Volkswagen Aktie: DAX Verlierer nach Porsche-Milliardenverlust – Prognose: Schnäppchen oder Value-Falle?

Mittel- bis langfristig ist die Volkswagen Aktienprognose ein Lehrstück über Value-Fallen. Die Aktie gehört zu den am niedrigsten bewerteten Werten im DAX, auf Basis der letzten Ausschüttung errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Doch bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent ist offen, ob die Dividende in dieser Höhe zu halten ist. Für eine Erholung sprechen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, neue Elektromodelle und Sparprogramme, die ab 2027 stärker wirken sollen. Dagegen stehen China, Zölle und der Margendruck beim Umstieg auf Elektroautos. Für die langfristige Volkswagen-Aktie Prognose braucht es den Nachweis, dass die Kernmarke wieder Geld verdient.