Wie stark ist Visa zuletzt gewachsen?

Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um knapp 15 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar, der Gewinn um gut 17 Prozent.

Welche Risiken gibt es für Visa?

Vor allem regulatorische: eine Kartellklage des US-Justizministeriums und mögliche Gesetze zu Kartengebühren.

Wann legt Visa die nächsten Zahlen vor?

Am 28. Januar 2027.