Laut dpa-AFX stammt die Studie von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Sie bestätigt Volkswagen mit "Neutral". Bevorzugt werden vielmehr Lkw-Bauer, Luxus- und Technologieanbieter sowie Reifenhersteller, darunter Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Dass die VW Vz trotz nur neutraler Einstufung am stärksten steigt, spricht nach unserer Einschätzung für Eindeckungen von Leerverkäufern und Schnäppchenkäufe.

Der Ausgangspunkt ist deutlich: Die Aktie notierte zuletzt nur knapp über ihrem Jahrestief von 61,64 Euro und hatte seit Jahresbeginn rund 38% verloren. Im Dezember 2025 lag der Kurs noch bei fast 110 Euro. Mit 66,06 Euro kehrt die Aktie nun an die Oberkante ihrer Unterstützungszone zurück.