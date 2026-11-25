Die Volkswagen-Aktie (Vorzugsaktie) steht am Mittwochmittag an der Spitze der DAX-Gewinner: Das Papier legt um 5,93% auf 66,06 Euro zu und lässt damit selbst BMW und Mercedes-Benz hinter sich. Der Anstoß kommt von der US-Bank JPMorgan, die ihren Branchenausblick 2027 vorgelegt hat. Doch die Details zeigen: Die VW-Aktie profitiert weniger von neuer Zuversicht als von einer technischen Erholung nach wochenlangen Verlusten.
Volkswagen Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +5,93% - JPMorgan-Ausblick löst Erholung der VW Vz aus
Die Volkswagen Vz springt am Mittag auf 66,06 Euro und führt die DAX-Gewinner an. Auslöser ist der Branchenausblick 2027 von JPMorgan, doch hinter der Rally steckt vor allem eine Gegenbewegung nach dem Sechsjahrestief der Autowerte.
DAX Gewinner am Mittag
Warum die Volkswagen Aktie heute steigt
Der Autosektor hat sich nach dem tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren berappelt, und Volkswagen profitiert als besonders stark gefallener Wert am meisten.
Laut dpa-AFX stammt die Studie von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Sie bestätigt Volkswagen mit "Neutral". Bevorzugt werden vielmehr Lkw-Bauer, Luxus- und Technologieanbieter sowie Reifenhersteller, darunter Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Dass die VW Vz trotz nur neutraler Einstufung am stärksten steigt, spricht nach unserer Einschätzung für Eindeckungen von Leerverkäufern und Schnäppchenkäufe.
Der Ausgangspunkt ist deutlich: Die Aktie notierte zuletzt nur knapp über ihrem Jahrestief von 61,64 Euro und hatte seit Jahresbeginn rund 38% verloren. Im Dezember 2025 lag der Kurs noch bei fast 110 Euro. Mit 66,06 Euro kehrt die Aktie nun an die Oberkante ihrer Unterstützungszone zurück.
Volkswagen Aktie: Zahlen und Bewertung
Die Neunmonatszahlen zeigen, warum der Markt so vorsichtig bleibt. Das operative Ergebnis lag bei nur 0,1 Mrd. Euro nach 5,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Bereinigt kam Volkswagen auf 8,8 Mrd. Euro, das entspricht einer Marge von 3,8%. Für 2026 rechnet der Konzern mit rund 315 Mrd. Euro Umsatz und einer operativen Marge von bis zu 1%.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|66,06 €
|Performance seit Jahresbeginn
|rund -38%
|Jahrestief
|61,64 €
|Operatives Ergebnis 9 Monate
|0,1 Mrd. €
|Bereinigte Marge 9 Monate
|3,8%
|Erwarteter Umsatz 2026
|rund 315 Mrd. €
|Erwartete Marge 2026
|bis zu 1%
Quelle: Unternehmensangaben, FactSet-Schätzung, aktiencheck.de
Bewertungsseitig gilt die Vorzugsaktie laut FactSet-Schätzung als das Papier mit dem niedrigsten KGV 2026 im DAX. Das erklärt, warum Anleger bei Kursen nahe dem Jahrestief zugreifen.
Charttechnik: Unterstützung zurückerobert
Charttechniker sehen die Unterstützungszone zwischen 60,60 und 66,00 Euro, den nächsten Widerstand bei 71,20 bis 72,60 Euro. Unter dem Oktober-Tief von 65,92 Euro hatten Beobachter einen Rückgang Richtung 57,92 Euro nicht ausgeschlossen. Mit dem heutigen Satz auf 66,06 Euro ist diese Gefahr vorerst gebannt. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 66 Euro wäre das erste Stabilisierungssignal, eine Trendwende ist erst oberhalb von 71 bis 72,60 Euro belegt.
Ausblick: Gegenbewegung oder Trendwende?
Für die Volkswagen-Aktie sprechen der laufende Sparkurs, den Konzernchef Blume zuletzt bekräftigte, die extrem niedrige Bewertung und Rückenwind aus China: Der ID. Aura T6 erhielt im ersten Verkaufsmonat 33.022 Bestellungen. Analysten sind mehrheitlich zurückhaltend positiv. Laut Börse Express stehen bei sieben Häusern drei Kaufempfehlungen vier Halten-Einstufungen gegenüber, JPMorgan bleibt bei "Neutral".
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