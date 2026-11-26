Fundamental bleibt die Lage angespannt. Im dritten Quartal 2026 fielen Sonderbelastungen von 7,8 Mrd. Euro an, darunter eine nicht zahlungswirksame Goodwill-Abschreibung von 6,4 Mrd. Euro bei Porsche und rund 1 Mrd. Euro auf Beteiligungen in China. Das operative Ergebnis der ersten neun Monate sank auf 0,1 Mrd. Euro nach 5,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Prognose für 2026 wurde auf eine operative Marge von bis zu 1% gesenkt, bei einem Netto-Cashflow im Automobilgeschäft von 3 bis 6 Mrd. Euro.