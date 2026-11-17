VW-Konzernchef Oliver Blume sieht die Branche in einer existenziellen Lage: Es gehe „im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie“, sagte er im ZDF. Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, Xetra-Kürzel VOW3, ISIN DE0007664039) startete schwächer in den Dienstag und kostete auf Tradegate um 09:10 Uhr 66,10 Euro, rund 1,5 Prozent weniger als am Vorabend; der Xetra-Schluss am Montag lag bei 67,04 Euro. Das Interview fällt in eine heikle Woche: Am 24. November beginnen die Tarifverhandlungen mit der IG Metall, und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies fordert vom Vorstand Jobsicherheit.
Volkswagen Aktie: VW-Chef Blume sieht das Überleben der Autoindustrie auf dem Spiel – was heißt das vor der Tarifrunde?
Im ZDF spricht Oliver Blume von einem Überlebenskampf der traditionellen Autoindustrie und erwartet in China keine Rückkehr zu alten Zeiten. Eine Woche vor dem Start der Tarifgespräche mit der IG Metall wächst der politische Druck aus Niedersachsen. Die Volkswagen Aktie gibt am Morgen nach.
Das Interview
Was hat VW-Chef Blume im ZDF gesagt – und was nicht?
Geführt hat das Gespräch ZDF-Wirtschaftsredakteur Florian Neuhann für die WISO-Dokumentation „Die Zukunft des Verkehrs – Nie wieder Stau?“, die am Montagabend im ZDF lief. ZDFheute veröffentlichte das elfeinhalbminütige Interview am Dienstagmorgen.
Blume sieht nicht nur ein VW-Problem, sondern eine Krise der gesamten Autoindustrie. Volkswagen habe in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht und behaupte sich im Wettbewerb; gelinge der Umbau, habe der Konzern eine große Zukunft. Laut ZDF begründet er die Lage vor allem mit Kostennachteilen.
Deutlich wird der VW-Chef beim wichtigsten Auslandsmarkt: Das China-Geschäft der vergangenen 20 Jahre werde „so nicht wieder zurückkommen“. Die Kunden dort seien an niedrige Preise gewöhnt, der Wettbewerb sei immens, hohe Margen hält er künftig für ausgeschlossen. Die Zukunft sieht Blume im autonomen Fahren, bei dem Europa aufholen müsse. Die Verbrenner-Debatte nennt er ideologisch: Technisch sei der Elektroantrieb schon heute überlegen, dennoch werde es auch 2050 noch Verbrenner geben.
Was im Interview laut ZDFheute nicht vorkommt: konkrete Aussagen zu Stellenabbau, Werken, Zöllen, Energiepreisen oder Forderungen an die Bundesregierung. Diese Themen bestimmen trotzdem die Lage, denn das Gespräch fällt mitten in den größten Umbau der Konzerngeschichte.
Die Zahlen
Wie ernst ist die Lage bei Volkswagen?
Im dritten Quartal 2026 schrieb der Konzern einen Verlust von rund 5,82 Milliarden Euro, nach rund 1,07 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Größter Posten war eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von rund 6,4 Milliarden Euro auf Porsche. Der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro, die Auslieferungen in China brachen um 38,5 Prozent auf rund 406.000 Fahrzeuge ein. Für 2026 erwartet VW nur noch höchstens 1 Prozent operative Rendite.
|Kennzahl
|Wert
|Konzernergebnis Q3 2026
|rund -5,82 Mrd. €
|Abschreibung auf Porsche
|rund 6,4 Mrd. €
|Auslieferungen China Q3
|rund 406.000 (-38,5 %)
|Operative Rendite 2026 (Prognose)
|höchstens 1 %
|Gekündigte Haustarifverträge
|10, zum 31.12.2026
|Stellenabbau laut Zukunftsplan
|rund 50.000 zusätzlich, davon die Hälfte in Deutschland
Quelle: ZDFheute (29.10. und 07.11.2026), WirtschaftsWoche (23.10.2026), dpa-AFX (16.11.2026)
Die Politik
Was fordern Niedersachsen und die IG Metall von VW?
Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent an Volkswagen und sitzt im Aufsichtsrat, der die Zukunftspläne Anfang September beschlossen hat. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) verlangte am Montagabend im NDR, das Management müsse liefern – und präzisierte laut dpa-AFX: „Liefern heißt nicht, ich schließe Werke und baue Beschäftigung ab.“ Er setzt auf einen Schulterschluss von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Die IG Metall geht mit einer Forderung von 5 Prozent mehr Geld in die Gespräche. Volkswagen hat zehn Verträge des Haustarifs zum Jahresende gekündigt, die unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen regeln. Bezirksleiter Thorsten Gröger sprach laut WirtschaftsWoche von einem Vertrauensbruch: „Wir suchen den Konflikt nicht, aber wir sind vorbereitet.“ Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember; danach wären Warnstreiks möglich. Verhandelt wird zuerst am 24. November in Emden, dann am 15. Dezember in Zwickau – beides Standorte, deren Zukunft als unsicher gilt.
Auf Bundesebene richtet sich der Blick auf den Koalitionsausschuss von Union und SPD am heutigen Abend, bei dem es um eine Senkung der Stromsteuer geht – ein Thema, das energieintensive Industrie und Autozulieferer betrifft. Die seit Januar 2026 geltende E-Auto-Kaufprämie von 1.500 bis 6.000 Euro für Haushalte mit bis zu 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen läuft bereits; laut Bundesregierung waren Anfang Oktober rund 100.000 Anträge bewilligt.
Das große Bild
Was bedeutet Blumes Warnung für Autoaktien und DAX?
Blumes Wortwahl richtet sich an die ganze Branche – und die Zahlen der Konkurrenz stützen sie. Mercedes-Benz hat neue Investitionen in Deutschland vorerst gestoppt, der China-Absatz fiel dort im dritten Quartal um 31 Prozent. BMW senkte wegen China seine Jahresprognose. Die Mercedes-Benz Aktie kostete auf Lang & Schwarz um 08:41 Uhr 40,24 Euro, 0,45 Prozent unter dem Xetra-Schluss. Auch die BMW Aktie hängt am chinesischen Markt.
Besonders exponiert ist die Porsche SE Aktie: Die Holding der Familien Porsche und Piëch hält die Mehrheit der VW-Stammaktien, Verluste und Abschreibungen bei Volkswagen schlagen direkt auf ihr Ergebnis durch. Für den DAX insgesamt sind die Autowerte heute eher ein Nebenschauplatz: Der Index wurde vorbörslich bei 26.464 Punkten taxiert, 0,5 Prozent unter dem Montagsschluss von 26.598,64 Punkten. Belastend wirken die Verluste an der Wall Street, US-Renditen über 5 Prozent und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Abend.
Einschätzung der Redaktion: Einen belegten Zusammenhang zwischen dem ZDF-Interview und dem Kursrückgang der Volkswagen Aktie gibt es nicht; der Gesamtmarkt startet ebenfalls schwächer. Die Aussage, China komme so nicht zurück, bestätigt eher, was Anleger seit Monaten einpreisen. Neu ist die Deutlichkeit, mit der der Konzernchef sie formuliert.
Termine
Worauf achten Anleger bei der Volkswagen Aktie jetzt?
17. November, abends: Koalitionsausschuss von Union und SPD zur Stromsteuer; Nvidia-Quartalszahlen um 22:20 Uhr.
19. November: Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin beim APEC-Gipfel in Shenzhen – wichtig für Zölle und das China-Geschäft.
24. November: Auftakt der VW-Tarifverhandlungen mit der IG Metall in Emden.
15. Dezember: Zweite Verhandlungsrunde in Zwickau.
31. Dezember: Ende der Friedenspflicht und Auslaufen der gekündigten Haustarifverträge.
FAQ zur Volkswagen Aktie und zum Blume-Interview
Was hat Oliver Blume im ZDF gesagt? Der VW-Chef sieht das Überleben der traditionellen Autoindustrie auf dem Spiel und spricht von einer Krise der gesamten Branche. Das China-Geschäft früherer Jahre kehre nicht zurück, die Zukunft liege im autonomen Fahren.
Wann beginnen die VW-Tarifverhandlungen? Am 24. November in Emden. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld, VW hat zehn Haustarifverträge zum Jahresende gekündigt.
Welche Rolle spielt Niedersachsen? Das Land hält 20 Prozent an Volkswagen und sitzt im Aufsichtsrat. Ministerpräsident Lies fordert, Beschäftigung zu sichern statt Werke zu schließen.
Welche Kennung hat die Volkswagen Aktie? Die Vorzugsaktie handelt auf Xetra unter VOW3, die ISIN lautet DE0007664039.
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