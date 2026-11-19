Der Konflikt steht nicht allein. Bei Schaeffler verlangt der Vorstand laut Handelsblatt (17.11.) einen Gehaltsverzicht über zwei Jahre – zehn Prozent der Grundgehälter beim Vorstand, fünf Prozent bei außertariflichen Mitarbeitenden –, während 3.460 Stellen in Europa wegfallen sollen. Die IG Metall hat dort erstmals seit mehr als acht Jahren 24-Stunden-Streiks angekündigt. Der Industrie-Befund von EY auf Basis von Destatis-Daten (dpa, 16.11.): Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, doch die Beschäftigung sank binnen eines Jahres um 140.200 auf 5,3 Millionen. In der Autoindustrie fielen laut EY 36.100 Stellen weg (minus 5 Prozent), der Umsatz sank um 2 Prozent.

Für Anleger heißt das: Die Lohn- und Beschäftigungsfrage entscheidet mit darüber, wie schnell Konzerne ihre Kosten senken können. Ein Streik würde Produktion und Lieferketten belasten, eine Einigung könnte Planungssicherheit schaffen. Beides ist offen. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.