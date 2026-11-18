Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?

Laut finanzen.net (18.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 99,30 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro; 6 Analysten sagen Kaufen, 5 Halten.

Welche Prognose gibt Volkswagen selbst für 2026 ab?

Rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und 3 bis 6 Milliarden Euro Netto-Cashflow im Automobilgeschäft.

Welches Kursziel nennt JPMorgan für die Volkswagen Aktie?

JPMorgan senkte das Ziel von 110 auf 85 Euro und blieb bei „Neutral“.

Wie viel Dividende zahlt Volkswagen?

Für 2025 wurden 5,26 Euro je Vorzugsaktie gezahlt; für 2026 wird mit rund 4,94 Euro gerechnet.

Wie steht die Volkswagen Aktie 2026 und 2027 da?

Die Aktie liegt 2026 rund 36 Prozent im Minus; die weitere Entwicklung hängt von Zöllen, China und der Margenerholung ab.