Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN DE0007664039, Ticker VOW3) setzt am Donnerstag ihre Erholung fort: Auf Xetra kostet sie um 09:06 Uhr 66,70 Euro, ein Plus von 2,2 Prozent, nachdem sie am Mittwoch mit einem Sprung von 4,6 Prozent auf 65,24 Euro der stärkste DAX-Wert war. Erst am Montag hatte sie mit 61,62 Euro ihr Jahrestief markiert. Im Hintergrund stehen eine geplante EU-Quote für Hybridimporte, ein Strategiedialog der Autoindustrie in Stuttgart und ein Konzernergebnis, das nach der Porsche-Abschreibung rote Zahlen zeigt. Was die Volkswagen Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung und Chart sagt – und wie die Volkswagen Aktienprognose der Analysten aussieht.
Volkswagen Aktienanalyse: Jahrestief, Milliardenabschreibung, EU-Rückenwind – Value-Chance oder Value-Falle?
Die Volkswagen Aktie (Vz., ISIN DE0007664039, Ticker VOW3) erholt sich vom Jahrestief, doch das Konzernergebnis bleibt nach dem Porsche-Abschreiber unter Druck. Die Volkswagen Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Chart und der Frage, was die Volkswagen Aktienprognose der Analysten hergibt.
Der Auslöser
Autowerte profitieren von Berichten über eine EU-Quote für Hybridimporte ab 1. Dezember und von einer optimistischen Branchenstudie von JPMorgan. VW gilt dort nicht als Favorit.
Die Zahlen
Operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 nur noch 0,1 Mrd. €, Sonderbelastungen von 7,8 Mrd. € im dritten Quartal, davon 6,4 Mrd. € Goodwill bei Porsche.
Die Prognose
Konzernziel 2026: operative Marge von bis zu 1 %, Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Mrd. €.
Die Bewertung
Erwartetes KGV von etwa 5 und eine Dividendenrendite von rund 7 % locken – sie hängen aber an Gewinnschätzungen, die erst noch sinken könnten.
Der Auslöser
Warum steigt die Volkswagen Aktie vom Jahrestief?
Der Mittwoch war für Autowerte ein starker Tag. Auslöser war laut Berichten der Plan der EU, die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge ab dem 1. Dezember für höchstens 200 Tage über Länderquoten zu begrenzen. Betroffen wären vor allem chinesische Hersteller. Hinzu kam eine Branchenstudie von JPMorgan vom 24. und 25. November mit überwiegend optimistischem Ausblick auf 2027. Die Entlastung durch die EU-Regel sieht JPMorgan laut Berichten nur kurzfristig; VW gehört nicht zu den Favoriten der Studie.
Heute rückt ein zweites Thema in den Blick: In Stuttgart tagt ab 9:30 Uhr der Strategiedialog der Automobilwirtschaft. Dort geht es um eine mögliche Lockerung des Verbrenner-Aus nach 2035, über die die EU dem Vernehmen nach im Dezember entscheiden soll. Beschlossen ist nichts. Ergebnisse des Dialogs lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.
Auch die US-Zölle bleiben ein Unsicherheitsfaktor: Neue Zollpläne der USA gegen 14 Handelspartner sollen frühestens im Januar 2027 greifen, Höhe und Zeitpunkt für die EU sind offen und nicht bestätigt. Die VW-Prognose für 2026 enthält mögliche neue Zölle ausdrücklich nicht.
Das Geschäft
Das Geschäftsmodell: Was macht Volkswagen?
Volkswagen ist einer der größten Autokonzerne der Welt. Zum Konzern gehören unter anderem die Marken Volkswagen, Audi, Škoda, Seat/Cupra und Porsche, dazu die Nutzfahrzeugsparte und die Finanzdienstleistungen. Von Januar bis September 2026 lieferte der Konzern laut Zwischenbericht 6,01 Millionen Fahrzeuge aus, 9,0 % weniger als im Vorjahreszeitraum; davon waren 679.000 reine Elektroautos (minus 5,4 %). Der Konzern arbeitet an einem Kostenprogramm von rund 31 Mrd. €, in der Kernmarke sollen bis 2030 laut Berichten rund 12.000 Stellen wegfallen.
