Volkswagen Aktie: JPMorgan kappt Kursziel um fast 23% – trotzdem 21% Potenzial?

JPMorgan setzt bei Volkswagen den Rotstift an: Das Analystenhaus senkt das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker: VOW3) von EUR 110 auf EUR 85 und bestätigt das Rating "neutral". Die Volkswagen-Aktienanalyse zeigt damit eine deutlich vorsichtigere Bewertung. Doch es gibt eine bemerkenswerte Gegenbewegung in den Zahlen: Beim angegebenen Aktienkurs von EUR 70 liegt selbst das reduzierte Ziel noch mehr als 21% höher.