Ein Gigant sucht seinen Takt: RBC-Analyst Brad Heffern bleibt bei „Sector Perform“ für die Vivmark-Aktie und hebt das Kursziel von 67 auf 68 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 64,22 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 6 Prozent. Der Wohnimmobilien-Konzern ist im August aus dem Zusammenschluss von AvalonBay und Equity Residential hervorgegangen.
Vivmark-Aktie: RBC-Analyst Brad Heffern bleibt bei „Sector Perform“ – Kursziel steigt auf 68 Dollar
RBC-Analyst Brad Heffern bleibt bei „Sector Perform“ für die Vivmark-Aktie und hebt das Kursziel von 67 auf 68 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 64,22 US-Dollar sind das rund 6 Prozent Potenzial. Der Wohnungsriese ist aus der Fusion von AvalonBay und Equity Residential entstanden.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vivmark Residential
- Handelssymbol
- VMRK (NYSE)
- Analyst
- Brad Heffern
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Sector Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 68 US-Dollar (zuvor 67 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
RBC Capital Markets zur Vivmark-Aktie
Größe allein reicht nicht – Heffern bleibt neutral
Brad Heffern hebt sein Kursziel nur leicht an und bleibt bei seiner neutralen Einschätzung. Für Anleger steht damit vor allem die Dividende im Vordergrund.
Die Fusion wurde am 17. August 2026 abgeschlossen, seit dem 18. August wird die Aktie unter dem Kürzel VMRK gehandelt. Vorstandschef ist Benjamin Schall.
Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets sieht die Vorteile der Größe, aber auch die Herausforderungen der Integration.
Die Argumente von Brad Heffern
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von RBC-Analyst Brad Heffern stützt:
Marktführer
Vivmark besitzt mehr als 180.000 Wohnungen in den USA.
Gewaltige Größe
Der Unternehmenswert liegt bei rund 71 Milliarden US-Dollar.
Stabile Dividende
Die Jahresdividende von rund 2,81 US-Dollar entspricht einer Rendite von etwa 4,5 Prozent.
Integration läuft
Kostenvorteile aus der Fusion müssen erst noch gehoben werden.
Mieten unter Beobachtung
Für Wohnungs-REITs sind die Mieten in den großen US-Städten entscheidend. Viele neu gebaute Wohnungen drücken in einigen Regionen auf die Mietsteigerungen.
Sinkende Zinsen würden Immobilienwerte stützen, steigende Zinsen dagegen belasten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Brad Heffern. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 68 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Vivmark Residential (VMRK): Halten, Kursziel 68,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brad Heffern, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brad Heffern, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.