Zahlen und Bewertung
Wie schlecht sind die Zahlen – und was kostet die Volkswagen Aktie?
Der Zwischenbericht vom 29. Oktober zeigt ein zweigeteiltes Bild. Operativ, vor Sondereinflüssen, verdiente der Konzern in den ersten neun Monaten 8,8 Mrd. € (Marge 3,8 %). Nach Sondereffekten bleibt aber nur ein operatives Ergebnis von 0,1 Mrd. € (Vorjahr 5,4 Mrd. €), die Marge liegt bei 0,0 % (Vorjahr 2,3 %). Das Ergebnis nach Steuern ist mit minus 2,7 Mrd. € negativ (Vorjahr plus 3,4 Mrd. €). Im dritten Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Mrd. € an, darunter eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Abschreibung von 6,4 Mrd. € bei Porsche und rund 1 Mrd. € Abschreibungen auf chinesische Beteiligungen. Der Umsatz im dritten Quartal sank Berichten zufolge um 6,3 % auf 75,3 Mrd. €.
Positiv: Der Netto-Cashflow der Automobile stieg in den neun Monaten auf 4,4 Mrd. € (Vorjahr 1,8 Mrd. €), die Nettoliquidität liegt bei 33,0 Mrd. € (Jahresende 2025: 34,5 Mrd. €).
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|9 Monate 2025
|Umsatz
|233,4 Mrd. €
|238,7 Mrd. €
|Operatives Ergebnis
|0,1 Mrd. €
|5,4 Mrd. €
|Operative Marge
|0,0 %
|2,3 %
|Ergebnis nach Steuern
|−2,7 Mrd. €
|3,4 Mrd. €
|Netto-Cashflow Automobile
|4,4 Mrd. €
|1,8 Mrd. €
|Auslieferungen
|6,01 Mio.
|rund 6,6 Mio.
Netto-Cashflow und Nettoliquidität beziehen sich auf den Bereich Automobile.
Quelle: Volkswagen AG, Zwischenbericht 29.10.2026
Für das Gesamtjahr 2026 hat Volkswagen im September die Prognose gesenkt und im Oktober bestätigt: Umsatz von rund 315 Mrd. €, eine operative Marge von bis zu 1 % (zuvor 4,0 bis 5,5 %), ein Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Mrd. €, eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Mrd. € zum Jahresende und rund 8,2 Millionen Auslieferungen.
Bei der Bewertung fällt vor allem der Abstand zu den Schätzungen auf. Datenanbieter nennen für 2026 ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 5 bis 5,4, bei einer auf Basis des Gewinns 2025 gerechneten Zahl von rund 7,8. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 € je Vorzugsaktie, für 2026 erwarten Analysten 4,80 bis 4,94 €, das wären rund 7,3 bis 7,5 % bei einem Kurs um 66 €. Die Marktkapitalisierung lag Mitte November bei rund 33 Mrd. €.
Wichtig: Die Dividendenschätzungen stammen aus einer Zeit vor den jüngsten Abschreibungen; ob die Ausschüttung bei einem negativen Konzernergebnis in der erwarteten Höhe bleibt, ist offen.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Dividendenrendite 2026e
|Volkswagen Vz.
|5 bis 5,4
|rund 7,3 bis 7,5 %
|Mercedes-Benz
|7,2 bis 7,6
|rund 7,3 bis 7,8 %
|BMW
|rund 10 bis 12
|rund 4,3 bis 4,4 %
Die Werte stammen aus unterschiedlichen Erhebungsständen und Basisjahren und sind nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter, Stand 14. bis 25.11.2026
Die Analysten
Was sagt die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?
