Die Volkswagen Aktie (Vorzüge, Xetra-Kürzel VOW3, ISIN DE0007664039) findet keinen Halt. Am Mittwochmorgen notiert sie gegen 09:25 Uhr auf Xetra bei 65,42 Euro und damit 1,33 Prozent unter dem Vortagesschluss von 66,30 Euro. Damit ist VW zweitgrößter DAX Verlierer – an einem Tag, an dem sich der Gesamtmarkt nach den Nvidia-Zahlen leicht erholt. Eine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser gibt es nicht.