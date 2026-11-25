Die Volkswagen Aktie (ISIN DE0007664039, Ticker VOW3) zieht am Mittwoch um 6,16 Prozent auf 66,20 Euro an (Xetra, 12:53 Uhr) und ist damit größter DAX-Gewinner. Auslöser ist weniger Volkswagen selbst als die Stimmung in der Branche: Autowerte gelten nach einem Minus von 36 bis 40 Prozent seit Jahresbeginn als Schnäppchen, dazu kommen eine Branchenstudie von JPMorgan und neue EU-Quoten für Hybrid-Importe.
Volkswagen Aktienanalyse: Autowerte springen an, Aktie über 66 Euro – ist das schon die Wende oder nur ein Zwischenhoch?
Die Volkswagen Aktie (DE0007664039) erholt sich am Mittwoch um mehr als 6 Prozent. Die Volkswagen Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung, Analystenurteile und die Volkswagen Aktienprognose des Marktes nach dem Sektor-Ausverkauf.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG, Wolfsburg
- ISIN / Ticker
- DE0007664039 (Vz.) / VOW3
- Index
- DAX
- Marktkapitalisierung
- rund 33 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 61,62 € (23.11.2026) bis ca. 109 € (Dezember 2025)
- Konsens-Kursziel
- rund 98–99 € (Ø der Analysten)
Stand: 25.11.2026, Xetra, 25.11.2026, 12:53 Uhr; Marktkapitalisierung eigene Berechnung
Die Fragen, die Anleger bei der Volkswagen Aktienanalyse jetzt beschäftigen: Wie nachhaltig ist die Erholung nach dem Tief vom 23. November bei 61,62 Euro? Und was rechtfertigt ein erwartetes KGV von nur rund 3,6 bis 3,7 für 2027 – ein Kursabschlag, der entweder viel Chance oder viel Misstrauen widerspiegelt? Der europäische Branchenindex Stoxx 600 Auto & Parts hatte am Montag den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren markiert, knapp die Hälfte unter dem Rekord vom April 2024.
Was ist passiert?
Warum steigt die Volkswagen Aktie am 25. November?
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Erstens die Schnäppchensuche: Nach dem schwachen Jahr greifen Anleger bei Volkswagen, BMW und Mercedes zu, die am Morgen um bis zu 6,4 Prozent zulegten. Zweitens die Branchenstudie 2027 von JPMorgan-Analyst José Asumendi vom 24. November: Als Favoriten nennt er Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo; Schaeffler wurde hochgestuft. Volkswagen gehört nicht dazu – JPMorgan bleibt bei „Neutral" mit 85 Euro Kursziel. Drittens begrenzt die EU ab dem 1. Dezember Hybrid-Importe aus China per Länderquoten, gültig bis zu 200 Tage; das stützt europäische Hersteller.
Die Aktie hatte am Dienstag noch 2,5 Prozent auf 62,36 Euro verloren. Am Morgen lag sie nach Handelsstart bei 64,34 Euro und überwand dann die Marke von 65 Euro, die Marktbeobachter als Widerstand nannten.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Volkswagen aus?
Der Konzern baut unter Marken wie Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra, Porsche und Traton Pkw, Sportwagen und Nutzfahrzeuge. Er gliedert sich in die Markengruppen Core, Progressive, Sport Luxury und Trucks. Im Neunmonatszeitraum 2026 steuerte die Gruppe Core (Volkswagen Pkw, Skoda, Seat/Cupra und andere) ein operatives Ergebnis von 4,3 Milliarden Euro bei, Progressive (Audi und weitere) 1,2 Milliarden Euro, Porsche/Sport Luxury 1,5 Milliarden Euro und Trucks 1,7 Milliarden Euro. Dazu kommen Finanzdienstleistungen und das Geschäft in China, das laut Management deutlich an Gewicht verloren hat.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung aus?
Das dritte Quartal 2026 war von Sondereffekten geprägt: Volkswagen musste laut Unternehmen 7,8 Milliarden Euro in Q3 (8,7 Milliarden Euro in den neun Monaten) abschreiben, darunter 6,4 Milliarden Euro Goodwill auf Porsche, rund eine Milliarde Euro auf China-Vermögen und Kosten für den geplanten Verkauf des Werks Osnabrück. Das operative Ergebnis fiel dadurch auf minus 5,86 Milliarden Euro. Vor Sondereffekten lag die operative Marge nach neun Monaten bei 3,8 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026 (Vorjahr)
|Umsatz
|75,3 Mrd. € (Vorjahr: 80,3 Mrd. €)
|233,4 Mrd. € (238,7 Mrd. €)
|Operatives Ergebnis
|-5,86 Mrd. €
|0,07 Mrd. € (5,4 Mrd. €)
|Netto-Cashflow Automobile
|1,2 Mrd. €
|4,4 Mrd. € (1,8 Mrd. €)
|Auslieferungen
|1,885 Mio. (-14,3 %)
|6,011 Mio. (-9,0 %)
|Nettoliquidität Automobile
|–
|33,0 Mrd. € (Ende 2025: 34,5 Mrd. €)
Sondereffekte: 7,8 Mrd. € in Q3, 8,7 Mrd. € in den ersten neun Monaten. Operative Marge nach neun Monaten vor Sondereffekten: 3,8 %.
Quelle: Volkswagen AG, Pressemitteilung vom 29.10.2026
Die Jahresprognose hat Volkswagen deutlich gesenkt: Für 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent, einen Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro und eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Milliarden Euro. Im Juli hatte die Marge-Prognose noch 4,0 bis 5,5 Prozent betragen. Auf Kostenseite läuft ein Programm über rund 31 Milliarden Euro; nach dem Zukunftsplan 2030 sollen rund 50.000 zusätzliche Stellen wegfallen und die operative Marge 2030 bei 9 Prozent liegen. Eine Werksschließung ist laut Aufsichtsratsbeschluss nicht beschlossen.
Bewertungsseitig fällt vor allem das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf. Für 2026 erwartet der Konsens wegen der Abschreibungen einen Verlust von rund 3 Euro je Aktie, für 2027 dagegen etwa 17,8 bis 18,2 Euro. Bei 66,20 Euro ergibt das ein KGV 2027 von rund 3,6 bis 3,7. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie – das entspräche bei aktuellem Kurs einer Rendite von rund 7,9 Prozent; für 2026 wird laut Konsens mit 4,80 Euro gerechnet.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Volkswagen Vz.
|Verlust
|ca. 3,6–3,7
|BMW
|11,6
|7,4
|Mercedes-Benz
|8,2
|7,3
|Stellantis
|9,0
|4,6
|Renault
|4,5
|4,6
|Toyota
|10,7
|10,6
Stände der Konsensdaten unterschiedlich alt (Kurse zwischen 09.11. und 25.11.2026); Volkswagen auf Basis Konsens-EPS 2027, eigene Berechnung bei 66,20 €. Toyota mit Geschäftsjahr bis März.
Quelle: Konsensschätzungen von Datenanbietern, Stand November 2026
Was sagen die Analysten zur Volkswagen Aktienprognose?
Der Konsens ist mehrheitlich positiv, aber nicht euphorisch. Bei zehn bis elf Häusern, die in den vergangenen Monaten ein Urteil abgegeben haben, überwiegen die Kaufempfehlungen mit sechs gegen vier Halteurteile; kein Haus rät zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Zählung bei rund 98 bis 99 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro. Zu den Skeptikern zählen JPMorgan („Neutral", 85 Euro) und UBS („Neutral", 70 Euro). Jefferies sieht die Aktie bei „Buy" mit 120 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Neutral
|85 €
|25.11.2026 (Studie 24.11.)
|UBS
|Neutral
|70 €
|19.11.2026
|Jefferies
|Buy
|120 €
|29.10.2026
Kursziele in Euro. Weitere Häuser mit Kaufurteil: u. a. Deutsche Bank (100 €, 02.11.), RBC (115 €, 20.11.), Berenberg (100 €, 22.09.).
Quelle: Veröffentlichte Einschätzungen der genannten Häuser; Stand 25.11.2026
Wichtig: Die Kursziele stammen teils aus den vergangenen Wochen und berücksichtigen den jüngsten Sektor-Ausverkauf nur teilweise. Alle Ziele liegen aber über dem aktuellen Kurs von 66,20 Euro; selbst das niedrigste (UBS, 70 Euro) liegt knapp darüber.
Wie sieht der Chart der Volkswagen Aktie aus?
Der Abwärtstrend seit Dezember 2025 ist noch intakt. Die Aktie notiert über der von Marktbeobachtern genannten Widerstandsmarke von 65 Euro, bleibt aber nahe dem Jahrestief von 61,62 Euro vom 23. November – das ist die wichtigste Unterstützung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 109 Euro (Dezember 2025). Ein statistisches Modell sieht auf Vierwochensicht eine Spanne von etwa 61 bis 73 Euro; das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Zur 50- und 200-Tage-Linie und zum RSI lagen keine belastbaren, datierten Werte vor; sie werden deshalb nicht genannt.
Wie geht es weiter? Die Volkswagen Aktienprognose und die Termine
Die Volkswagen Aktienprognose des Marktes lässt sich in zwei Szenarien fassen, wie Analysten sie diskutieren: Im optimistischen Fall greifen Sparprogramm und Modellanlauf, die Marge erholt sich 2027, und die niedrige Bewertung schließt sich in Richtung der Analystenziele von 85 bis 120 Euro. Im vorsichtigen Fall belasten Zölle, China und der Tarifkonflikt die Gewinne weiter, und die Erholung bleibt ein Zwischenhoch im Abwärtstrend. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wichtige Termine: Tarifverhandlung am 15. Dezember 2026 in Zwickau, Jahreszahlen 2026 am 9. März 2027, erstes Quartal 2027 am 29. April 2027. Einen Termin für die Hauptversammlung 2027 hat der Konzern nach den vorliegenden Informationen noch nicht veröffentlicht.
FAQ: Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum steigt die Volkswagen Aktie heute? Vor allem wegen einer Sektorerholung nach dem Ausverkauf, einer JPMorgan-Branchenstudie und der EU-Quote für Hybrid-Importe; die Aktie legt um 6,16 Prozent auf 66,20 Euro zu.
Was ist die Volkswagen Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 98 bis 99 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro. Sechs Häuser raten zum Kaufen, vier zum Halten.
Wie hoch ist die Dividende der Volkswagen Aktie? Für 2025 wurden 5,26 Euro je Vorzugsaktie gezahlt; für 2026 erwartet der Konsens 4,80 Euro.
Wann kommen die nächsten Volkswagen-Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 erscheinen am 9. März 2027, das erste Quartal am 29. April 2027.
Ist die Volkswagen Aktie günstig bewertet? Das erwartete KGV 2027 liegt bei rund 3,6 bis 3,7 und damit unter den Wettbewerbern; ob das reicht, hängt davon ab, ob die Gewinne 2027 tatsächlich erreicht werden.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Einschätzungen von JPMorgan, UBS und Jefferies sind Empfehlungen Dritter und werden von aktiencheck.de unverändert und ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen von JPMorgan: Disclosures; von UBS: Research Disclosures; von Jefferies: Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Volkswagen AG Vz. (VOW3): Halten, Kursziel 85,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan, UBS, Jefferies vom 25.11.2026, 08:21 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 13:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 13:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan, UBS, Jefferies.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.