Die Konsensdaten zeigen ein freundliches Bild mit einem großen Haken. Von elf Häusern, die ein Datenanbieter mit Stand 18. November auswertet, stufen sechs auf Kaufen und fünf auf Halten, kein Haus auf Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 99,30 €, die Spanne reicht von 70 € bis 120 €. Eine andere Erhebung mit 18 Analysten kommt auf durchschnittlich 98,16 € bei einer Spanne von 67 bis 120 €. Der Haken: Viele dieser Ziele stammen aus der Zeit vor dem Porsche-Abschreiber im dritten Quartal und liegen deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 66 €.
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Wer die Volkswagen Aktienprognose liest, sollte deshalb auf das Datum der jeweiligen Schätzung achten.
|Erhebung
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø-Kursziel
|Spanne
|11 Häuser
|6
|5
|0
|rund 99,30 €
|70 bis 120 €
|18 Analysten
|–
|–
|–
|98,16 €
|67 bis 120 €
Stand 18.11.2026 (11 Häuser) bzw. Stand 25.11.2026 (18 Analysten). Keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter
Der Chart
Charttechnik: Wo steht die Volkswagen Aktie?
Der Chart bleibt im Abwärtstrend. Zum Stand 25. November lag die Aktie unter der 50-Tage-Linie (rund 69,20 €) und deutlich unter der 200-Tage-Linie (rund 80,20 €). Als Unterstützung gilt das Jahrestief vom 23. November bei 61,62 €; ein Rückfall darunter würde den Abwärtstrend laut Marktbeobachtern bestätigen. Als Widerstände nennen sie das Tief vom 15. Oktober bei 65,92 € und darüber die 50-Tage-Linie. Ein Schlusskurs über dieser Linie wäre demnach eine erste Voraussetzung für eine belastbare Trendwende. Seit Jahresbeginn hat die Aktie nach Berichten rund 36 % verloren. Die Angaben beschreiben den Chart und sind keine Handelssignale.
Szenarien
Volkswagen Aktienprognose: Welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eigene Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert drei Wege. Im ersten Szenario war das Jahrestief der Boden: Die Marge erholt sich 2027, Sparprogramm und Hybridquote greifen, die niedrige Bewertung wird abgebaut. Im zweiten Szenario bleibt die Aktie ein günstiger, aber unattraktiver Wert, solange China, Zölle und Tarifstreit belasten. Im dritten Szenario kommen weitere Abschreibungen oder Gewinnwarnungen, die die Schätzungen der Analysten nach unten ziehen. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Ergebnisse des Strategiedialogs der Automobilwirtschaft in Stuttgart.
1. Dezember 2026: geplanter Start der EU-Quote für Hybridimporte.
Dezember 2026: erwartete EU-Entscheidung zur Lockerung des Verbrenner-Aus.
15. Dezember 2026: zweite Tarifrunde zwischen VW und IG Metall in Zwickau; die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.
Januar 2027: mögliche Wirkung neuer US-Zölle.
16. März 2027: Jahreszahlen laut Datenanbietern (Termin bei VW noch zu bestätigen).
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum steigt die Volkswagen Aktie? Berichte über die EU-Quote für Hybridimporte und eine optimistische Branchenstudie haben die Autowerte gestützt; zudem erholt sich die Aktie vom Jahrestief vom 23. November.
Was hat VW im dritten Quartal belastet? Sonderbelastungen von 7,8 Mrd. €, darunter eine Goodwill-Abschreibung von 6,4 Mrd. € bei Porsche.
Wie sieht die Volkswagen Aktienprognose der Analysten aus? Im Konsens überwiegen Kaufempfehlungen, die durchschnittlichen Kursziele liegen bei rund 98 bis 99 €, viele stammen aber aus der Zeit vor den Abschreibungen.
Was sagt die Volkswagen Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV 2026 liegt bei etwa 5 bis 5,4, die erwartete Dividendenrendite bei rund 7 %, beides abhängig von den Schätzungen.
Wann legt VW die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen werden laut Datenanbietern am 16. März 2027 erwartet.
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