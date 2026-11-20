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Volkswagen Aktie: China setzt VW gleich auf zwei Märkten unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:24 3 Min.

Die VW-Vorzugsaktie fällt auf 63,40 Euro, doch RBC hält am Kursziel von 115 Euro fest und sieht in Kostensenkungen den größten Hebel für den Gewinn.

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Der Analyst Tom Narayan von RBC bestätigt in seiner Volkswagen-Aktienanalyse vom 19.11.2026 das Rating "outperform" und das Kursziel von 115 Euro für die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker: VOW3). Am 20. November gebe die Aktie um 1,24 Euro oder 1,92% auf 63,40 Euro nach. Damit liege das unveränderte RBC-Kursziel 51,60 Euro über der aktuellen Notierung. Um es zu erreichen, müsste die VW-Aktie rund 81,4% zulegen. Entscheidend sei für Tom Narayan, wie viel Volkswagen durch den Umbau einsparen könne und welche Belastungen auf dem Weg dorthin noch anfielen. China setze Volkswagen auf zwei Märkten unter Druck Nach der Berichtssaison habe Tom Narayan seine Schätzungen für mehrere europäische Autobauer angepasst. China beschäftige die Hersteller dabei in zweifacher Hinsicht. Auf dem chinesischen Markt werde es für sie zunehmend schwieriger. Gleichzeitig treffe Volkswagen auf dem europäischen Heimatmarkt auf härtere Konkurrenz durch chinesische Anbieter. Damit steige der Druck ausgerechnet dort, wo der Konzern Schwächen im China-Geschäft auffangen könnte. Hinzu komme der schnellere Umstieg auf Elektroautos. Dieser gehe nach Einschätzung von RBC zulasten der Margen. Für Aktionäre zähle deshalb neben der Zahl der verkauften Fahrzeuge vor allem, welcher Gewinn je Fahrzeug übrig bleibe. Wenn ein größerer Teil des Absatzes auf Modelle mit geringerer Marge entfalle, könne das Ergebnis selbst bei stabilen Stückzahlen sinken. Entsprechend sehe Tom Narayan in niedrigeren Kosten den wichtigsten Hebel für die Gewinne der europäischen Hersteller. VW-Umbau: Wann würden aus Belastungen Einsparungen? Volkswagen profitiere laut Tom Narayan bereits vom Umbau. Für Anleger blieben allerdings zwei Fragen offen: Wie hoch würden die Belastungen ausfallen, und wann würden sie sich im Ergebnis niederschlagen? Gerade die zeitliche Abfolge sei wichtig. Fielen Umbaukosten früh an, während Einsparungen erst später voll wirksam würden, könnten zunächst schwächere Gewinne und langfristig bessere Margen durchaus zusammenpassen. Wie eng Tom Narayan den Umbau mit der Konkurrenz aus China verknüpfe, habe er bereits im September erläutert. Die damalige Entscheidung zum Umbau sei "ein wichtiger Schritt, um VW bei den Kosten gegenüber chinesischen Autoherstellern wettbewerbsfähiger zu machen, die in Europa aggressiv expandieren", so der RBC-Analyst in deutscher Übersetzung. Das Kursziel 115 Euro gelte weiterhin. Der große Abstand zum Börsenkurs ergebe sich beim aktuellen Stand von 63,40 Euro, während RBC seine Bewertung nach der Berichtssaison beibehalten habe. Der Analyst Tom Narayan von RBC bleibt in seiner Volkswagen-Aktienanalyse beim Rating "outperform" und beim Kursziel von 115 Euro. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – 51,60 Euro bis zum Kursziel sind eine ordentliche Strecke, in den Gruppenchat ist es nur ein Klick. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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