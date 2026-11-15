Bei Volkswagen reiht sich eine schlechte Nachricht an die nächste. Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzüge verloren 4,62 Prozent und schlossen am Freitag auf Xetra bei 67,48 Euro – in einer Woche, in der der DAX um 3,6 Prozent zulegte. Auf Jahressicht summiert sich das Minus auf mehr als 31 Prozent, auf fünf Jahre auf fast zwei Drittel. Belastet haben ein Milliardenverlust der Großaktionärin Porsche SE und eine zurückhaltende Einschätzung der DZ Bank. Unsere Volkswagen-Aktie Prognose zeigt, ob die Aktie ein Schnäppchen ist – oder eine Value-Falle.
Volkswagen Aktie: DAX Verlierer nach Porsche-Milliardenverlust – Prognose: Schnäppchen oder Value-Falle?
Die Volkswagen-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Die Vorzüge verloren 4,62 Prozent nach einem Milliardenverlust der Porsche SE und einer vorsichtigen DZ-Bank-Einschätzung. Auf Jahressicht steht ein Minus von über 31 Prozent. Unsere Volkswagen-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Volkswagen Chartanalyse kurzfristig entscheiden, wie sicher die hohe Dividende ist und ob die niedrige Bewertung Chance oder Falle ist.
Die Woche
Porsche-Schock und Analysten-Skepsis: warum die VW-Aktie abrutschte
Am Dienstag meldete die Porsche SE, die über die Stammaktien die Mehrheit der Stimmrechte hält, für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 2,8 Milliarden Euro – vor allem wegen Abschreibungen auf die VW-Beteiligung. Die Holding der Familien Porsche und Piëch forderte zugleich schnellere Reformen. Die VW-Vorzüge verloren 1,75 Prozent. Am Donnerstag bestätigte DZ-Bank-Analyst Michael Punzet „Halten“ mit einem fairen Wert von 73 Euro und verwies auf Sonderlasten, die Schwäche in China und den Margendruck bei Elektroautos. Die Aktie gab weitere 1,96 Prozent ab. Der Serienstart des ID. Tiguan in Emden ging im Abwärtstrend unter.
Die Quartalszahlen
Historischer Verlust: was hinter der Schwäche steckt
Im dritten Quartal meldete Volkswagen einen Nettoverlust von 5,82 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von minus 5,86 Milliarden Euro. Allein im Quartal fielen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro an, den größten Teil macht eine Abschreibung von rund 6 Milliarden Euro auf die Sportwagentochter Porsche AG aus. Nach neun Monaten sank der Umsatz um 2,2 Prozent auf 233,4 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Volkswagen nur noch rund 315 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Rendite von höchstens 1 Prozent – ursprünglich waren 4,0 bis 5,5 Prozent geplant.
Porsche als Belastung
Schwache Nachfrage in China, US-Zölle und der teure Kurswechsel bei Elektroautos belasten die Sportwagentochter.
Einbruch in China
Die Auslieferungen in China sanken nach neun Monaten um 30,3 Prozent. Einheimische Hersteller wie BYD erobern den wichtigsten Einzelmarkt.
Druck auf die Elektromargen
Neue Modelle wie der ID. Tiguan verdienen bislang deutlich weniger als Verbrenner.
Reformdruck der Eigentümer
Die Porsche SE verlangt mehr Tempo – weitere Restrukturierungskosten sind wahrscheinlich.
Kurzfristige Prognose
Volkswagen Chartanalyse: zurück im Niemandsland
Die Volkswagen Chartanalyse zeigt eine Aktie ohne klare Richtung. Auf Monatssicht steht sie fast unverändert, die Erholung der Vorwochen ist mit dem Wochenminus wieder verpufft. Nach oben ist die Zone um 70 bis 71 Euro die erste Hürde, von der aus die Aktie in die Woche startete. Darüber liegt der faire Wert der DZ Bank bei 73 Euro als nächste Marke. Nach unten bildet die runde Marke von 65 Euro die erste wichtige Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch würde den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und neue Jahrestiefs wahrscheinlicher machen.
Szenario 1: Erholung über 71 Euro
Positive Signale aus dem Sparprogramm oder eine Entspannung im Zollstreit könnten die Aktie über 71 Euro und in Richtung 73 Euro tragen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 65 und 71 Euro
Ohne neue Impulse dürfte die Aktie bis zu den Jahreszahlen in dieser Spanne pendeln. Die hohe Dividendenrendite wirkt als Stütze.
Szenario 3: Bruch der 65-Euro-Marke
Weitere Sonderlasten, ein Einbruch in China oder Zweifel an der Dividende könnten die Aktie unter 65 Euro drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Volkswagen Aktienprognose: billig, aber ohne Antrieb
Mittel- bis langfristig ist die Volkswagen Aktienprognose ein Lehrstück über Value-Fallen. Die Aktie gehört zu den am niedrigsten bewerteten Werten im DAX, auf Basis der letzten Ausschüttung errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Doch bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent ist offen, ob die Dividende in dieser Höhe zu halten ist. Für eine Erholung sprechen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, neue Elektromodelle und Sparprogramme, die ab 2027 stärker wirken sollen. Dagegen stehen China, Zölle und der Margendruck beim Umstieg auf Elektroautos. Für die langfristige Volkswagen-Aktie Prognose braucht es den Nachweis, dass die Kernmarke wieder Geld verdient.
Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Volkswagen-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Marke von 65 Euro die wichtigste Unterstützung. Nach oben liegen Hürden bei 70 bis 71 Euro und beim fairen Wert der DZ Bank von 73 Euro.
Warum ist die Volkswagen-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die Porsche SE meldete einen Neun-Monats-Verlust von 2,8 Milliarden Euro, die DZ Bank blieb bei „Halten“. Die Vorzugsaktie verlor 4,62 Prozent.
Wie hoch war der Verlust von Volkswagen im dritten Quartal?
5,82 Milliarden Euro, vor allem wegen Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro inklusive einer Abschreibung auf Porsche.
Ist die VW-Dividende sicher?
Das ist offen. Bei einer operativen Rendite von höchstens 1 Prozent im Jahr 2026 ist eine Ausschüttung in bisheriger Höhe nicht garantiert.
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