Am Dienstag, 24. November 2026, beginnt in Emden die Haustarifrunde bei Volkswagen: Der Konzern verlangt Nullrunden für 2027 und 2028 sowie eine flexiblere Wochenarbeitszeit, die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt. Für die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) ist der Konflikt ein Kostenthema mit Signalwirkung für die gesamte Autobranche. Am Montag, 23. November, lag die Vorzugsaktie nach Daten von finanzen.net bei rund 63,9 Euro (Xetra, verzögerte Anzeige ohne Uhrzeit), ein Plus von gut zwei Prozent zum Vortag.
Volkswagen Aktie: Tarifrunde startet in Emden – Nullrunden gegen 5 Prozent, Friedenspflicht endet am 31. Dezember – wie teuer wird der Haustarif-Konflikt?
Heute beginnt die Haustarifrunde bei Volkswagen: Der Konzern fordert Nullrunden für 2027 und 2028 und Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche, die IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld. Was die Verhandlungen für die Volkswagen Aktie, Autowerte und den DAX bedeuten.
Tarifrunde 2026
Was fordern Volkswagen und IG Metall bei der Haustarifrunde?
Beide Seiten gehen mit weit auseinanderliegenden Positionen in die erste Runde. Nach der Pressemitteilung des Konzerns vom 19. November will Volkswagen die Kosten gegenüber der bisherigen Planung bis 2030 „signifikant“ senken. Konkret verlangt das Unternehmen Nullrunden für 2027 und 2028, den Wegfall der tariflichen Zusatzvergütung (27,5 Prozent eines durchschnittlichen Monatsverdiensts oder alternativ sechs Freistellungstage) und der tariflichen Zulage von 167 Euro im Monat. Außerdem soll die Wochenarbeitszeit an die Auslastung angepasst werden können, nach unten mit proportional sinkendem Entgelt, nach oben ohne Entgeltausgleich. Eine Zahl für das angestrebte Einsparvolumen nennt der Konzern in seiner Mitteilung nicht.
Die IG Metall hat dagegen Ende September 2026 fünf Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit beschlossen, dazu eine soziale Komponente für die unteren Entgeltgruppen. Den Forderungskatalog des Konzerns nennt die Gewerkschaft „Katalog des Grauens“ und führt weitere Punkte auf, etwa den Wegfall von Jubiläumsgratifikationen, der bezahlten Pause im Dreischichtbetrieb und der Übernahmeregelung für Auszubildende. Diese zusätzlichen Punkte sind bislang nur durch die IG Metall belegt, die Konzernmitteilung führt sie nicht auf.
|Punkt
|Volkswagen
|IG Metall
|Entgelt
|Nullrunden 2027 und 2028
|5 % mehr, zwölf Monate Laufzeit
|Zusatzvergütung
|Wegfall (27,5 % Monatsverdienst oder sechs Freistellungstage)
|Erhalt
|Zulage
|Wegfall der 167 Euro monatlich
|Erhalt
|Arbeitszeit
|Flexibel nach Auslastung, ohne Entgeltausgleich nach oben
|35-Stunden-Woche, seit Jahrzehnten tariflich verankert
|Transfergesellschaft
|öffentlich geförderte Lösung gewünscht (Börsen-Zeitung)
|Ablehnung: „Sanierung auf Kosten der Steuerzahler“
Die Zahl der Beschäftigten im Haustarif nennt die IG Metall mit rund 120.000, ZDFheute mit rund 130.000.
Quelle: Volkswagen AG (19.11.2026), IG Metall (aktualisiert 19.11.2026), ZDFheute (19.11.2026), Börsen-Zeitung (17.11. und 19.11.2026)
Zeitplan
Wann könnte es zu Warnstreiks bei Volkswagen kommen?
