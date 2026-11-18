Die Volkswagen Aktie (ISIN DE0007664039, Ticker VOW3) markiert am Mittwoch ein neues Jahrestief: Im Xetra-Handel fiel die Vorzugsaktie bis auf 65,28 Euro und notierte um 11:47 Uhr bei 65,94 Euro, ein Minus von 0,5 Prozent (Quelle: finanzen.net). Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 36 Prozent verloren. Die Volkswagen Aktienprognose der Analysten ist dagegen deutlich freundlicher: Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 99,30 Euro, rund 50 Prozent über dem Kurs. Die Frage ist, ob der Markt dem Konzern mit einer Zielmarge von bis zu einem Prozent für 2026 mehr Zeit gibt – oder ob die Abschläge zu Recht bestehen.
Volkswagen Aktie Prognose: Neues Jahrestief bei 65 Euro, Analysten sehen im Schnitt rund 99 Euro – Wendemarke oder Value-Falle?
Die Volkswagen Aktie fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief, doch die Volkswagen Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt rund 50 Prozent darüber. Was Konzernprognose, Kursziele von JPMorgan, Deutsche Bank, UBS und Jefferies sowie Bull-, Base- und Bear-Case bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Volkswagen AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0007664039
- Ticker
- VOW3 (Xetra)
- Marktkapitalisierung
- rund 33 Mrd. € (finanzen.net/onvista)
- 52-Wochen-Spanne
- 65,28 € (Tief, 18.11.2026) bis rund 109,10 € (Hoch, 15.12.2025)
- Dividende 2025
- 5,26 € je Vorzugsaktie
- Analysten
- 6 Kaufen, 5 Halten, 0 Verkaufen (finanzen.net)
Stand: 18.11.2026, Kurs: Xetra 11:47 Uhr; Schluss 17.11.: 66,30 €
Neues 52-Wochen-Tief
Das Jahrestief vom 17. November (65,84 Euro) wurde am 18. November mit 65,28 Euro unterschritten.
Konzernziel 2026 gesenkt
Am 18. September senkte VW die Margenprognose auf bis zu 1 Prozent, zuvor waren 4,0 bis 5,5 Prozent angepeilt.
Analysten weit höher
Durchschnittliches Kursziel 99,30 Euro, Spanne 70 bis 120 Euro – bei 6 Kaufen, 5 Halten und keinem Verkaufen.
Zölle und China belasten
US-Zölle kosteten im Neunmonatsergebnis 2,1 Milliarden Euro, die China-Auslieferungen sanken im dritten Quartal um 38,5 Prozent.
Der Auslöser
Warum steht die Volkswagen Aktie jetzt unter Druck?
Einen einzelnen Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht – es ist die Summe aus schwacher Zahlenlage, Zollsorgen und einem insgesamt schwachen DAX-Umfeld.
Im Gespräch sind die angedrohten höheren US-Zölle auf Importe aus Mexiko: Rund 70 Prozent der Produktion des VW-Werks in Puebla gehen laut Sekundärquellen in die USA, ein Treffen zwischen Präsident Trump und Mexikos Präsidentin Sheinbaum wird für den 18. November erwartet. Konzernchef Oliver Blume bezifferte die jährliche Zollbelastung zuletzt auf rund 5 Milliarden Euro. Hinzu kommen schwache Absatzzahlen: Im dritten Quartal lieferte der Konzern 1,89 Millionen Fahrzeuge aus, ein Minus von 14,3 Prozent; in China brachen die Auslieferungen um 38,5 Prozent ein.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Volkswagen sein Geld?
Volkswagen ist einer der größten Automobilhersteller der Welt mit Marken wie Volkswagen, Audi, Škoda, Seat/Cupra, Porsche und den Nutzfahrzeugen. Das Geld kommt aus dem Fahrzeugverkauf, zunehmend aber auch aus Finanzdienstleistungen und Software. Belastet wird das Geschäft derzeit durch den Preiskampf in China, die Zölle in den USA sowie die hohen Kosten der Elektro- und Softwareumstellung. Ein Sparprogramm mit einem Volumen von rund 31 Milliarden Euro bis 2030 soll gegensteuern.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Volkswagen für 2026 ab?
Im dritten Quartal setzte Volkswagen 75,28 Milliarden Euro um, das operative Ergebnis lag wegen Sonderposten von 7,8 Milliarden Euro bei minus 5,86 Milliarden Euro; nach Steuern stand ein Verlust von 5,82 Milliarden Euro. Darin enthalten ist laut Berichten eine Goodwill-Abschreibung auf Porsche von rund 6,4 Milliarden Euro. Für die ersten neun Monate meldete der Konzern 233,4 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis von 0,07 Milliarden Euro; vor Sonderposten wären es 8,8 Milliarden Euro gewesen (rund 3,8 Prozent Marge, eigene Rechnung). Der Netto-Cashflow im Automobilgeschäft betrug 4,4 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Ziel 2026
|Stand 9 Monate
|Umsatz
|rund 315 Mrd. €
|233,4 Mrd. €
|Operative Marge
|bis 1 %
|0,07 Mrd. € operatives Ergebnis (vor Sonderposten rund 8,8 Mrd. €)
|Netto-Cashflow Automobil
|3–6 Mrd. €
|4,4 Mrd. €
|Dividende 2025
|–
|5,26 € je Vorzugsaktie
Prognose laut Zwischenbericht, am 29.10.2026 bestätigt (Marge am 18.09.2026 gesenkt). Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Volkswagen AG (Zwischenbericht 29.10.2026) laut Sekundärquellen
Die Analysten
Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?
