Die Volkswagen Aktie setzt ihre Erholung fort: Die Vorzüge steigen am Donnerstagmittag um 4,14% auf 67,94 Euro und gehören zu den DAX Gewinnern. Schon am Mittwoch war die VW Vorzugsaktie mit einem Sprung von 4,6% auf 65,24 Euro der stärkste DAX-Wert gewesen. Das Jahrestief von 61,62 Euro vom 23.11. liegt damit bereits über 10% hinter ihr.
Volkswagen Aktie DAX Gewinner am Mittag: +4,14% auf 67,94 Euro - EU-Hybridquote und JPMorgan-Ausblick treiben die VW Vorzüge
Die Volkswagen Aktie (Vorzüge) ist mit +4,14% auf 67,94 Euro DAX Gewinner am Mittag. Der EU-Importdeckel für Hybridautos und ein JPMorgan-Branchenausblick stützen die Erholung vom Jahrestief.
Volkswagen Aktie: Was den DAX Gewinner antreibt
EU deckelt Hybrid-Importe
Ab dem 1. Dezember will die EU für zunächst rund 200 Tage die Einfuhr bestimmter Hybridfahrzeuge begrenzen. Die Maßnahme trifft vor allem chinesische Hersteller, für die bis Mitte Juni eine Obergrenze von rund 192.000 Fahrzeugen gelten soll. Europäische Autowerte reagierten erleichtert, auch BMW und Stellantis legten zu.
JPMorgan-Branchenausblick
Die US-Bank sieht die Autobranche 2027 überwiegend optimistisch. Laut Berichten betrachtet sie die Entlastung durch die EU-Quote jedoch nur als kurzfristig, und Volkswagen zählt nicht zu den Favoriten der Studie.
Marktweite Erholung
Der DAX steigt nach dem Tief seit Juli um rund 2%, getragen von der Kehrtwende bei den US-Technologiewerten.
Hinter der Rally steckt vor allem eine Gegenbewegung: Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 109,15 Euro, die Stimmung war zuvor auf einem Tief.
Hintergrund: Milliardenabschreibung und Nullmarge
Fundamental bleibt die Lage angespannt. Im dritten Quartal 2026 fielen Sonderbelastungen von 7,8 Mrd. Euro an, darunter eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Abschreibung von 6,4 Mrd. Euro bei Porsche und rund 1 Mrd. Euro auf Beteiligungen in China. Das operative Ergebnis der ersten neun Monate sank auf 0,1 Mrd. Euro nach 5,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Prognose für 2026 wurde auf eine operative Marge von bis zu 1% gesenkt, bei einem Netto-Cashflow im Automobilgeschäft von 3 bis 6 Mrd. Euro.
Auf der Bewertungsseite wirkt die Aktie günstig: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis 2026 liegt laut Datenanbietern bei rund 5 bis 5,4. Für 2025 zahlte Volkswagen 5,26 Euro je Vorzugsaktie. Die Dividendenschätzungen für 2026 stammen aus der Zeit vor den Abschreibungen, ob die Ausschüttung angesichts des negativen Nettoergebnisses von -2,7 Mrd. Euro stabil bleibt, ist offen.
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