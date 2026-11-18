Charttechnisch ist das Bild klar eingetrübt. Laut boerse.de lagen die 50-Tage-Linie bei rund 43,40 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 43,70 Euro – der Kurs notiert damit rund 20 Prozent darunter. Der Abwärtstrend ist kurz-, mittel- und langfristig intakt, bis die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie bei rund 41 Euro steigt. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief in den Blick, das je nach Datenanbieter zwischen 33,44 und 33,80 Euro liegt. Erste Hürden nach oben sind die Bereiche um 37 bis 38 Euro, wo die Aktie in den Tagen nach den Zahlen notierte. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.