Bei Volkswagen (Vorzugsaktie, ISIN: DE0007664039, FSE: VOW3) läuft der Konflikt mit der Belegschaft auf eine Entscheidung zu: Der Konzern hat laut einem Bericht von ad-hoc-news.de vom 15. November zehn von 13 Haustarifverträgen zum Jahresende gekündigt, darunter den Manteltarifvertrag für mehr als 100.000 Beschäftigte. Mit dem Jahreswechsel endet die Friedenspflicht, die IG Metall warnt vor Großstreiks ab 1. Januar 2027. Für die Volkswagen Aktie (Xetra: VOW3) und die Autoaktien im DAX ist das ein politisch-sozialer Belastungsfaktor mit offenem Ausgang.
Volkswagen Aktie: 10 von 13 Haustarifverträgen gekündigt, Friedenspflicht endet am 31. Dezember - Wie teuer wird ein Streik im Januar?
Volkswagen hat zehn von 13 Haustarifverträgen zum Jahresende gekündigt, ab 1. Januar 2027 drohen laut Medienberichten Streiks. Am 24. November wird in Emden verhandelt. Was der Tarifkonflikt für die Volkswagen Aktie, Autoaktien und den DAX bedeutet.
Der Konflikt
Was hat Volkswagen gekündigt – und warum?
Nach dem Bericht hat der Konzern am 30. September entschieden, den größten Teil der Haustarifverträge fristgerecht zum 31. Dezember 2026 zu beenden. Ausgenommen bleibt der Zukunftstarifvertrag von 2024, der Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 vorsieht. Zusätzlich wurden mehrere Betriebsvereinbarungen beendet. Für die Beschäftigten würden die Folgen ab Januar 2027 spürbar, so der Bericht. Der Aufsichtsrat tagte am 13. November; diskutiert werden demnach mögliche Werksschließungen zwischen 2031 und 2034 an vier Standorten, genannt werden unter anderem Emden und Hannover. Außerdem sollen weltweit rund 50.000 weitere Stellen bis 2030 wegfallen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Diese Zahlen sind bislang nicht durch eine zweite Quelle bestätigt.
Die IG Metall wirft dem Konzern einen Bruch von Zusagen vor. Bezirksleiter Thorsten Gröger sprach laut Bericht von einem „schweren Vertrauensbruch gegenüber der Belegschaft“. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte, die Beschäftigten dürften nicht die Hauptlast tragen. Die Position des Konzerns wird in dem Bericht nur allgemein als Kostendruck beschrieben; Wolfsburg habe sein Kostenziel 2026 um 300 Millionen Euro verfehlt.
|Datum
|Ereignis
|30.09.2026
|Entscheidung zur Kündigung von 10 der 13 Haustarifverträge
|13.11.2026
|Aufsichtsrat berät über Standorte und Werke
|24.11.2026
|Tarifverhandlungen in Emden, parallel IG-Metall-Demonstration
|31.12.2026
|Gekündigte Verträge laufen aus, Friedenspflicht endet
|ab 01.01.2027
|Großstreiks laut IG Metall möglich
Angaben laut ad-hoc-news.de (15.11.2026); nicht durch Primärquelle bestätigt.
Quelle: ad-hoc-news.de
Das große Bild
Wie passt der VW-Streit zur Lage der deutschen Industrie?
Der Konflikt steht nicht allein. Bei Schaeffler verlangt der Vorstand laut Handelsblatt (17.11.) einen Gehaltsverzicht über zwei Jahre – zehn Prozent der Grundgehälter beim Vorstand, fünf Prozent bei außertariflichen Mitarbeitenden –, während 3.460 Stellen in Europa wegfallen sollen. Die IG Metall hat dort erstmals seit mehr als acht Jahren 24-Stunden-Streiks angekündigt. Der Industrie-Befund von EY auf Basis von Destatis-Daten (dpa, 16.11.): Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 546,3 Milliarden Euro, doch die Beschäftigung sank binnen eines Jahres um 140.200 auf 5,3 Millionen. In der Autoindustrie fielen laut EY 36.100 Stellen weg (minus 5 Prozent), der Umsatz sank um 2 Prozent.
Für Anleger heißt das: Die Lohn- und Beschäftigungsfrage entscheidet mit darüber, wie schnell Konzerne ihre Kosten senken können. Ein Streik würde Produktion und Lieferketten belasten, eine Einigung könnte Planungssicherheit schaffen. Beides ist offen. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger der Volkswagen Aktie jetzt?
Wichtigster Termin ist die Verhandlungsrunde am 24. November in Emden. Danach rückt das Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember in den Blick. Beobachten sollten Anleger außerdem, ob der Konzern Details zu Werken und Stellen offiziell bestätigt und ob andere Autobauer und Zulieferer ähnliche Schritte gehen. Der DAX schloss am Mittwoch bei 25.736,24 Punkten (minus 1,19 Prozent, finanzen.at, Stand 19.11., 07:12 Uhr), die Autowerte gehören zu den konjunktursensiblen Schwergewichten im Index.
FAQ
Häufige Fragen zum Tarifkonflikt bei Volkswagen
Was hat Volkswagen gekündigt? Laut ad-hoc-news.de zehn von 13 Haustarifverträgen zum 31. Dezember 2026, darunter den Manteltarifvertrag für mehr als 100.000 Beschäftigte.
Gibt es ab Januar Streiks bei Volkswagen? Die IG Metall warnt vor Großstreiks ab 1. Januar 2027, falls die Aussetzung nicht zurückgenommen wird. Ob es dazu kommt, ist offen.
Wann wird verhandelt? Am 24. November 2026 in Emden, laut Bericht mit paralleler Demonstration der IG Metall.
Was bedeutet das für die Volkswagen Aktie? Der Konflikt ist ein Unsicherheitsfaktor für Produktion und Kosten; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.
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