Kommt jetzt die große Trendwende bei der Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)? Nach erheblichen Kursverlusten melden sich die Käufer mit beeindruckender Entschlossenheit zurück. Auf Xetra explodieren die Volkswagen-Vorzugsaktien aktuell um 5,7 Prozent auf 65,92 Euro. Gleichzeitig sorgt die renommierte US-Investmentbank JPMorgan mit ihrem großen Branchenausblick für das Börsenjahr 2027 für Aufmerksamkeit. Analyst Jose Asumendi bestätigt in seiner aktuellen Volkswagen-Aktienanalyse vom 24.11.2026 das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel 85 Euro. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs ergibt sich damit trotz der kräftigen Erholungsrally ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 28,9 Prozent. Dennoch gehört Volkswagen nicht zu den erklärten Branchenfavoriten von JPMorgan für das kommende Jahr. Stattdessen setzt Jose Asumendi verstärkt auf Nutzfahrzeughersteller, Luxusautobauer, technologisch anspruchsvolle Fahrzeuge und Reifenproduzenten. Doch warum bleibt der renommierte Autoanalyst trotz des enormen rechnerischen Kurspotenzials zurückhaltend? Und könnte sich Volkswagen als einer der spektakulärsten Turnaround-Kandidaten des Börsenjahres 2027 entpuppen?
Volkswagen Aktie: Gelingt dem Autogiganten jetzt das große Comeback?
JPMorgan sieht trotz neutralem Rating Kurspotenzial
Volkswagen-Aktienanalyse: JPMorgan bestätigt Rating "neutral" und Kursziel 85 Euro
Jose Asumendi von JPMorgan hält im Rahmen seines großen Ausblicks auf die europäische Automobilindustrie für das Jahr 2027 an seiner bisherigen Bewertung der Volkswagen-Aktie fest. In seiner Aktienanalyse vom 24. November 2026 bestätigt der Experte sowohl das Rating "neutral" als auch das Kursziel 85 Euro. Besonders bemerkenswert erscheint die erhebliche Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und dem von JPMorgan ermittelten Zielwert. Trotz eines rechnerischen Aufwärtspotenzials von knapp 29 Prozent verzichtet Jose Asumendi auf eine positivere Einstufung. Der Grund dürfte aus redaktioneller Sicht insbesondere in den attraktiveren relativen Investmentperspektiven anderer Branchenvertreter sowie den erheblichen operativen Herausforderungen des Wolfsburger Automobilkonzerns liegen. Das Rating "neutral" sollte deshalb nicht als Prognose einer zwangsläufig stagnierenden Kursentwicklung missverstanden werden. Vielmehr ist die Einstufung im Zusammenhang mit den Erwartungen von JPMorgan an die Entwicklung der gesamten Automobilbranche zu betrachten.
JPMorgan enthüllt die großen Auto-Favoriten für 2027 – Volkswagen fehlt
Im Mittelpunkt der aktuellen Branchenstudie von Jose Asumendi steht die Frage, welche Unternehmen innerhalb der europäischen Automobilindustrie im kommenden Jahr die attraktivsten Investmentperspektiven bieten könnten. Wie aus der veröffentlichten Zusammenfassung der Aktienanalyse hervorgeht, bevorzuge JPMorgan insbesondere Hersteller von Lastkraftwagen, technologisch anspruchsvollen Automobilen und Luxusfahrzeugen sowie Reifenproduzenten. Zu den bevorzugten Einzelwerten von Jose Asumendi zählen Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Volkswagen findet sich dagegen nicht unter den ausdrücklich genannten Favoriten. Diese Auswahl verdeutlicht, dass JPMorgan innerhalb der Automobilbranche auf eine differenzierte Anlagestrategie setzt. Statt pauschal auf eine Erholung sämtlicher Autoaktien zu vertrauen, bevorzugt die Investmentbank ausgewählte Unternehmen und Geschäftsmodelle. Für Volkswagen bedeutet dies, dass der Konzern zunächst überzeugendere operative Fortschritte liefern müsste, um gegenüber den bevorzugten Branchenvertretern an Attraktivität zu gewinnen.
Volkswagen-Aktie: Warum JPMorgan das Kursziel zuvor drastisch gesenkt hatte
Die aktuelle Volkswagen-Aktienanalyse von Jose Asumendi sollte auch vor dem Hintergrund der jüngsten Bewertungsanpassungen betrachtet werden. Bereits am 30. Oktober 2026 hatte JPMorgan das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien erheblich von 110 auf 85 Euro reduziert. Dies entsprach einer Kürzung um rund 22,7 Prozent. Damals hatte Jose Asumendi seine Schätzungen nach den Quartalszahlen und den anschließenden Erläuterungen des Managements überarbeitet. Dabei seien insbesondere erhebliche Wertminderungen und Sondereffekte berücksichtigt worden. Dass JPMorgan das niedrigere Kursziel 85 Euro nun bestätigt, zeigt, dass die bisherige fundamentale Bewertung zunächst Bestand hat. Für die Aktionäre von Volkswagen ergibt sich daraus eine entscheidende Frage: Sind die negativen Entwicklungen mittlerweile ausreichend im Aktienkurs berücksichtigt oder drohen weitere Belastungen? Eine nachhaltige Verbesserung der operativen Ergebnisse könnte die Grundlage für zukünftige Kurszielanhebungen schaffen. Weitere Abschreibungen oder enttäuschende Geschäftszahlen könnten dagegen zusätzliche Bewertungsanpassungen erforderlich machen.
