erzeugen zusätzliche Nachfrage und können einen laufenden Kursanstieg unter bestimmten Umständen verstärken. Dieser Mechanismus wird als Short Squeeze bezeichnet. Bei Vonovia könnte die zuletzt gemeldete Positionierung der vier institutionellen Investoren deshalb für zusätzliche Spannung sorgen. Two Sigma hält 1,10 Prozent short, D. E. Shaw 0,82 Prozent, BlackRock Financial Management 0,70 Prozent und Citadel Advisors 0,62 Prozent. Sollten die Kurse weiter steigen, könnten einzelne Investoren ihre Risikopositionen überprüfen und gegebenenfalls reduzieren. Daraus könnte zusätzliche Kaufnachfrage entstehen. Allerdings wäre es verfrüht, bereits einen bevorstehenden Short Squeeze auszurufen. Dafür müssten weitere Faktoren berücksichtigt werden, darunter die aktuelle Shortquote, die Handelsliquidität, die Kosten der Aktienleihe und die Bereitschaft der Leerverkäufer, ihre Positionen tatsächlich zu schließen. Die entscheidende Frage lautet: Können die Käufer den Kursanstieg fortsetzen und damit einzelne Hedgefonds zu Rückkäufen bewegen? Ein solcher Effekt ist möglich, aber keineswegs garantiert. Die jüngste Aufstockung durch D. E. Shaw zeigt vielmehr, dass zumindest ein institutioneller Investor weiterhin bereit ist, sein Short-Engagement auszuweiten.