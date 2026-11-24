Visa habe im vierten Geschäftsquartal mit einer robusten operativen Entwicklung überzeugt, getragen von steigenden Zahlungsvolumina, einem beschleunigten Cross-Border-Geschäft und dynamisch wachsenden Zusatzdienstleistungen. Strategisch entwickele sich Visa über das klassische Kartennetzwerk hinaus zu einem umfassenden Infrastruktur- und Technologieanbieter für den Zahlungsverkehr. Mit Visa Direct, Stablecoins und ersten kommerziellen Anwendungen im agentenbasierten Handel erschließe das Unternehmen neue Einsatzfelder für sein Netzwerk. Der Ausbau KI-gestützter Sicherheitslösungen stärke dabei die Voraussetzungen für die sichere Abwicklung neuer Zahlungsformen. Auch die Fortschritte beim geplanten Markteintritt in das chinesische Inlandsgeschäft würden langfristige Perspektiven eröffnen. Belastend würden steigende Kundenanreize sowie umfangreiche Rechtsstreitigkeiten bleiben, die teilweise grundlegende Regeln des Geschäftsmodells betreffen würden. Daher bestätige die RBI die Kaufempfehlung für die Visa-Aktie und erhöhe das Kursziel von USD 410 auf USD 450. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum breiten Aktienmarkt sowie eine Bewertungsprämie berücksichtige, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2026)