Visa verarbeitet 281 Milliarden Transaktionen im Jahr und wächst so stark wie seit über 15 Jahren nicht mehr, die Visa Aktie schloss am 20. November bei 401,87 Dollar. Diese Visa Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Aktie bremst.
Visa Aktienanalyse: Rekordumsatz von 46 Milliarden Dollar, doch die Aktie steht bei 402 Dollar – was bremst den Zahlungsriesen?
Visa wächst im Geschäftsjahr 2026 um 15 Prozent und hebt die Dividende um 16 Prozent an. Die Visa Aktie liegt trotzdem unter dem Niveau von Mitte November. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Ausblick und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Visa Inc.
- ISIN
- US92826C8394
- WKN
- A0NC7B
- Handelssymbol
- 3V64 (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- V (NYSE)
- Branche
- Zahlungsverkehr
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Tagesspanne 20.11.2026
- 401,19 $ bis 408,74 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Visa Aktienanalyse: Das Geschäftsjahr 2026
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) stieg der Nettoumsatz um 15 Prozent auf rund 46 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 16 Prozent auf 13,27 Dollar. Im vierten Quartal erreichte der Umsatz 12,1 Milliarden Dollar (plus 13 Prozent), der bereinigte Gewinn je Aktie 3,48 Dollar (plus 17 Prozent), nach GAAP waren es 3,19 Dollar.
Zahlungsvolumen
Das weltweite Zahlungsvolumen wuchs im Quartal um 9 Prozent, die verarbeiteten Transaktionen um 10 Prozent.
Grenzüberschreitend
Das grenzüberschreitende Volumen ohne Europa-Binnenverkehr stieg um 14 Prozent.
Zusatzdienste
Die Value-Added Services erlösten im Geschäftsjahr 14 Milliarden Dollar, ein Plus von 30 Prozent.
Zukauf und Dividende
Visa will den Betrugserkennungs-Spezialisten BioCatch für 2,4 Milliarden Dollar kaufen und hob die Quartalsdividende um 16 Prozent an.
Visa: Kennzahlen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026
Mrd. $
Nettoumsatz sowie Nettogewinn nach Non-GAAP und nach GAAP.
Quelle: Visa, Mitteilung vom 27.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q4 FY2026
|Nettoumsatz
|12,1
|Nettogewinn bereinigt
|6,6
|Nettogewinn nach GAAP
|6,0
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Visa Umsatz und Kosten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und ein Gewinnwachstum je Aktie am unteren Ende der Mitte-Zehner-Spanne. Für das Gesamtjahr 2027 stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich in Aussicht.
Der Kurs
Was die Visa Aktie bremst
Laut aktiencheck.de bremsten steigende Rabatte an Banken und ein vorsichtiger Ausblick auf 2027 die Aktie zeitweise. Am 16. November lag sie noch bei 429,52 Dollar und gehörte zu den Gewinnern im Dow Jones, weil Anleger aus KI-Aktien in andere Werte auswichen.
Eine Meldung vom 14. November auf aktiencheck.de nennt, dass Analysten die Visa Aktie bis zu 500 Dollar sehen.
Bewertung
Was der Kurs von 401,87 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 32,2 und einer Dividendenrendite von 0,69 Prozent wird die Visa Aktie mit einem Aufschlag gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 683,4 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 24,1 Prozent.
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