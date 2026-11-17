Blume sieht nicht nur ein VW-Problem, sondern eine Krise der gesamten Autoindustrie. Volkswagen habe in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht und behaupte sich im Wettbewerb; gelinge der Umbau, habe der Konzern eine große Zukunft. Laut ZDF begründet er die Lage vor allem mit Kostennachteilen.

Deutlich wird der VW-Chef beim wichtigsten Auslandsmarkt: Das China-Geschäft der vergangenen 20 Jahre werde „so nicht wieder zurückkommen“. Die Kunden dort seien an niedrige Preise gewöhnt, der Wettbewerb sei immens, hohe Margen hält er künftig für ausgeschlossen. Die Zukunft sieht Blume im autonomen Fahren, bei dem Europa aufholen müsse. Die Verbrenner-Debatte nennt er ideologisch: Technisch sei der Elektroantrieb schon heute überlegen, dennoch werde es auch 2050 noch Verbrenner geben.

Was im Interview laut ZDFheute nicht vorkommt: konkrete Aussagen zu Stellenabbau, Werken, Zöllen, Energiepreisen oder Forderungen an die Bundesregierung. Diese Themen bestimmen trotzdem die Lage, denn das Gespräch fällt mitten in den größten Umbau der Konzerngeschichte.