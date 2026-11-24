Beide Seiten gehen mit weit auseinanderliegenden Positionen in die erste Runde. Nach der Pressemitteilung des Konzerns vom 19. November will Volkswagen die Kosten gegenüber der bisherigen Planung bis 2030 „signifikant“ senken. Konkret verlangt das Unternehmen Nullrunden für 2027 und 2028, den Wegfall der tariflichen Zusatzvergütung (27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdiensts oder alternativ sechs Freistellungstage) und der tariflichen Zulage von 167 Euro im Monat. Außerdem soll die Wochenarbeitszeit an die Auslastung angepasst werden können, nach unten mit proportional sinkendem Entgelt, nach oben ohne Entgeltausgleich. Eine Zahl für das angestrebte Einsparvolumen nennt der Konzern in seiner Mitteilung nicht.

Die IG Metall hat dagegen Ende September 2026 fünf Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit beschlossen, dazu eine soziale Komponente für die unteren Entgeltgruppen. Den Forderungskatalog des Konzerns nennt die Gewerkschaft „Katalog des Grauens“ und führt weitere Punkte auf, etwa den Wegfall von Jubiläumsgratifikationen, der bezahlten Pause im Dreischichtbetrieb und der Übernahmeregelung für Auszubildende. Diese zusätzlichen Punkte sind bislang nur durch die IG Metall belegt, die Konzernmitteilung führt sie nicht auf.