In Nordamerika kommt Bewegung in den Lkw-Markt: RBC-Analyst Nick Housden bestätigt für die Volvo-Aktie das Rating „Sector Perform“ und das Kursziel von 360 schwedischen Kronen. Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die Aktie laut finanzen.net bei 28,79 Euro.
Volvo-Aktie: Lkw-Zyklus in Nordamerika dreht – RBC bleibt trotzdem neutral
RBC-Analyst Nick Housden sieht in Nordamerika den Beginn eines Erneuerungszyklus bei Lkw. Für die Volvo-Aktie bleibt er bei „Sector Perform“.
Steckbrief
- Unternehmen
- AB Volvo
- Handelssymbol
- VOLV B (Nasdaq Stockholm)
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- Nick Housden
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- RBC
- Rating
- Sector Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 360 schwedischen Kronen
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Volvo-Aktie
Erneuerungszyklus in Sicht – Housden bleibt neutral
Nick Housden äußerte sich nach einer Branchenkonferenz von RBC zu den Lkw-Märkten.
Volvo zählt zu den größten Lkw-Herstellern der Welt und baut außerdem Busse, Baumaschinen und Motoren. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 119,5 Milliarden Kronen.
Die bereinigte operative Marge verbesserte sich auf 12,3 Prozent nach 10,6 Prozent im Vorjahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Nick Housden zu lesen ist:
Branchenkonferenz
Housden stützt sich auf Eindrücke von der RBC Global Industrials Conference.
Nordamerika
Dort sieht er den Beginn eines Erneuerungszyklus bei Lkw.
Europa stabil
Der europäische Markt bewegt sich laut RBC stabil auf hohem Niveau.
Neutrale Einstufung
Trotz der positiven Signale bleibt Housden bei „Sector Perform“.
Kursziel in Kronen
RBC nennt das Kursziel in schwedischen Kronen, der Kurs zum Analysezeitpunkt liegt laut finanzen.net in Euro vor. Ein direkter Abstand lässt sich daher nicht sauber berechnen.
„Sector Perform“ bedeutet bei RBC eine Entwicklung im Rahmen der Branche.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Nick Housden. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 360 schwedischen Kronen wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
AB Volvo (VOLV.B): Halten, Kursziel 360,00 SEK.
- Quelle
- Empfehlung von Nick Housden, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 17.11.2026, 05:47 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:57 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:57 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nick Housden, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.