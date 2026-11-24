Nach Angaben der Quelle fordert die IG Metall fünf Prozent mehr Geld. Der Haustarifvertrag gilt an neun Standorten: Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Verhandlungen starteten am Dienstag „gegen Mittag“ in Emden, zuvor gab es eine Demonstration und Kundgebung. Auf Gewerkschaftsseite verhandelt Bezirksleiter Thorsten Gröger, mit am Tisch sitzt Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Ein Ergebnis gab es zum Redaktionsschluss nicht.

Volkswagen vertritt laut Bericht eine andere Linie: Das Unternehmen fordere Nullrunden, den Wegfall von Zulagen und eine Aufweichung der 35-Stunden-Woche. Im Raum stehe zudem ein Abbau von 12.000 Stellen in Deutschland. Beide Seiten begründen ihre Positionen unterschiedlich: Die Gewerkschaft verweist auf die Belastung der Beschäftigten, das Management auf den Kostendruck im Autogeschäft. Aktiencheck.de bewertet keine der Positionen.