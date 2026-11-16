Volkswagen-Aktie (Xetra: VOW3, ISIN DE0007664039): Trotz der aktuellen Krise gibt Konzernchef Oliver Blume die Richtung für das Ende des Jahrzehnts vor. Blume will 2030 nach eigenen Worten „rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen“, und zwar bei neun Prozent Rendite, wie er der „Bild“-Zeitung sagte. Eine solche Rendite habe der Konzern in seiner Geschichte noch nie erreicht.
Volkswagen-Aktie: Blume peilt 2030 eine Rekordrendite an
Mitten in der Krise setzt VW-Chef Oliver Blume ein ehrgeiziges Ziel: 2030 sollen rund neun Millionen Fahrzeuge verkauft werden, bei neun Prozent Rendite. Das hat der Konzern noch nie geschafft. Zugleich verteidigt Blume den Abbau von mehr als 100.000 Stellen.
Das Ziel
Wie groß ist der Sprung?
Beim Absatz verlangt das Ziel kaum Wachstum: Im vergangenen Jahr lieferte Volkswagen weltweit 8,98 Millionen Fahrzeuge aus. Der eigentliche Kraftakt liegt bei der Profitabilität. Die operative Rendite lag 2025 bei 2,8 Prozent, für das laufende Jahr erwartet VW nach der jüngsten Prognose höchstens noch ein Prozent operativen Gewinn vom Umsatz. Das Renditeziel hatte Volkswagen bereits im September genannt. Zugleich soll die Produktionskapazität bis 2030 um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr sinken.
Operative Rendite des VW-Konzerns
Prozent
- Prognose bzw. Ziel des Managements
2026: höchstens 1 % laut jüngster Prognose; 2030: Ziel laut Oliver Blume, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Volkswagen
Daten als Tabelle
|Jahr
|Operative Rendite
|2025
|2,8
|2026
|max. 1
|2030
|9
Der Umbau
Was Blume zu Stellen und Kosten sagt
Den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern verteidigte Blume. Von einem Radikalschlag könne keine Rede sein, der Konzern nehme Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge. Die größte Kostenlücke liegt laut Blume bei den Löhnen: Die Personalkosten an den deutschen Standorten seien etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern.
China
Für Blume noch kein verlorener Markt, obwohl er in diesem Jahr um 20 Prozent geschrumpft sei. VW produziere dort inzwischen auf dem Kostenniveau chinesischer Hersteller.
Kapazität
Abbau um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr bis 2030.
Personal
Mehr als 100.000 Stellen sollen wegfallen, finanziert unter anderem über Aufhebungsverträge.
Politik
Debatte um die VW-Dividende
Parallel kommt Druck aus Niedersachsen. CDU-Landeschef Sebastian Lechner brachte auf einem kleinen Parteitag in Hannover einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine VW-Dividende ins Spiel. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten. Den Vorstand forderte er auf, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. Das Land Niedersachsen ist einer der Großaktionäre von Volkswagen.
Häufige Fragen zum VW-Ziel 2030
Welche Ziele nennt VW-Chef Blume für 2030? Rund neun Millionen verkaufte Fahrzeuge weltweit und eine Rendite von neun Prozent.
Wie hoch war die Rendite zuletzt? 2025 lag die operative Rendite bei 2,8 Prozent; für 2026 erwartet VW höchstens ein Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der VW-Vorzugsaktie? VOW3 auf Xetra, ISIN DE0007664039.
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