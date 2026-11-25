Auslöser ist eine Nachricht aus Brüssel: Laut dpa-AFX will die EU ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln. Für die europäischen Hersteller, die zunehmend unter dem Druck chinesischer Konkurrenz stehen, wäre das eine Entlastung. Dazu kommt der Branchenausblick von JPMorgan für 2027, der überwiegend optimistisch ausfällt. Volkswagen zählt allerdings nicht zu den Favoriten der US-Bank: Sie bestätigte „Neutral“ mit einem Kursziel von 85 Euro und sieht die EU-Entlastung nur als kurzfristig. Nach einem Kursminus von rund 36 Prozent seit Jahresbeginn greifen Anleger zudem bei der als günstig geltenden Volkswagen Aktie zu. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.