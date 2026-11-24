Bei Volkswagen treffen am Dienstag, 24. November 2026, zwei Konfliktlinien aufeinander: Die Tarifrunde für rund 120.000 Beschäftigte an neun Standorten beginnt mit einer Forderung der IG Metall von 5 Prozent mehr Geld, und am Landgericht Braunschweig startet der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Für die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) und die Autoaktien im DAX liefert das gleich zwei Unsicherheitsfaktoren: Kosten und Rechtsrisiken. Einen belegten Kurs mit Uhrzeit liefern die verwendeten Quellen nicht.
Volkswagen Aktie: Tarifrunde mit 5-Prozent-Forderung und fünfter Diesel-Prozess in Braunschweig – wie viel Druck bringt der Doppeltermin?
Am Dienstag startete bei Volkswagen die Tarifrunde für rund 120.000 Beschäftigte, parallel begann am Landgericht Braunschweig der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Was auf dem Tisch liegt, welche Fristen gelten und was beides für die Volkswagen Aktie und die Autoaktien im DAX bedeutet.
Was fordert die IG Metall bei Volkswagen?
Nach Angaben der Quelle fordert die IG Metall fünf Prozent mehr Geld. Der Haustarifvertrag gilt an neun Standorten: Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Verhandlungen starteten am Dienstag „gegen Mittag“ in Emden, zuvor gab es eine Demonstration und Kundgebung. Auf Gewerkschaftsseite verhandelt Bezirksleiter Thorsten Gröger, mit am Tisch sitzt Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Ein Ergebnis gab es zum Redaktionsschluss nicht.
Volkswagen vertritt laut Bericht eine andere Linie: Das Unternehmen fordere Nullrunden, den Wegfall von Zulagen und eine Aufweichung der 35-Stunden-Woche. Im Raum stehe zudem ein Abbau von 12.000 Stellen in Deutschland. Beide Seiten begründen ihre Positionen unterschiedlich: Die Gewerkschaft verweist auf die Belastung der Beschäftigten, das Management auf den Kostendruck im Autogeschäft. Aktiencheck.de bewertet keine der Positionen.
|Punkt
|Stand
|Beschäftigte im Haustarif
|rund 120.000
|Standorte
|9 (Braunschweig bis Zwickau)
|IG-Metall-Forderung
|5 % mehr Geld
|VW-Position laut Bericht
|Nullrunden, Wegfall von Zulagen, Aufweichung der 35-Stunden-Woche
|Im Raum stehender Stellenabbau
|12.000 Stellen in Deutschland
|Friedenspflicht
|endet am 31. Dezember 2026
|Warnstreiks
|ab Anfang Januar möglich
Angaben zu den VW-Forderungen laut Bericht; Ergebnis der ersten Verhandlungsrunde lag nicht vor.
Quelle: finanzen.ch, 24.11.2026, 07:14 Uhr
Was heißt Friedenspflicht und wann drohen Warnstreiks bei VW?
Bis zum 31. Dezember gilt die Friedenspflicht, in dieser Zeit sind Arbeitskämpfe ausgeschlossen. Ab Anfang Januar sind laut Bericht Warnstreiks möglich. Für Anleger heißt das: Die Verhandlungen haben gut fünf Wochen, bevor der Druck auf der Straße zunehmen kann. Termine für weitere Verhandlungsrunden nennt die Quelle nicht.
Was steckt hinter dem fünften Diesel-Prozess in Braunschweig?
Am Landgericht Braunschweig begann am Dienstag der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Angeklagt sind sieben ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter von Volkswagen. Ihnen wird vorgeworfen, trotz Kenntnis der illegalen Abschalteinrichtung Herstellung und Verkauf der betroffenen Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Laut Gericht sind über neun Millionen Fahrzeuge betroffen. Es sind mehr als 150 Verhandlungstermine bis Dezember 2028 angesetzt, parallel laufen vier weitere Dieselprozesse in Braunschweig. 2025 wurden vier frühere Führungskräfte wegen Betrugs verurteilt, zwei zu Haftstrafen, zwei zu Bewährungsstrafen; das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision wurde eingelegt.
Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Streitsummen und Aktenzeichen nennt die Quelle nicht, ebenso wenig finanzielle Folgen für den Konzern. Eine Verbindung zwischen dem Prozess und dem Kurs der Volkswagen Aktie ist aus den Quellen nicht belegbar; sie bleibt ein Risikothema im Hintergrund (Einschätzung der Redaktion).
Wie groß ist das Bild für Volkswagen Aktie und Autoaktien?
Die europäische Autoindustrie steht unter doppeltem Druck: hohe Kosten am Standort Deutschland und der Wettbewerb um Elektromobilität. Tarifabschlüsse bei Volkswagen setzen häufig Maßstäbe für andere Haustarife der Branche (Einschätzung der Redaktion). Für Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, die Mercedes-Benz Aktie oder die BMW Aktie ist deshalb die Frage relevant, ob die Kostenbasis sinkt oder steigt. Je nach Ausgang können Personalkosten, Stellenabbau und mögliche Streiks die Ergebnisse beeinflussen. Auf der anderen Seite stehen die Interessen der Beschäftigten an stabilen Einkommen und Arbeitsplätzen.
Was sollten Anleger bei der Volkswagen Aktie jetzt beobachten?
Termine und Ergebnisse weiterer Verhandlungsrunden bis zum Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember.
Konkrete Angaben des Konzerns zu Stellenabbau, Zulagen und Arbeitszeit.
Berichte aus dem Braunschweiger Prozess, vor allem zu möglichen finanziellen Folgen.
Den Umgang mit dem Thema bei den nächsten Quartalszahlen.
Reaktionen des DAX-Sektors Autoaktien auf Tarifsignale (Einschätzung der Redaktion).
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie und zur Tarifrunde
Wie viele Beschäftigte betrifft die VW-Tarifrunde?
Der Haustarifvertrag gilt laut Bericht für rund 120.000 Beschäftigte an neun Standorten.
Was fordert die IG Metall bei Volkswagen?
Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Geld. Volkswagen verlangt laut Bericht Nullrunden, den Wegfall von Zulagen und eine Aufweichung der 35-Stunden-Woche.
Wann sind Streiks bei VW möglich?
Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember 2026, ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich.
Was bedeutet der Diesel-Prozess für die Volkswagen Aktie?
Angeklagt sind sieben ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter, nicht der Konzern. Finanzielle Folgen für Volkswagen nennt die Quelle nicht; eine Wirkung auf den Kurs ist nicht belegt.
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