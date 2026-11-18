Nach Blumes Worten entwickeln VW und Audi gemeinsam Lösungen, er bringe dabei sein persönliches Produktionswissen ein – vor seiner Zeit als VW-Chef war er unter anderem Produktionsvorstand bei Porsche und später für die Konzernproduktion zuständig. Struktur und Personalaufbau jedes Werks würden genau angeschaut, anschließend werde je Standort spezifisch entschieden. Als eine mögliche Option nannte er Rüstungsproduktion nach dem Vorbild Osnabrück; diese werde für die vier Standorte derzeit ergebnisoffen geprüft.

Schon Anfang September hatte der Aufsichtsrat nach einer Sitzung mitgeteilt, für die vier Werke würden alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft. Blume bevorzugt nach dem Bericht intelligente Lösungen gegenüber klassischen Werksschließungen.