Volkswagen-Aktie im Höhenflug: Beginnt jetzt die Neubewertung des Autogiganten?
Der aktuelle Kurssprung von 5,7 Prozent auf 65,92 Euro dürfte bei zahlreichen Volkswagen-Aktionären neue Hoffnungen wecken. Nach dem erheblichen Ausverkauf der vergangenen Monate erscheint die Bewertung des Wolfsburger Automobilkonzerns zunehmend interessant. Der Aktienkurs hatte sich zuletzt der Marke von 60 Euro angenähert und damit einen beträchtlichen Teil seines früheren Börsenwerts eingebüßt. Allerdings ist ein kräftiger Erholungstag noch kein Beweis für eine nachhaltige Trendwende. Nach ausgeprägten Kursverlusten können bereits vergleichsweise moderate Veränderungen der Anlegerstimmung erhebliche Gegenbewegungen auslösen. Entscheidend für die langfristige Kursentwicklung dürfte deshalb sein, ob Volkswagen seine Profitabilität verbessert und das Vertrauen institutioneller Investoren zurückgewinnt. Das von Jose Asumendi und JPMorgan bestätigte Kursziel 85 Euro liefert zumindest einen Hinweis darauf, dass der aktuelle Börsenkurs erheblich unter dem von der Investmentbank geschätzten Zielwert liegt.
China-Geschäft: Volkswagen kämpft um seine Position auf dem wichtigsten Automobilmarkt
Eine der größten strategischen Herausforderungen für Volkswagen bleibt der chinesische Automobilmarkt. Über Jahrzehnte zählte China zu den wichtigsten wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren des deutschen Autokonzerns. Inzwischen haben sich die Wettbewerbsbedingungen jedoch grundlegend verändert. Chinesische Hersteller wie BYD, Geely und Xiaomi setzen etablierte internationale Automobilkonzerne mit attraktiven Fahrzeugpreisen, kurzen Entwicklungszyklen und innovativen digitalen Funktionen zunehmend unter Druck. Volkswagen muss deshalb seine Modellstrategie stärker an den individuellen Bedürfnissen chinesischer Kunden ausrichten und gleichzeitig seine Kostenstruktur verbessern. Lokale Entwicklungskooperationen und technologisch konkurrenzfähige Elektrofahrzeuge könnten dazu beitragen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Allerdings dürfte dieser Transformationsprozess erhebliche Investitionen erfordern. Aus redaktioneller Sicht gehört die zukünftige Entwicklung des China-Geschäfts zu den entscheidenden Faktoren für eine mögliche Neubewertung der Volkswagen-Aktie.
Elektromobilität und Software: Volkswagen muss technologisch wieder angreifen
Die automobile Industrie befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Während traditionelle Wettbewerbsvorteile wie Produktionskompetenz, Markenbekanntheit und globale Vertriebsstrukturen weiterhin wichtig bleiben, gewinnen Software, künstliche Intelligenz, Batterietechnologie und digitale Dienstleistungen erheblich an Bedeutung. Volkswagen besitzt aufgrund seiner Größe grundsätzlich die Möglichkeit, technologische Entwicklungen über zahlreiche Marken und Fahrzeugplattformen hinweg zu skalieren. Gelingt es dem Konzern, Entwicklungszeiten zu verkürzen, Softwareprobleme zu reduzieren und wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge profitabel anzubieten, könnte dies die langfristige Investmentstory erheblich verbessern. Die Bevorzugung technologisch anspruchsvoller Fahrzeuganbieter durch Jose Asumendi und JPMorgan unterstreicht die Bedeutung dieser Entwicklung. Volkswagen verfügt über beträchtliche industrielle Ressourcen, muss diese jedoch konsequent in überzeugende Produkte und wirtschaftliche Erfolge umwandeln.
Tarifkonflikt und Sparprogramme: Volkswagen steht vor schwierigen Entscheidungen
Neben den technologischen Herausforderungen bleibt die Verbesserung der Kostenstruktur eine zentrale Aufgabe für das Management von Volkswagen. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die laufenden Tarifverhandlungen. Die erste Verhandlungsrunde am 24. November 2026 endete ohne Ergebnis. Damit steigt das Risiko weiterer Konflikte zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern. Für Volkswagen stellt sich die schwierige Aufgabe, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ohne die industrielle Leistungsfähigkeit und die Motivation seiner Belegschaft zu gefährden. Nachhaltige Kostensenkungen könnten die operative Marge erheblich verbessern und zusätzliche finanzielle Ressourcen für Zukunftsinvestitionen freisetzen. Verzögerungen bei der Umsetzung, hohe Restrukturierungskosten oder mögliche Arbeitskampfmaßnahmen könnten dagegen die Ergebnisentwicklung belasten. Anleger sollten deshalb die Fortschritte der Restrukturierungsmaßnahmen aufmerksam verfolgen.
