Visa Aktie: Stärkster Dow-Wert vor Börsenstart – das Weihnachtsgeschäft wird zum Kurstreiber

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:22 2 Min.

Die Visa Aktie steigt vorbörslich um 0,86 Prozent auf 412,92 Dollar und führt die Gewinnerliste im Dow Jones an. Der Zahlungsriese erwartet das stärkste Weihnachtsgeschäft seit 2021. Bernstein und Truist sehen den Kurs deutlich höher.

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Während Nvidia den Dow nach unten zieht, greifen Anleger bei einem Klassiker zu. Die Visa Aktie notiert vorbörslich bei 412,92 Dollar, ein Plus von 3,52 Dollar oder 0,86 Prozent. Kein anderer Wert im Dow Jones gewinnt am Dienstagmorgen mehr. Drei Tage vor dem Black Friday rückt das Geschäft mit dem Bezahlen in den Mittelpunkt. vorbörslicher Kurs der Visa Aktie 412,92 USD Aufschlag, stärkster Dow-Wert +0,86 % erwartetes Plus im US-Weihnachtsgeschäft +4,5 % Kursziel Bernstein, Einstufung Outperform 486 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben; Bernstein; stock3 Der Treiber Die stärkste Feiertagsprognose seit 2021 Visa rechnet für November und Dezember mit US-Einzelhandelsumsätzen, die 4,5 Prozent über dem Vorjahr liegen. Es ist die stärkste Feiertagsprognose des Unternehmens seit 2021. Das Fundament stimmt: Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 15 Prozent auf rund 46 Milliarden Dollar, der Gewinn um 17 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Die Bereiche Kartenausgabe, Akzeptanz sowie Risiko- und Sicherheitslösungen wuchsen jeweils um mehr als 20 Prozent. Die Analysten Zwischen Kurs und Kursziel liegen 73 Dollar Bernstein hat das Kursziel von 475 auf 486 Dollar angehoben und bleibt bei Outperform. Truist erhöhte von 443 auf 470 Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Bernstein-Ziel liegt knapp 18 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zurückhaltender ist Freedom Broker, das die Aktie Anfang November auf Halten gesetzt hat. Vom Rekordhoch bei 442,22 Dollar ist Visa rund 6,6 Prozent entfernt. Was für die Visa Aktie spricht Stärkste Weihnachtsprognose seit 2021

Umsatz und Gewinn zweistellig gewachsen

Bernstein und Truist heben Kursziele an

Stärkster Dow-Wert in der Vorbörse Was Anleger bedenken sollten Kurs unter dem Rekordhoch vom 5. November

Freedom Broker stuft auf Halten

Konsumlaune bleibt der entscheidende Faktor

Vorbörslich dünner Handel Einordnung der Redaktion: Die Visa Aktie ist am Dienstagmorgen das Gegenstück zu Nvidia: wenig Drama, viel Berechenbarkeit. Das Plus ist klein, passt aber zum Muster des Tages, an dem Anleger defensive Werte den KI-Titeln vorziehen. Wie viel die Feiertagsprognose wert ist, zeigen die Umsatzdaten nach dem Black Friday. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Visa Aktie Warum steigt die Visa Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Meldung vom Dienstag liegt nicht vor. Anleger setzen vor dem Black Friday auf defensive Konsumwerte; Visa erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft. Wo liegt das Rekordhoch der Visa Aktie?

Bei 442,22 Dollar, erreicht Anfang November 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Visa Aktie?

ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B. US-Handelssymbol: V (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: 3V64.

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