Volvo zählt zu den größten Lkw-Herstellern der Welt und baut außerdem Busse, Baumaschinen und Motoren. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um acht Prozent auf 119,5 Milliarden Kronen.

Die bereinigte operative Marge verbesserte sich auf 12,3 Prozent nach 10,6 Prozent im Vorjahr.