Die Volkswagen Aktie (Vorzüge, Xetra-Kürzel VOW3, ISIN DE0007664039) findet keinen Halt. Am Mittwochmorgen notiert sie gegen 09:25 Uhr auf Xetra bei 65,42 Euro und damit 1,33 Prozent unter dem Vortagesschluss von 66,30 Euro. Damit ist VW zweitgrößter DAX Verlierer – an einem Tag, an dem sich der Gesamtmarkt nach den Nvidia-Zahlen leicht erholt. Eine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser gibt es nicht.
Volkswagen Aktie DAX Verlierer: Neues Jahrestief im Visier, Mexiko-Zölle als Damoklesschwert – findet die Vorzugsaktie noch einen Boden?
Die Volkswagen Aktie ist am Mittwochmorgen zweitgrößter DAX Verlierer: Die Vorzüge notieren um 09:25 Uhr auf Xetra bei 65,42 Euro, 1,33 Prozent unter dem Vortag. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht – im Hintergrund belasten Trumps Zolldrohung gegen Mexiko und die schwache Ertragslage.
Die Gründe
Warum fällt die Volkswagen Aktie heute?
Die Agenturberichte zum Handelsstart nennen keinen speziellen Grund für die VW-Schwäche. Mehrere Belastungsfaktoren wirken aber im Hintergrund – und sie treffen Volkswagen stärker als viele andere DAX-Werte.
Zolldrohung gegen Mexiko
US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche angedroht, die Zölle gegen Mexiko „sofort zu verdoppeln“. Heute ist am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen ein kurzes Treffen mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum geplant. VW exportiert aus dem Werk Puebla rund 70 Prozent der Produktion in die USA.
Tiefrote Zahlen im dritten Quartal
Ende Oktober meldete Volkswagen einen operativen Verlust von 5,86 Milliarden Euro, belastet unter anderem durch eine Goodwill-Abschreibung auf Porsche von 6,4 Milliarden Euro.
Schwache Stimmung im Autosektor
Auch BMW und Mercedes-Benz gehörten zuletzt zu den schwächeren Werten; Mercedes markierte am Dienstag ein neues 52-Wochen-Tief.
Ob die Mexiko-Debatte den heutigen Rückgang direkt auslöst, ist nicht belegt. Klar ist aber, dass Volkswagen von höheren Zöllen erheblich betroffen wäre: Konzernchef Oliver Blume beziffert die Zollbelastung schon jetzt auf rund 5 Milliarden Euro pro Jahr.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie schlecht steht es um Volkswagen?
Im dritten Quartal setzte der Konzern 75,28 Milliarden Euro um, operativ stand ein Verlust von 5,86 Milliarden Euro, netto von 5,82 Milliarden Euro. Die Sonderbelastungen summierten sich auf 7,8 Milliarden Euro. Positiv: Der Netto-Cashflow im Autogeschäft lag nach neun Monaten bei 4,4 Milliarden Euro, und VW bestätigte die Jahresprognose – rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und einen Netto-Cashflow von 3 bis 6 Milliarden Euro.
Chartbild
Markiert die Volkswagen Aktie ein neues Jahrestief?
Am Dienstag meldete wallstreet-online ein neues 52-Wochen-Tief bei 65,84 Euro. Mit 65,42 Euro liegt der Kurs am Mittwochmorgen darunter – die Vorzugsaktie dürfte damit auf den tiefsten Stand seit mindestens einem Jahr gefallen sein. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf gut 35 Prozent, vom Hoch im Dezember 2025 bei 109,10 Euro ist die Aktie rund 40 Prozent entfernt.
Termine
Was sollten Anleger bei Volkswagen jetzt beachten?
Kurzfristig rückt das Treffen zwischen Trump und Sheinbaum in Shenzhen in den Fokus. Die Jahreszahlen legt Volkswagen am 9. März 2027 vor, die Hauptversammlung ist für den 11. Juni 2027 geplant.
FAQ zur Volkswagen Aktie
Warum fällt die Volkswagen Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken die Zolldrohung der USA gegen Mexiko, die Verluste im dritten Quartal und die schwache Stimmung im Autosektor. Um 09:25 Uhr lag die Vorzugsaktie 1,33 Prozent im Minus bei 65,42 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Volkswagen Vorzugsaktie?
Das Xetra-Kürzel lautet VOW3, die ISIN DE0007664039.
Welche Prognose hat Volkswagen für 2026?
Rund 315 Milliarden Euro Umsatz, eine operative Marge von bis zu 1 Prozent und 3 bis 6 Milliarden Euro Netto-Cashflow.
Wann legt VW die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 folgen am 9. März 2027.
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