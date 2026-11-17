Eine Ad-hoc-Mitteilung oder neue Analystenstudie lag bis zum Frühhandel nicht vor. Für Gesprächsstoff sorgte Blume selbst: Im ZDF-Interview vom Dienstagmorgen sagte er, es gehe „im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie“, und sprach von einer Krise der gesamten Branche. Hohe Margen in China hält er künftig für ausgeschlossen.

Bereits am Montag hatte Blume in einem Interview mit der „Bild“ den Abbau von mehr als 100.000 Stellen erläutert und Ziele für 2030 genannt: rund 9 Millionen Fahrzeuge und eine Rendite von 9 Prozent. Zugleich steht die nächste Belastungsprobe bevor: Am 24. November beginnen die Verhandlungen mit der IG Metall, die 5 Prozent mehr Lohn fordert und 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen hat. Hinzu kommt der schwache Gesamtmarkt – der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter.