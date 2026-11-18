Eine Woche, ein Sechstel Börsenwert: So lässt sich die jüngste Talfahrt der voestalpine Aktie (Ticker VOE, ISIN AT0000937503) zusammenfassen. Seit der Linzer Stahl- und Technologiekonzern am 11. November seine Jahresprognose gekappt hat, hat das Papier laut MarketScreener rund 16 Prozent verloren. Bei Lang & Schwarz notierte die Aktie am Mittwoch um 09:10 Uhr bei 34,74 Euro (-0,14 Prozent) – nach einem frühen Ausflug bis 36,53 Euro. Damit liegt sie nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief. Diese voestalpine Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Ausverkauf steckt, wie günstig die Aktie inzwischen bewertet ist und was die voestalpine Aktienprognose jetzt bestimmt.
voestalpine Aktienanalyse: 16 Prozent Minus in einer Woche, Aktie nahe dem Jahrestief, KGV um 10 – Ausverkauf oder Einstiegsniveau für den Stahlkonzern?
Seit der gekappten Jahresprognose ist die voestalpine Aktie um rund 16 Prozent abgerutscht und notiert nahe am 52-Wochen-Tief. Gleichzeitig sehen Analysten im Schnitt deutlich höhere Kurse. Unsere voestalpine Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Zölle, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die voestalpine Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- voestalpine AG, Linz
- Ticker / ISIN
- VOE / AT0000937503
- Index
- ATX
- Geschäftsjahr
- April bis März
- Umsatz GJ 2025/26
- 15,1 Mrd. Euro
- EBITDA-Prognose 2026/27
- 1,60 bis 1,70 Mrd. Euro
- Mitarbeiter
- 48.616 Vollzeitkräfte
- Nächste Zahlen
- 10. Februar 2027 (Q1–Q3)
Stand: 18.11.2026, Kurs Lang & Schwarz 09:10 Uhr; Geschäftszahlen laut voestalpine
Prognose gekappt
voestalpine erwartet für 2026/27 nur noch 1,60 bis 1,70 Milliarden Euro EBITDA statt bis zu 1,85 Milliarden.
Halbjahr eigentlich solide
EBITDA plus 17 Prozent, Ergebnis nach Steuern plus 46 Prozent – allerdings mit Einmalerlös aus einem Verkauf.
Niedrige Bewertung
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das KGV für 2026/27 bei rund 10,6, für 2027/28 bei rund 7.
Charttechnik angeschlagen
Die Aktie notiert rund 20 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie und nahe dem 52-Wochen-Tief.
Der Auslöser
Was ist bei der voestalpine Aktie passiert – und warum hält der Druck an?
Nicht das erste Halbjahr hat die Anleger verschreckt, sondern der Blick nach vorn: Nahost-Krieg, Energie- und Frachtkosten sowie neue US-Zölle belasten das zweite Halbjahr.
Am 11. November legte voestalpine Halbjahreszahlen vor und senkte zugleich die Obergrenze der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 von 1,85 auf 1,70 Milliarden Euro; die Untergrenze von 1,60 Milliarden Euro blieb. Nach einem Reuters-Bericht rechnet der Konzern mit einem Ergebnis eher am unteren Ende der Spanne. Als Gründe nannte das Management den Nahost-Krieg, höhere Energie- und Logistikkosten, verschobene Projekte im Energiebereich und vorläufige zusätzliche US-Zölle. Die Aktie fiel am Zahlentag um rund 7 Prozent auf 38,78 Euro und gab seither Tag für Tag weiter nach.
Hinzu kommt ein schwaches Börsenumfeld: Der DAX verlor am Dienstag mehr als 2 Prozent, der EuroStoxx 50 ebenfalls. Zyklische Industriewerte wie Stahlkonzerne gehören in solchen Phasen zu den ersten Verkaufskandidaten. Die Kursreaktion fällt bei voestalpine besonders deutlich aus, weil viele Investoren nach den neuen EU-Schutzmaßnahmen für die Stahlbranche auf eine Ergebniswende gesetzt hatten.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient voestalpine sein Geld? Mehr Technologie als Stahlkocher
voestalpine ist kein klassischer Massenstahlhersteller. Der Konzern produziert in Linz und Donawitz hochwertige Stahlbleche, etwa für die Autoindustrie, und verarbeitet sie in eigenen Divisionen weiter: zu Schienen und Weichensystemen, Spezialrohren, Werkzeugstählen, Luftfahrtkomponenten und Karosserieteilen. Gut laufen derzeit vor allem Bahn, Luftfahrt und Lagertechnik, während Autozulieferung, Bau und Maschinenbau schwächeln. Im Segment High Performance Metals läuft ein Umbau, die Tochter BÖHLER Profil wurde verkauft. Parallel investiert voestalpine in das Projekt greentec steel: Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz sollen im ersten Halbjahr 2027 anlaufen und den CO₂-Ausstoß deutlich senken.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen und wie teuer ist die voestalpine Aktie?
Auf den ersten Blick sieht das Halbjahr gut aus. Der Umsatz stieg leicht auf 7,7 Milliarden Euro, das EBITDA kletterte um 17 Prozent auf 846 Millionen Euro, das Ergebnis nach Steuern um 46 Prozent auf 290 Millionen Euro. Doch rund 100 Millionen Euro davon gehen auf Einmaleffekte zurück, vor allem den Verkauf von BÖHLER Profil. Schwach war der Cashflow: Der Free Cashflow lag bei nur 24 Millionen Euro, obwohl rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf zuflossen. Die Nettofinanzverschuldung stieg seit März – auch wegen der Dividende – auf 1,4 Milliarden Euro, das Gearing liegt mit 17,3 Prozent aber weiter niedrig.
|Kennzahl
|GJ 2025/26
|H1 2026/27
|Veränderung H1
|Umsatz
|15,1 Mrd. €
|7,7 Mrd. €
|+0,8 %
|EBITDA
|1,5 Mrd. €
|846 Mio. €
|+17,1 %
|EBIT
|724 Mio. €
|470 Mio. €
|+36 %
|Ergebnis nach Steuern
|424 Mio. €
|290 Mio. €
|+46,1 %
|Nettofinanzverschuldung
|1,3 Mrd. €
|1,4 Mrd. €
|–
|Dividende je Aktie
|0,75 €
|–
|–
Geschäftsjahr von April bis März. H1 2026/27 enthält netto rund 100 Mio. Euro Einmaleffekte.
Quelle: voestalpine, Geschäftsjahr 2025/26 (03.06.2026) und Halbjahresbericht (11.11.2026)
Nach dem Kursrutsch ist die voestalpine Aktie günstig bewertet – zumindest, wenn die Schätzungen halten. Analysten erwarten laut MarketScreener für 2026/27 einen Gewinn je Aktie von 3,28 Euro und für 2027/28 von 4,73 Euro. Das ergibt ein KGV von rund 10,6 beziehungsweise 7,4. Der Unternehmenswert liegt beim 4,3-Fachen des erwarteten EBITDA, während der Durchschnitt der Vergleichsgruppe laut MarketScreener bei rund 7 liegt. Die erwartete Dividendenrendite beträgt 2,8 Prozent für das laufende und 4,2 Prozent für das kommende Geschäftsjahr. Der Haken: Nach der Prognosesenkung könnten die Gewinnschätzungen weiter sinken.
|Geschäftsjahr
|Gewinn je Aktie
|KGV
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|2025/26 (Ist, Basis MarketScreener)
|2,44 €
|15,5
|–
|–
|2026/27 (Schätzung)
|3,28 €
|10,6
|4,3
|2,8 %
|2027/28 (Schätzung)
|4,73 €
|7,4
|3,4
|4,2 %
|Vergleichsgruppe (Durchschnitt)
|–
|14,8
|7,0
|–
Schätzungen sind Durchschnittswerte von Analysten, keine Prognose der Redaktion. Geschäftsjahr bis März.
Quelle: MarketScreener (Stand 18.11.2026)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur voestalpine Aktienprognose?
Die Analysten bleiben trotz der Prognosesenkung überwiegend positiv. Laut MarketScreener bewerten zehn erfasste Häuser die Aktie im Schnitt mit „Outperform“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,33 Euro – rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 41,50 bis 64 Euro. Nach den Halbjahreszahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele und Gewinnschätzungen gesenkt, das Niveau liegt aber weiterhin klar über dem Kurs. Diese Diskrepanz zeigt, wie stark der Markt derzeit die Risiken gewichtet. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die voestalpine Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist das Bild klar eingetrübt. Laut boerse.de lagen die 50-Tage-Linie bei rund 43,40 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 43,70 Euro – der Kurs notiert damit rund 20 Prozent darunter. Der Abwärtstrend ist kurz-, mittel- und langfristig intakt, bis die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie bei rund 41 Euro steigt. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief in den Blick, das je nach Datenanbieter zwischen 33,44 und 33,80 Euro liegt. Erste Hürden nach oben sind die Bereiche um 37 bis 38 Euro, wo die Aktie in den Tagen nach den Zahlen notierte. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die voestalpine Aktie?
Die Szenarien
voestalpine Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die voestalpine Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Bewertung zieht Käufer an
Die niedrigen Multiplikatoren locken Investoren zurück, die EU-Schutzmaßnahmen wirken. Dann rücken die Zone um 37 bis 38 Euro und die 20-Tage-Linie bei rund 41 Euro in den Blick; der Analystenkonsens liegt deutlich darüber.
Szenario 2: Bodenbildung über dem Jahrestief
Die Aktie stabilisiert sich knapp über 33 Euro und pendelt seitwärts, bis die Neunmonatszahlen am 10. Februar Klarheit bringen.
Szenario 3: Schätzungen sinken weiter
Weitere Kostensteigerungen oder Zölle zwingen zu neuen Gewinnsenkungen. Fällt das 52-Wochen-Tief, rückt das Tief vom November 2025 in den Blick, das boerse.de mit 29,90 Euro ausweist.
Termine
Was Anleger bei der voestalpine Aktie jetzt beobachten sollten
Neben den Zahlen sollten Anleger die Entwicklung der US-Zollpolitik, die Wirkung der EU-Importquoten auf die Stahlpreise, die Energiekosten in Europa und die Nachfrage der Autoindustrie im Blick behalten.
Häufige Fragen zur voestalpine Aktienanalyse
Warum ist die voestalpine Aktie so stark gefallen?
voestalpine hat am 11. November die Obergrenze der EBITDA-Prognose auf 1,70 Milliarden Euro gesenkt und nennt Nahost-Krieg, Energie- und Frachtkosten sowie US-Zölle als Belastungen. Seither hat die Aktie rund 16 Prozent verloren.
Wie hoch ist das KGV der voestalpine Aktie?
Auf Basis der Konsensschätzungen von MarketScreener liegt es für 2026/27 bei rund 10,6 und für 2027/28 bei rund 7,4.
Was sagen Analysten zur voestalpine Aktienprognose?
Zehn erfasste Analysten sehen die Aktie laut MarketScreener im Schnitt bei „Outperform“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,33 Euro, die Spanne bei 41,50 bis 64 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt voestalpine eine Dividende?
Für 2025/26 hat voestalpine 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet. Analysten erwarten für 2026/27 eine Rendite von rund 2,8 Prozent.
Wann legt voestalpine die nächsten Zahlen vor?
Die Neunmonatszahlen sind für den 10. Februar 2027 angekündigt.
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