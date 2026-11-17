Die Volkswagen Aktie (Vorzüge, Kürzel: VOW3, ISIN: DE0007664039) zählt am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern. Auf Tradegate notierte die Vorzugsaktie gegen 9:03 Uhr bei 65,94 Euro, ein Minus von 1,81 Prozent; an der Börse Stuttgart lag sie um 9:06 Uhr bei 66,06 Euro (−1,46 Prozent). Der Druck kommt aus mehreren Richtungen: Der Gesamtmarkt ist schwach, und Konzernchef Oliver Blume zeichnete am Morgen im ZDF ein düsteres Bild der Branche – eine Woche vor dem Start der Tarifgespräche mit der IG Metall.
Volkswagen Aktie DAX Verlierer: Blume spricht vom Überleben der Branche – rutscht die Vorzugsaktie auf ein neues Jahrestief?
Die Volkswagen Aktie (Vorzüge) gehört am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern: Auf Tradegate notierte sie gegen 9:03 Uhr bei 65,94 Euro und 1,81 Prozent im Minus. Konzernchef Oliver Blume beschwor im ZDF die Krise der Autoindustrie, kommende Woche beginnen die Tarifgespräche mit der IG Metall.
Die Gründe
Warum fällt die Volkswagen Aktie heute?
Eine Ad-hoc-Mitteilung oder neue Analystenstudie lag bis zum Frühhandel nicht vor. Für Gesprächsstoff sorgte Blume selbst: Im ZDF-Interview vom Dienstagmorgen sagte er, es gehe „im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie“, und sprach von einer Krise der gesamten Branche. Hohe Margen in China hält er künftig für ausgeschlossen.
Bereits am Montag hatte Blume in einem Interview mit der „Bild“ den Abbau von mehr als 100.000 Stellen erläutert und Ziele für 2030 genannt: rund 9 Millionen Fahrzeuge und eine Rendite von 9 Prozent. Zugleich steht die nächste Belastungsprobe bevor: Am 24. November beginnen die Verhandlungen mit der IG Metall, die 5 Prozent mehr Lohn fordert und 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen hat. Hinzu kommt der schwache Gesamtmarkt – der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter.
Krisenrhetorik vom Chef
Blumes Worte vom „Überleben“ der traditionellen Autoindustrie unterstreichen den Ernst der Lage.
Tarifkonflikt naht
Ab 24. November verhandelt VW mit der IG Metall, die 5 Prozent mehr Lohn fordert und Warnstreiks vorbereitet hat.
Schwacher Gesamtmarkt
Chip-Exportregeln und Nvidia-Nervosität drücken den DAX; zyklische Werte geraten mit unter Druck.
Fundamentaldaten
Wie tief steckt VW in den roten Zahlen?
Das dritte Quartal war für Volkswagen ein Tiefpunkt. Der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei minus 5,86 Milliarden Euro. Belastet haben Sondereffekte von rund 7,8 Milliarden Euro, davon etwa 6,4 Milliarden Euro aus einer Goodwill-Abschreibung auf Porsche. Nach neun Monaten blieb operativ ein Ergebnis von 71 Millionen Euro, die Netto-Liquidität im Autogeschäft lag bei rund 33 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|75,28 Mrd. € (−6,3 %)
|Operatives Ergebnis Q3
|−5,86 Mrd. €
|Sondereffekte Q3
|rund 7,8 Mrd. €
|Umsatzprognose 2026
|rund 315 Mrd. €
|Operative Marge 2026
|höchstens 1 % (ursprünglich 4–5,5 %)
Quelle: Volkswagen, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026 (via PC Games Hardware)
Charttechnik
Wie weit ist es bis zum Jahrestief?
Mit 65,94 Euro auf Tradegate notiert die Vorzugsaktie unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief von 66,48 Euro vom 15. Oktober – die Aktie dürfte damit ein neues Jahrestief markieren. Das 52-Wochen-Hoch lag laut boerse.de am 12. Dezember 2025 bei 108,15 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust auf rund 36 Prozent, über einen Monat auf gut 2 Prozent.
Ausblick
Welche Termine stehen bei Volkswagen an?
Am 24. November starten die Tarifgespräche mit der IG Metall. Die Jahrespressekonferenz ist für den 9. März 2027 geplant, die Hauptversammlung für den 11. Juni 2027. Für 2025 hatte Volkswagen eine Dividende von 5,26 Euro je Vorzugsaktie gezahlt.
FAQ zur Volkswagen Aktie
Warum fällt die Volkswagen Aktie heute? Die Vorzugsaktie (VOW3, ISIN DE0007664039) leidet unter dem schwachen Gesamtmarkt, Blumes Krisenaussagen im ZDF und dem bevorstehenden Tarifkonflikt mit der IG Metall.
Wie stark fällt die Volkswagen Aktie? Gegen 9:03 Uhr lag sie auf Tradegate bei 65,94 Euro und 1,81 Prozent im Minus, in Stuttgart um 9:06 Uhr bei 66,06 Euro (−1,46 Prozent).
Wann beginnen die Tarifverhandlungen bei VW? Am 24. November 2026; die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Lohn.
Wann legt Volkswagen die Jahreszahlen vor? Die Jahrespressekonferenz ist für den 9. März 2027 geplant.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.