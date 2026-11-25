Die Jahresprognose hat Volkswagen deutlich gesenkt: Für 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 315 Milliarden Euro, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent, einen Netto-Cashflow der Automobile von 3 bis 6 Milliarden Euro und eine Nettoliquidität von 32 bis 34 Milliarden Euro. Im Juli hatte die Marge-Prognose noch 4,0 bis 5,5 Prozent betragen. Auf Kostenseite läuft ein Programm über rund 31 Milliarden Euro; nach dem Zukunftsplan 2030 sollen rund 50.000 zusätzliche Stellen wegfallen und die operative Marge 2030 bei 9 Prozent liegen. Eine Werksschließung ist laut Aufsichtsratsbeschluss nicht beschlossen.

Bewertungsseitig fällt vor allem das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf. Für 2026 erwartet der Konsens wegen der Abschreibungen einen Verlust von rund 3 Euro je Aktie, für 2027 dagegen etwa 17,8 bis 18,2 Euro. Bei 66,20 Euro ergibt das ein KGV 2027 von rund 3,6 bis 3,7. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie – das entspräche bei aktuellem Kurs einer Rendite von rund 7,9 Prozent; für 2026 wird laut Konsens mit 4,80 Euro gerechnet.