Trommeln, Sirenen, roter Rauch vor der Halle und drinnen eisiges Schweigen: Der Auftakt der Tarifverhandlungen bei Volkswagen hat am Dienstag in Emden gezeigt, wie tief der Graben zwischen Konzern und Belegschaft ist. Nach nur eineinhalb Stunden gingen beide Seiten ohne jede Annäherung auseinander. Die Volkswagen Aktie verlor rund 2,5 Prozent auf etwa 62,40 Euro und rutschte damit wieder in die Nähe ihres Mehrjahrestiefs. Für Anleger beginnt eine Phase, in der nicht Absatzzahlen den Kurs bestimmen, sondern die Frage, wie teuer dieser Konflikt wird.
Volkswagen Aktie: Nach 90 Minuten war Schluss – Wolfsburg steuert auf den härtesten Arbeitskampf seiner Geschichte zu
Die erste Tarifrunde bei Volkswagen endete am Dienstag in Emden nach nur eineinhalb Stunden ohne jede Annäherung. VW fordert zwei Nullrunden und Einschnitte, die IG Metall 5 Prozent mehr Geld. Ab Januar drohen Warnstreiks. Die Volkswagen Aktie notiert nahe ihrem Mehrjahrestief. Die Top-Story erklärt, was auf dem Tisch liegt und was der Konflikt für Anleger bedeutet.
Die Stammdaten für Anleger: Die im DAX notierte Volkswagen-Vorzugsaktie trägt die ISIN DE0007664039 und die WKN 766403, das Handelssymbol lautet VOW3. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel VWAPY gehandelt.
Die Forderungen
Nullrunden gegen 5 Prozent: was auf dem Tisch liegt
Volkswagen hat zehn Tarifverträge gekündigt und einen Katalog mit fast 20 Punkten vorgelegt. Die Gewerkschaft nennt ihn einen „Katalog des Grauens“.
Zwei Jahre ohne Lohnerhöhung
Volkswagen verlangt Nullrunden für 2027 und 2028. Die IG Metall fordert dagegen 5 Prozent mehr Geld.
Arbeitszeit nach Auslastung
Bisher gilt die 35-Stunden-Woche. Der Konzern will die Arbeitszeit künftig an die Auslastung der Werke anpassen, ohne Lohnausgleich.
Kürzungen bei Zuschlägen
Zusatzzahlungen und Zulagen sollen sinken.
Gestrichene Erhöhung
Die Tariferhöhung von 5,5 Prozent, die 2024 vereinbart, aber ausgesetzt wurde und Anfang 2031 wirksam werden sollte, will VW ganz streichen.
Der Konzern begründet die Härte mit den hohen Kosten der Kernmarke. Es sei ein schmerzhafter Schritt, sagte VW-Verhandler Frank Ischner laut dpa-AFX, aber er sei notwendig und unvermeidbar. Wie eng es wirtschaftlich ist, zeigen die Zahlen: Nach neun Monaten stand im Konzern bei 233,4 Milliarden Euro Umsatz ein operatives Ergebnis von nur 0,1 Milliarden Euro.
Die Gewerkschaft
Die IG Metall macht dicht und droht mit Streik
Die Arbeitnehmerseite verweist auf das, was die Belegschaft bereits gibt. Ende 2024 hatten beide Seiten den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Lohnverzicht vereinbart. Nach Rechnung der IG Metall tragen die Beschäftigten dadurch jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro bei. Über weitere Beiträge will Verhandlungsführer Thorsten Gröger erst reden, wenn der Vorstand erklärt, wie es mit den deutschen Standorten weitergeht. Die Gespräche finden auf Wunsch der Gewerkschaft bewusst an Standorten statt, deren Zukunft der Konzern infrage stellt.
Die Gesprächsatmosphäre war kühler als die Außentemperatur.
Betriebsratschefin Daniela Cavallo warnte vor dem bislang härtesten Arbeitskampf bei Volkswagen und hält Warnstreiks für wahrscheinlich. An der Kundgebung vor der Halle nahmen nach Angaben der IG Metall rund 4.500 Menschen teil, die Polizei zählte etwa 2.300.
Der Fahrplan
Die Uhr läuft: ab Januar sind Streiks möglich
Als wäre das nicht genug, begann am selben Tag vor dem Landgericht Braunschweig der fünfte Betrugsprozess zur Dieselaffäre, mit sieben früheren Führungskräften und Mitarbeitern auf der Anklagebank. Mehr als elf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasmanipulationen ist es das letzte größere Strafverfahren in Braunschweig.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Was fordert Volkswagen in den Tarifverhandlungen?
Unter anderem Nullrunden für 2027 und 2028, flexiblere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich und Kürzungen bei Zusatzzahlungen. Der Konzern hat dafür zehn Tarifverträge gekündigt.
Was fordert die IG Metall?
5 Prozent mehr Geld und Klarheit über die Zukunft der deutschen Standorte.
Ab wann sind Streiks bei Volkswagen möglich?
Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember 2026. Danach sind Warnstreiks erlaubt.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0007664039 und die WKN 766403, das Handelssymbol lautet VOW3.
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