Visa Aktie Dow Jones Gewinner: Zahlungsriese trotzt dem Tech-Beben und rückt bis auf 3 Prozent ans 52-Wochen-Hoch – liefern die US-Einzelhandelsdaten den nächsten Schub?

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres bis Ende September steigerte Visa den Nettoumsatz um 13 Prozent auf 12,1 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 3,48 USD. Das Zahlungsvolumen legte um 9 Prozent zu, das besonders margenstarke grenzüberschreitende Volumen um 14 Prozent; verarbeitet wurden 74,2 Mrd. Transaktionen, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im Gesamtjahr erreichte der Nettoumsatz 45,9 Mrd. USD (plus 15 Prozent), der bereinigte Gewinn je Aktie 13,27 USD (plus 16 Prozent). Ende September standen noch 24,4 Mrd. USD für Aktienrückkäufe zur Verfügung. Die Quartalsdividende hob Visa um 16 Prozent auf 0,78 USD an; der Stichtag lag am 10. November, ausgezahlt wird am 1. Dezember 2026.