Laut finanzen.net stehen 6 Analysten auf Kaufen, 5 auf Halten und keiner auf Verkaufen, das durchschnittliche Kursziel beträgt 99,30 Euro, das höchste 120 Euro (Jefferies, Barclays), das niedrigste 70 Euro (UBS). onvista weist abweichend einen Durchschnitt von 107,80 Euro bei anderer Analystenverteilung aus – die Zahlen unterscheiden sich je nach Datenanbieter.
Die jüngsten Urteile: JPMorgan senkte das Kursziel von 110 auf 85 Euro und blieb bei „Neutral“ (30. Oktober/2. November). Die Deutsche Bank bestätigte „Buy“ mit 100 Euro (2. November). UBS sieht die Aktie bei „Neutral“ mit 70 Euro (30. Oktober). Jefferies nannte 120 Euro, RBC 115 Euro (jeweils 29. Oktober), Bernstein „Market-Perform“ mit 80 Euro (5. November). Die DZ Bank empfahl am 12. November „Halten“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Jefferies
|Kaufen (Buy)
|120 €
|rund +82 %
|29.10.2026
|RBC
|–
|115 €
|rund +74 %
|29.10.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|100 €
|rund +52 %
|02.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|85 € (zuvor 110 €)
|rund +29 %
|30.10./02.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|80 €
|rund +21 %
|05.11.2026
|UBS
|Neutral
|70 €
|rund +6 %
|30.10.2026
|Konsens (Ø)
|6 Kaufen / 5 Halten / 0 Verkaufen
|99,30 €
|rund +51 %
|18.11.2026
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 65,94 € (Xetra, 18.11.2026, 11:47 Uhr), eigene Rechnung.
Quelle: finanzen.net, boerse.de, dpa-AFX-Zusammenfassungen (Stand 18.11.2026)
Bewertung
Ist die Volkswagen Aktie nach dem Absturz billig?
Auf Basis des Gewinns je Aktie von 13,29 Euro für 2025 kommt die Volkswagen Aktie rechnerisch auf ein KGV von rund 5, finanzen.net nennt rund 7,8; verlässliche Schätzungen für 2026 und 2027 sind nicht belegt. Die Dividende für 2025 betrug 5,26 Euro je Vorzugsaktie, für 2026 wird laut Datenanbietern mit 4,94 Euro gerechnet – das wären beim aktuellen Kurs rechnerisch rund 7,5 Prozent. Zum Vergleich: Mercedes-Benz wird laut boersennews auf Basis der Schätzungen für 2026 mit einem KGV von rund 7,9 und einer Dividendenrendite von 6,5 Prozent gehandelt (Kurs 39,49 Euro, 17.11.). Die niedrigen Multiplikatoren spiegeln die Unsicherheit über die Margen.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Volkswagen Aktie im Chart?
Belegt ist vor allem das Tief: Das 52-Wochen-Tief liegt bei 65,28 Euro (18. November), das Vortagestief bei 65,84 Euro. Der Schlusskurs vom 17. November (66,30 Euro) bildete laut einem Datenanbieter eine Hammer-Kerze, die als mögliches Umkehrsignal gilt; bestätigt ist das nicht. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen nicht vor. Auf der Oberseite lag das Jahreshoch bei rund 109 Euro (15. Dezember 2025).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Volkswagen Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|120 € (Jefferies, Barclays)
|rund +82 %
|Sparprogramm greift, Zollbelastung sinkt, Marge erholt sich
|Base-Case
|99,30 € (Ø, finanzen.net)
|rund +51 %
|Ziele 2026 werden erreicht, Cashflow stabil
|Bear-Case
|70 € (UBS)
|rund +6 %
|Zölle, China-Schwäche, Porsche-Probleme, schwache Marge
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 65,94 € (18.11.2026).
Quelle: finanzen.net, boerse.de, dpa-AFX-Zusammenfassungen
Termine
Was Anleger bei der Volkswagen Aktie jetzt beobachten sollten
18. November: Erwartetes Treffen Trump/Sheinbaum, Aussagen zu den Mexiko-Zöllen
20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll – Zinserwartungen bewegen zyklische Werte
März 2027: Jahreszahlen (Termin je nach Quelle 9. oder 16. März)
11. Juni 2027: Hauptversammlung (geplant)
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie Prognose
Wie lautet die Volkswagen Aktienprognose der Analysten?
Laut finanzen.net (18.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 99,30 Euro, die Spanne reicht von 70 bis 120 Euro; 6 Analysten sagen Kaufen, 5 Halten.
Welche Prognose gibt Volkswagen selbst für 2026 ab?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und 3 bis 6 Milliarden Euro Netto-Cashflow im Automobilgeschäft.
Welches Kursziel nennt JPMorgan für die Volkswagen Aktie?
JPMorgan senkte das Ziel von 110 auf 85 Euro und blieb bei „Neutral“.
Wie viel Dividende zahlt Volkswagen?
Für 2025 wurden 5,26 Euro je Vorzugsaktie gezahlt; für 2026 wird mit rund 4,94 Euro gerechnet.
Wie steht die Volkswagen Aktie 2026 und 2027 da?
Die Aktie liegt 2026 rund 36 Prozent im Minus; die weitere Entwicklung hängt von Zöllen, China und der Margenerholung ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 85 Euro von JPMorgan (Bericht Ende Oktober/Anfang November 2026) sowie Einstufungen von Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Bernstein, RBC und DZ Bank wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: JPMorgan, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Volkswagen AG Vz. (VOW3): Halten, Kursziel 85,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Analystenhaus, Neutral, Kursziel 85 Euro) vom 30.10.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 14:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 14:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Analystenhaus, Neutral, Kursziel 85 Euro).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.