Die Zukunft von vier deutschen Standorten hält die Volkswagen-Aktie (Vorzugsaktie, Xetra: VOW3, ISIN DE0007664039) weiter in Atem: Konzernchef Oliver Blume will für die bedrohten Werke schneller Antworten liefern, als es der offizielle Zeitplan vorsieht. Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX am 18. November aus Wolfsburg berichtet, sagte er dem NDR, der Konzern sei mit den Standorten derzeit in intensiven Gesprächen. Für eine Lösung habe man sich einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten gesetzt.
Volkswagen-Aktie: Blume drängt auf schnelle Lösungen für vier bedrohte Werke – 40.000 Jobs im Fokus
VW-Chef Oliver Blume will für Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm schneller Klarheit schaffen als geplant. Über 40.000 Beschäftigte sind betroffen, die Tarifrunde beginnt am Dienstag in Emden.
Welche Werke sind betroffen?
Es geht um die Standorte Hannover, Emden und Zwickau von Volkswagen sowie um Neckarsulm, das zu Audi gehört. Zusammen arbeiten dort laut dem Bericht mehr als 40.000 Menschen. Der Konzernvorstand sieht aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung für diese vier Werke über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus. Der Aufsichtsrat hat die Konzernführung deshalb beauftragt, bis Ende Juni 2027 ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorzulegen. Blume sagte, Klarheit solle spätestens im Sommer bestehen – er wolle es aber schneller schaffen, denn für ihn zähle jeder Monat.
Was prüft Volkswagen konkret?
Nach Blumes Worten entwickeln VW und Audi gemeinsam Lösungen, er bringe dabei sein persönliches Produktionswissen ein – vor seiner Zeit als VW-Chef war er unter anderem Produktionsvorstand bei Porsche und später für die Konzernproduktion zuständig. Struktur und Personalaufbau jedes Werks würden genau angeschaut, anschließend werde je Standort spezifisch entschieden. Als eine mögliche Option nannte er Rüstungsproduktion nach dem Vorbild Osnabrück; diese werde für die vier Standorte derzeit ergebnisoffen geprüft.
Schon Anfang September hatte der Aufsichtsrat nach einer Sitzung mitgeteilt, für die vier Werke würden alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft. Blume bevorzugt nach dem Bericht intelligente Lösungen gegenüber klassischen Werksschließungen.
Wie hängt das mit der Tarifrunde zusammen?
Parallel steht die Tarifrunde an. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt, Volkswagen will dagegen über den Abbau von weiteren 12.000 Stellen und über Kostensenkungen sprechen. Die Verhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Eine Dauer nannte Blume nicht; das Ergebnis hänge von den Tarifparteien ab. Zu möglichen Warnstreiks äußerte er sich offen und sagte, er setze auf ein positives Ergebnis für den Standort Deutschland.
Was bedeutet das für Anleger der Volkswagen-Aktie?
Für die Volkswagen-Aktie bleiben die Standortfragen ein zentrales Thema, weil sie Kostenstruktur, Auslastung und Verhandlungsklima im Konzern berühren. Konkrete Beschlüsse, Zahlen zu Einsparungen oder Schließungskosten liegen nicht vor; Anleger sollten daher vor allem die Verhandlungen ab Dienstag, mögliche Aussagen des Aufsichtsrats und die für Juni 2027 angekündigte Konzeption im Blick behalten. Diese Meldung ist keine Anlageempfehlung und enthält keine Kursprognose.
Häufige Fragen zur Volkswagen-Aktie
Wie lautet das Kürzel der Volkswagen-Aktie? Die Vorzugsaktie handelt an der Xetra unter VOW3, die ISIN lautet DE0007664039.
Welche Werke sind bei Volkswagen bedroht? Genannt werden Hannover, Emden, Zwickau und das Audi-Werk Neckarsulm mit zusammen mehr als 40.000 Beschäftigten.
Bis wann soll eine Lösung stehen? Volkswagen hat sich 6 bis 12 Monate gesetzt; der Aufsichtsrat verlangt bis Ende Juni 2027 ein Konzept für die europäische Produktionsstruktur.
Wann beginnt die Tarifrunde? Die Gespräche starten am kommenden Dienstag in Emden. Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt.
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