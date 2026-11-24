Die Arbeitnehmerseite verweist auf das, was die Belegschaft bereits gibt. Ende 2024 hatten beide Seiten den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Lohnverzicht vereinbart. Nach Rechnung der IG Metall tragen die Beschäftigten dadurch jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro bei. Über weitere Beiträge will Verhandlungsführer Thorsten Gröger erst reden, wenn der Vorstand erklärt, wie es mit den deutschen Standorten weitergeht. Die Gespräche finden auf Wunsch der Gewerkschaft bewusst an Standorten statt, deren Zukunft der Konzern infrage stellt.