Die Visa Aktie steht für eines der profitabelsten Geschäftsmodelle der Welt. Im Geschäftsjahr 2026, das Ende September endete, steigerte der Zahlungsabwickler seinen Umsatz um knapp 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um gut 17 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Die Aktionäre beteiligt Visa daran mit einer um rund 16 Prozent höheren Quartalsdividende.
Visa Aktie: Rekordjahr, 16 Prozent mehr Dividende – doch Washington rüttelt an den Gebühren. Wie sicher ist die Mautstelle?
Visa verdient an fast jeder Kartenzahlung der Welt und meldet Rekordzahlen. Gleichzeitig wächst der Druck aus Washington. Was Anleger der Visa Aktie vor dem Weihnachtsgeschäft wissen sollten.
Der Gegenwind
Klage, Gesetzentwurf und politischer Druck
Doch das Geschäft steht unter politischer Beobachtung. Das US-Justizministerium klagt gegen Visa wegen einer angeblichen Monopolstellung bei Debitkarten. Zudem unterstützt US-Präsident Donald Trump laut einem Bericht des Wall Street Journal einen Gesetzentwurf, der Händlern mehr Wahlfreiheit bei der Abwicklung von Kreditkartenzahlungen geben soll. Kommt ein solches Gesetz, könnte das den Wettbewerb und damit die Gebühren unter Druck setzen.
Die Zukunft
Stablecoins und KI-Agenten
Gleichzeitig baut Visa neue Geschäftsfelder auf. Über den Dienst Visa Direct lassen sich inzwischen Zahlungen mit digitalen Stablecoins abwickeln, außerdem setzt der Konzern auf KI-Agenten, die künftig selbstständig für Kunden einkaufen könnten. Für die Aktionäre bleibt Visa eine Kapitalrückgabe-Maschine: Allein im dritten Geschäftsquartal kaufte der Konzern eigene Aktien für 4,9 Milliarden Dollar zurück. Mitte November notierte die Visa Aktie bei rund 425 Dollar.
Die Visa Aktie bleibt eine Mautstelle des globalen Konsums. Die größte Gefahr kommt nicht von Konkurrenten, sondern aus Washington – jedes neue Gesetz zu Kartengebühren kann am Geschäftsmodell rütteln.
Häufige Fragen zur Visa Aktie
Wie stark ist Visa zuletzt gewachsen?
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um knapp 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Gewinn um gut 17 Prozent.
Welche Risiken gibt es für Visa?
Vor allem regulatorische: eine Kartellklage des US-Justizministeriums und mögliche Gesetze zu Kartengebühren.
Wann legt Visa die nächsten Zahlen vor?
Am 28. Januar 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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