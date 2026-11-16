Volkswagen-Aktie: Blume peilt 2030 eine Rekordrendite an

Den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern verteidigte Blume. Von einem Radikalschlag könne keine Rede sein, der Konzern nehme Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge. Die größte Kostenlücke liegt laut Blume bei den Löhnen: Die Personalkosten an den deutschen Standorten seien etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern.