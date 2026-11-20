Sind Kartennummern von Visa- und MasterCard-Kunden betroffen? Visa nennt keine Zahlungsdaten; MasterCard spricht von nicht zahlungsbezogenen Informationen.

Wer steckt hinter dem Angriff? Die Gruppe „n0n", laut SOCRadar vermutlich aus Russland.

Wie reagierten die Aktien? Visa und MasterCard verloren am Donnerstag rund 3 Prozent, JPMorgan 1,2 Prozent, bei gleichzeitig schwachem Gesamtmarkt.

Was können Kunden tun? Konkrete Handlungsempfehlungen der Unternehmen nennen die Quellen nicht.