Der Fahrplan ist eng. Nach dem Auftakt in Emden folgt die zweite Runde am 15. Dezember in Zwickau. Am 31. Dezember 2026 endet die Friedenspflicht; ab dem 1. Januar 2027 wären Warnstreiks zulässig. Volkswagen hatte Ende September zehn Tarifverträge ganz oder teilweise gekündigt. Für den Konzern verhandeln Kerstin Scholz und Frank Ischner, für die Gewerkschaft Thorsten Gröger, Bezirksleiter Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
Der Konzern begründet das Tempo mit der Lage. „Deshalb müssen wir schneller werden“, sagte Scholz in der Mitteilung vom 19. November. Gröger kündigte laut ZDFheute am selben Tag einen „zähen, erbitterten und kräftezehrenden Konflikt“ an. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sagte laut IG Metall mit Blick auf die Beschäftigungssicherung: „Seine Zusagen sind offensichtlich nichts mehr wert.“
Hintergrund
Wie steht es um Stellenabbau und Beschäftigungssicherung?
Seit dem Zukunftstarifvertrag von Ende 2024 sind in Deutschland 35.000 Stellen bis 2030 vorgesehen, betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen. Laut ZDFheute hat der Aufsichtsrat im September zudem rund 12.000 weitere Stellen beschlossen, insgesamt gehe es um rund 50.000 Stellen, und die Zukunft von vier Werken sei offen. Automotive World spricht in einem älteren Bericht vom 27. Oktober von rund 100.000 Stellenstreichungen insgesamt. Die Zahlen lassen sich nicht zusammenführen, weil sie unterschiedliche Zeiträume und Bereiche umfassen.
Die IG Metall verweist darauf, dass die Belegschaft seit 2024 nach ihrer Rechnung auf jährlich rund 1,5 Milliarden Euro verzichtet, und nennt als Vergleich rund 6 Milliarden Euro nicht zahlungswirksame Abschreibungen im Zusammenhang mit Porsche sowie eine Dividende von rund 2,6 Milliarden Euro Ende Juni. Der Konzern verweist auf verschlechterte Rahmenbedingungen. Beide Darstellungen stammen von den Konfliktparteien.
Märkte
Was bedeutet die Tarifrunde für die Volkswagen Aktie und Autowerte?
Für Anleger geht es um die Kostenbasis. Personalkosten gehören bei Volkswagen zu den größten Posten; Nullrunden und mehr Arbeitszeitflexibilität würden sie dämpfen, ein harter Konflikt mit Streiks würde dagegen die Produktion treffen. Eine Prognose, wie sich die Volkswagen Aktie entwickelt, gibt aktiencheck.de nicht ab. Beobachten lässt sich, wie der Markt auf Signale reagiert: Ergebnisse der ersten Runde, Äußerungen zu Werken und die Frage, ob vor dem 31. Dezember eine Einigung zustande kommt.
Der Konflikt strahlt auf die Branche aus. Die Metall- und Elektroindustrie verhandelt parallel einen eigenen Tarifkonflikt, der zuletzt zu 24-Stunden-Warnstreiks bei Mercedes-Benz, BMW und Opel führte. Autoaktien wie die Mercedes-Benz Aktie und die BMW Aktie stehen damit ebenfalls im Blick der Tarifpolitik; für den DAX sind sie wegen ihres Gewichts ein Stimmungsmesser. Zusätzlich lieferte der europäische Automarkt zuletzt gemischte Zahlen: Laut ACEA stiegen die Neuzulassungen im Oktober um 3,4 Prozent, der Volkswagen-Konzern verlor aber 7,6 Prozent auf 286.055 Fahrzeuge, BMW legte 4,6 Prozent zu und Tesla 76,6 Prozent (Dow Jones Newswires, 24.11.2026, 07:41 Uhr).
Häufige Fragen
FAQ: Volkswagen Tarifrunde 2026
Wann beginnt die Volkswagen Tarifrunde? Die erste Verhandlungsrunde startet am 24. November 2026 in Emden, die zweite folgt am 15. Dezember in Zwickau.
Was fordert die IG Metall bei Volkswagen? Fünf Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit sowie eine soziale Komponente für untere Entgeltgruppen.
Was will Volkswagen? Nullrunden für 2027 und 2028, den Wegfall von Zusatzvergütung und Zulage und eine flexiblere Wochenarbeitszeit.
Wann sind Warnstreiks bei Volkswagen möglich? Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember 2026, ab dem 1. Januar 2027 sind Warnstreiks zulässig.
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