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Volkswagen Aktie: DAX Verlierer nach Porsche-Milliardenverlust – Prognose: Schnäppchen oder Value-Falle?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzüge verloren 4,62 Prozent nach einem Milliardenverlust der Porsche SE und einer vorsichtigen DZ-Bank-Einschätzung. Auf Jahressicht steht ein Minus von über 31 Prozent. Unsere Volkswagen-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Volkswagen Chartanalyse kurzfristig entscheiden, wie sicher die hohe Dividende ist und ob die niedrige Bewertung Chance oder Falle ist.

Autowerk mit Karosserien, darüber die Überschrift „Volkswagen Aktie: DAX Verlierer nach Porsche-Milliardenverlust – Prognose: Schnäppchen oder Value-Falle?“KI-generierte Illustration
Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Bei Volkswagen reiht sich eine schlechte Nachricht an die nächste. Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzüge verloren 4,62 Prozent und schlossen am Freitag auf Xetra bei 67,48 Euro – in einer Woche, in der der DAX um 3,6 Prozent zulegte. Auf Jahressicht summiert sich das Minus auf mehr als 31 Prozent, auf fünf Jahre auf fast zwei Drittel. Belastet haben ein Milliardenverlust der Großaktionärin Porsche SE und eine zurückhaltende Einschätzung der DZ Bank. Unsere Volkswagen-Aktie Prognose zeigt, ob die Aktie ein Schnäppchen ist – oder eine Value-Falle.

Wochenminus der VW-Vorzugsaktie
−4,62 %
Xetra-Schlusskurs am 13. November
67,48 €
Nettoverlust von Volkswagen im dritten Quartal
−5,82 Mrd. €
Erwartete operative Rendite 2026
höchstens 1 %
Kursminus auf Sicht von einem Jahr
−31,27 %
Quelle: Kursliste der Redaktion, Stand 15. November 2026; Xetra; Volkswagen Q3 2026; Porsche SE 9M 2026

Die Woche

Porsche-Schock und Analysten-Skepsis: warum die VW-Aktie abrutschte

Am Dienstag meldete die Porsche SE, die über die Stammaktien die Mehrheit der Stimmrechte hält, für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 2,8 Milliarden Euro – vor allem wegen Abschreibungen auf die VW-Beteiligung. Die Holding der Familien Porsche und Piëch forderte zugleich schnellere Reformen. Die VW-Vorzüge verloren 1,75 Prozent. Am Donnerstag bestätigte DZ-Bank-Analyst Michael Punzet „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro und verwies auf Sonderlasten, die Schwäche in China und den Margendruck bei Elektroautos. Die Aktie gab weitere 1,96 Prozent ab. Der Serienstart des ID. Tiguan in Emden ging im Abwärtstrend unter.

Die Quartalszahlen

Historischer Verlust: was hinter der Schwäche steckt

Im dritten Quartal meldete Volkswagen einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von minus 5,86 Milliarden Euro. Allein im Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro an, den größten Teil macht eine Abschreibung von rund 6 Milliarden Euro auf die Sportwagentochter Porsche AG aus. Nach neun Monaten sank der Umsatz um 2,2 Prozent auf 233,4 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Volkswagen nur noch rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens 1 Prozent – ursprünglich waren 4,0 bis 5,5 Prozent geplant.

  1. Porsche als Belastung

    Schwache Nachfrage in China, US-Zölle und der teure Kurswechsel bei Elektroautos belasten die Sportwagentochter.

  2. Einbruch in China

    Die Auslieferungen in China sanken nach neun Monaten um 30,3 Prozent. Einheimische Hersteller wie BYD erobern den wichtigsten Einzelmarkt.

  3. Druck auf die Elektromargen

    Neue Modelle wie der ID. Tiguan verdienen bislang deutlich weniger als Verbrenner.

  4. Reformdruck der Eigentümer

    Die Porsche SE verlangt mehr Tempo – weitere Restrukturierungskosten sind wahrscheinlich.

Kurzfristige Prognose

Volkswagen Chartanalyse: zurück im Niemandsland

Die Volkswagen Chartanalyse zeigt eine Aktie ohne klare Richtung. Auf Monatssicht steht sie fast unverändert, die Erholung der Vorwochen ist mit dem Wochenminus wieder verpufft. Nach oben ist die Zone um 70 bis 71 Euro die erste Hürde, von der aus die Aktie in die Woche startete. Darüber liegt der faire Wert der DZ Bank bei 73 Euro als nächste Marke. Nach unten bildet die runde Marke von 65 Euro die erste wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und neue Jahrestiefs wahrscheinlicher machen.

  1. Szenario 1: Erholung über 71 Euro

    Positive Signale aus dem Sparprogramm oder eine Entspannung im Zollstreit könnten die Aktie über 71 Euro und in Richtung 73 Euro tragen.

  2. Szenario 2: Seitwärts zwischen 65 und 71 Euro

    Ohne neue Impulse dürfte die Aktie bis zu den Jahreszahlen in dieser Spanne pendeln. Die hohe Dividendenrendite wirkt als Stütze.

  3. Szenario 3: Bruch der 65-Euro-Marke

    Weitere Sonderlasten, ein Einbruch in China oder Zweifel an der Dividende könnten die Aktie unter 65 Euro drücken.

Mittel- bis langfristige Prognose

Volkswagen Aktienprognose: billig, aber ohne Antrieb

Mittel- bis langfristig ist die Volkswagen Aktienprognose ein Lehrstück über Value-Fallen. Die Aktie gehört zu den am niedrigsten bewerteten Werten im DAX, auf Basis der letzten Ausschüttung errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Doch bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent ist offen, ob die Dividende in dieser Höhe zu halten ist. Für eine Erholung sprechen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, neue Elektromodelle und Sparprogramme, die ab 2027 stärker wirken sollen. Dagegen stehen China, Zölle und der Margendruck beim Umstieg auf Elektroautos. Für die langfristige Volkswagen-Aktie Prognose braucht es den Nachweis, dass die Kernmarke wieder Geld verdient.

Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie Prognose

Wie lautet die kurzfristige Volkswagen-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Marke von 65 Euro die wichtigste Unterstützung. Nach oben liegen Hürden bei 70 bis 71 Euro und beim fairen Wert der DZ Bank von 73 Euro.

Warum ist die Volkswagen-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die Porsche SE meldete einen Neun-Monats-Verlust von 2,8 Milliarden Euro, die DZ Bank blieb bei „Halten“. Die Vorzugsaktie verlor 4,62 Prozent.

Wie hoch war der Verlust von Volkswagen im dritten Quartal?
5,82 Milliarden Euro, vor allem wegen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro inklusive einer Abschreibung auf Porsche.

Ist die VW-Dividende sicher?
Das ist offen. Bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent im Jahr 2026 ist eine Ausschüttung in bisheriger Höhe nicht garantiert.

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