Der Mittwoch war für Autowerte ein starker Tag. Auslöser war laut Berichten der Plan der EU, die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge ab dem 1. Dezember für höchstens 200 Tage über Länderquoten zu begrenzen. Betroffen wären vor allem chinesische Hersteller. Hinzu kam eine Branchenstudie von JPMorgan vom 24. und 25. November mit überwiegend optimistischem Ausblick auf 2027. Die Entlastung durch die EU-Regel sieht JPMorgan laut Berichten nur kurzfristig; VW gehört nicht zu den Favoriten der Studie.

Heute rückt ein zweites Thema in den Blick: In Stuttgart tagt ab 9:30 Uhr der Strategiedialog der Automobilwirtschaft. Dort geht es um eine mögliche Lockerung des Verbrenner-Aus nach 2035, über die die EU dem Vernehmen nach im Dezember entscheiden soll. Beschlossen ist nichts. Ergebnisse des Dialogs lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.