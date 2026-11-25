Die aktuelle Volkswagen-Aktienanalyse von JPMorgan vom 24.11.2026 liefert ein spannendes Signal für die Aktionäre des Wolfsburger Automobilgiganten. Analyst Jose Asumendi bestätigt unverändert das Rating "neutral" und das Kursziel 85 Euro. Obwohl Volkswagen nicht zu den ausdrücklichen Branchenfavoriten von JPMorgan für 2027 zählt, eröffnet der aktuelle Aktienkurs von 65,92 Euro ein bemerkenswertes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 28,9 Prozent. Die kräftige Tagesrally von 5,7 Prozent könnte ein erstes Signal dafür sein, dass Anleger nach den erheblichen Kursverlusten wieder verstärkt auf eine operative Erholung setzen. Volkswagen muss allerdings beweisen, dass der Konzern seine Kostenprobleme bewältigen, im internationalen Wettbewerb bestehen und die technologische Transformation profitabel gestalten kann. Gelingt dieser Balanceakt, könnte Volkswagen zu den interessantesten Turnaround-Kandidaten des kommenden Börsenjahres gehören. Bis dahin bleibt die Volkswagen-Aktie eine spekulative Investmentstory mit erheblichen Chancen, aber ebenso ernst zu nehmenden Risiken.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Volkswagen braucht für sein großes Comeback Milliardeninvestitionen, neue Software und erfolgreiche Sparprogramme. Sie brauchen dagegen nur einen Finger und einen Klick. Schalten Sie einen Gang höher und bringen Sie das Börsenwissen Ihrer Freunde auf die Überholspur – ganz ohne Führerschein, Tankrechnung oder drohenden Werkstattbesuch!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.