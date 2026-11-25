Die Volkswagen Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY) erlebt ihren besten Tag seit Langem. Am Mittwochabend notiert das Papier des Wolfsburger Autokonzerns bei 65,22 Euro, ein Plus von 4,59 Prozent. Damit ist Volkswagen der größte DAX Gewinner am Abend. Zeitweise lag die VW-Aktie sogar mehr als 6 Prozent im Plus bei 66,74 Euro. Erst am Montag hatte sie mit 61,62 Euro den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht.
Volkswagen Aktie: DAX Gewinner am Abend – Brüssel deckelt Hybrid-Importe, VW springt an die DAX-Spitze, kommt jetzt die Wende nach dem Horrorjahr?
Die Volkswagen Vorzugsaktie ist am Mittwochabend der größte DAX Gewinner: Plus 4,59 Prozent auf 65,22 Euro. Die EU will ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln, dazu kommt eine überwiegend optimistische Branchenstudie von JPMorgan. Dabei hatte die Aktie erst am Montag ein Mehrjahrestief markiert. Was hinter dem Anstieg der Volkswagen Aktie steckt.
Der Auslöser
Schutz aus Brüssel: warum die Volkswagen Aktie steigt
Die Autowerte sind am Mittwoch die großen Gewinner im DAX – und Volkswagen führt die Erholung an.
Auslöser ist eine Nachricht aus Brüssel: Laut dpa-AFX will die EU ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln. Für die europäischen Hersteller, die zunehmend unter dem Druck chinesischer Konkurrenz stehen, wäre das eine Entlastung. Dazu kommt der Branchenausblick von JPMorgan für 2027, der überwiegend optimistisch ausfällt. Volkswagen zählt allerdings nicht zu den Favoriten der US-Bank: Sie bestätigte „Neutral“ mit einem Kursziel von 85 Euro und sieht die EU-Entlastung nur als kurzfristig. Nach einem Kursminus von rund 36 Prozent seit Jahresbeginn greifen Anleger zudem bei der als günstig geltenden Volkswagen Aktie zu. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
EU-Obergrenze für Hybride
Weniger Importe würden europäische Hersteller vor Konkurrenz schützen.
Branchenstudie von JPMorgan
Die Bank blickt überwiegend optimistisch auf die Autobranche 2027.
Schnäppchenjagd
Nach dem Mehrjahrestief kaufen Anleger die Aktie zurück.
Sektorrally
BMW, Mercedes-Benz und Daimler Truck legen ebenfalls zu.
Die Baustellen
Gewinnwarnungen, Tarifstreit, China: die Risiken bleiben
Die Probleme sind nicht gelöst. Volkswagen hat die Gewinnerwartungen in den vergangenen drei Quartalen jeweils verfehlt, Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 in den vergangenen 60 Tagen deutlich gesenkt. Die erste Tarifrunde mit der IG Metall endete ohne Einigung, am 15. Dezember geht es weiter. Schwache Verkäufe in China und Rabatte drücken die Marge. Die Kursziele von 18 Analysten reichen von 67 bis 120 Euro.
Die Marken
Volkswagen Aktie: 65,92 Euro als Schlüsselmarke
Charttechnisch kämpft die Volkswagen Aktie mit der Zone um 65,92 Euro, dem Tief vom 15. Oktober. Gelingt ein nachhaltiger Sprung darüber, rückt die 50-Tage-Linie bei rund 69,20 Euro in den Blick. Nach unten bleibt das 52-Wochen-Tief bei 61,62 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur Volkswagen Aktie
Warum ist die Volkswagen Aktie heute DAX Gewinner?
Die EU will laut dpa-AFX ab dem 1. Dezember die Importe von Hybridautos deckeln. Dazu kommt eine überwiegend optimistische Branchenstudie von JPMorgan.
Welche ISIN und WKN hat die Volkswagen Vorzugsaktie?
Die ISIN lautet DE0007664039, die WKN 766403, das Handelssymbol VOW3. In den USA wird ein ADR unter VWAPY gehandelt.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Volkswagen Aktie?
Bei 61,62 Euro, erreicht am 23. November 2026.
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