Porsche, Audi und TRATON: Verborgene Schätze im Volkswagen-Konzern?
Ein bedeutender positiver Faktor für die Volkswagen-Aktie ist das umfangreiche Marken- und Beteiligungsportfolio. Mit Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat, Cupra und dem Nutzfahrzeugkonzern TRATON verfügt Volkswagen über zahlreiche etablierte Geschäftsaktivitäten. Besonders interessant ist, dass JPMorgan mit der Porsche AG einen wichtigen Bestandteil des Volkswagen-Konzerns ausdrücklich zu seinen Branchenfavoriten für 2027 zählt. Auch die positive Einschätzung des Nutzfahrzeugsektors durch Jose Asumendi eröffnet interessante Perspektiven für TRATON. Sollten sich die Geschäftsentwicklungen dieser Konzernbereiche verbessern, könnte dies indirekt auch Volkswagen zugutekommen. Allerdings führen positive Perspektiven einzelner Tochtergesellschaften nicht automatisch zu einer entsprechend höheren Bewertung des gesamten Volkswagen-Konzerns. Die komplexe Unternehmensstruktur, die Kapitalallokation und die wirtschaftliche Entwicklung der übrigen Geschäftsbereiche bleiben entscheidende Einflussfaktoren.
Volkswagen-Aktie: Die größten Chancen und Risiken für Anleger
Auf der Chancenseite stehen eine erfolgreiche Restrukturierung, sinkende Produktionskosten, wettbewerbsfähigere Elektrofahrzeuge, eine Stabilisierung des China-Geschäfts und eine nachhaltige Verbesserung der operativen Margen. Auch die vergleichsweise niedrige Börsenbewertung könnte bei überzeugenden Fortschritten erhebliches Neubewertungspotenzial eröffnen. Demgegenüber stehen der intensive internationale Wettbewerb, mögliche Handelsbeschränkungen, hohe Investitionen in neue Technologien, Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Sparprogramme und weitere potenzielle Ergebnisbelastungen. Besonders gefährlich wäre eine Kombination aus sinkenden Fahrzeugpreisen, stagnierenden Absatzvolumina und weiterhin hohen Fixkosten. Für Volkswagen kommt es deshalb darauf an, seine ambitionierten Transformationsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Diese Chancen und Risiken sind redaktionelle Ergänzungen zur aktuellen Aktienanalyse von JPMorgan.
Volkswagen-Aktienanalyse: Kursziel 85 Euro eröffnet Aufwärtspotenzial von 28,9 Prozent
Mit dem unveränderten Rating "neutral" und dem bestätigten Kursziel 85 Euro bleibt Jose Asumendi von JPMorgan bei seiner bisherigen Einschätzung. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 65,92 Euro ergibt sich eine rechnerische Kurschance von 19,08 Euro je Aktie beziehungsweise 28,9 Prozent. Mögliche Dividendenzahlungen sind darin noch nicht berücksichtigt. Für eine nachhaltige Annäherung an das Kursziel dürften insbesondere eine Stabilisierung der Gewinnerwartungen, Fortschritte bei der Restrukturierung und überzeugende operative Ergebnisse entscheidend sein. Gleichzeitig zeigt die neutrale Einstufung von JPMorgan, dass Anleger das erhebliche rechnerische Kurspotenzial nicht mit einer uneingeschränkten Kaufempfehlung verwechseln sollten.
Fazit: Volkswagen-Aktie vor dem großen Comeback? JPMorgan bleibt vorsichtig!
Die aktuelle Volkswagen-Aktienanalyse von JPMorgan vom 24.11.2026 liefert ein spannendes Signal für die Aktionäre des Wolfsburger Automobilgiganten. Analyst Jose Asumendi bestätigt unverändert das Rating "neutral" und das Kursziel 85 Euro. Obwohl Volkswagen nicht zu den ausdrücklichen Branchenfavoriten von JPMorgan für 2027 zählt, eröffnet der aktuelle Aktienkurs von 65,92 Euro ein bemerkenswertes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 28,9 Prozent. Die kräftige Tagesrally von 5,7 Prozent könnte ein erstes Signal dafür sein, dass Anleger nach den erheblichen Kursverlusten wieder verstärkt auf eine operative Erholung setzen. Volkswagen muss allerdings beweisen, dass der Konzern seine Kostenprobleme bewältigen, im internationalen Wettbewerb bestehen und die technologische Transformation profitabel gestalten kann. Gelingt dieser Balanceakt, könnte Volkswagen zu den interessantesten Turnaround-Kandidaten des kommenden Börsenjahres gehören. Bis dahin bleibt die Volkswagen-Aktie eine spekulative Investmentstory mit erheblichen Chancen, aber ebenso ernst zu nehmenden Risiken.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 25. November 2026
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