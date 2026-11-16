Die Visa Aktie (Ticker: V, NYSE; ISIN: US92826C8394) stemmt sich am Montag erfolgreich gegen den schwachen Gesamtmarkt und ist zur Mittagszeit der drittstärkste Dow Jones Gewinner. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 429,52 USD, 0,88 Prozent mehr als zum Freitagsschluss bei 425,76 USD. MarketScreener bestätigte das Plus wenig später in gleicher Höhe. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht – Visa profitiert davon, dass Anleger an einem Tag des KI-Ausverkaufs auf verlässliche Gewinnmaschinen setzen.
Visa Aktie Dow Jones Gewinner: Zahlungsriese trotzt dem Tech-Beben und rückt bis auf 3 Prozent ans 52-Wochen-Hoch – liefern die US-Einzelhandelsdaten den nächsten Schub?
Die Visa Aktie zählt am Montagmittag zu den Dow Jones Gewinnern: +0,88 Prozent auf 429,52 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Eine Firmennachricht gibt es nicht – der Zahlungsabwickler profitiert als Qualitätswert von der Flucht aus KI-Aktien.
VV
Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Mit seinem hohen Aktienkurs hat Visa im preisgewichteten Index spürbares Gewicht – an diesem Tag gehört der Wert zu den wenigen Stützen.
Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum steigt die Visa Aktie heute?
Eine konkrete Nachricht vom Montag lässt sich nicht finden: Weder eine Pflichtmitteilung noch eine Ratingänderung vom Tag liegt vor. Das Plus passt in die Rotation, die den gesamten Handelstag prägt.
Kein KI-Hardware-Risiko
Während Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang und vor den Quartalszahlen am Dienstag unter Druck steht und der Technologiesektor gegen 10:30 Uhr Ortszeit rund 3 Prozent verlor, ist Visa als Netzwerkbetreiber nicht vom Investitionszyklus der Chipbranche abhängig.
Konsum als Stütze
Visa verdient an jeder Kartentransaktion. Anfang November prognostizierte das Unternehmen für die US-Feiertagssaison ein Ausgabenplus von 4,5 Prozent.
Rückenwind seit Wochen
Bis zum Freitagsschluss hatte die Aktie nach Daten von MarketScreener binnen eines Monats bereits 8,8 Prozent zugelegt.
Die Einordnung als Teil der Umschichtung in defensive Qualitätswerte ist eine Interpretation des Marktbildes; keine der ausgewerteten Quellen nennt für Montag einen Einzelauslöser bei Visa.
|Aktie
|Kurs in USD
|Veränderung
|Procter & Gamble
|172,84
|+1,79 %
|McDonald's
|275,59
|+1,33 %
|Visa
|429,52
|+0,88 %
|UnitedHealth
|410,91
|+0,85 %
|Amgen
|468,50
|+0,61 %
|Goldman Sachs
|893,19
|-2,55 %
|Alphabet (A)
|286,65
|-3,08 %
|Amazon
|258,10
|-3,21 %
|Caterpillar
|577,39
|-3,80 %
|Nvidia
|156,58
|-3,85 %
Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET
Kursbild
Wie nah ist die Visa Aktie am Rekordniveau?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 293,89 bis 442,23 USD – mit dem aktuellen Kurs fehlen nur noch rund 3 Prozent bis zum Hoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf Basis des Montagskurses nach eigener Berechnung auf gut 22 Prozent. Die 50-Tage-Linie verläuft deutlich tiefer bei rund 401 USD, der Aufwärtstrend ist damit intakt. Günstig ist das nicht: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt nach Daten von stockanalysis.com bei rund 35 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und bei etwa 28 auf Basis der erwarteten Gewinne.
Fundament
Was zeigen die jüngsten Zahlen von Visa?
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres bis Ende September steigerte Visa den Nettoumsatz um 13 Prozent auf 12,1 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 17 Prozent auf 3,48 USD. Das Zahlungsvolumen legte um 9 Prozent zu, das besonders margenstarke grenzüberschreitende Volumen um 14 Prozent; verarbeitet wurden 74,2 Mrd. Transaktionen, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.
Im Gesamtjahr erreichte der Nettoumsatz 45,9 Mrd. USD (plus 15 Prozent), der bereinigte Gewinn je Aktie 13,27 USD (plus 16 Prozent). Ende September standen noch 24,4 Mrd. USD für Aktienrückkäufe zur Verfügung. Die Quartalsdividende hob Visa um 16 Prozent auf 0,78 USD an; der Stichtag lag am 10. November, ausgezahlt wird am 1. Dezember 2026.
Termine
Welche Termine sind für die Visa Aktie wichtig?
Kurzfristig rücken die US-Einzelhandelsumsätze in den Blick, die am Dienstag um 8:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MEZ) veröffentlicht werden – für einen Zahlungsabwickler ein wichtiger Stimmungstest. Am Abend folgen die Nvidia-Zahlen, die über die Richtung der Rotation mitentscheiden dürften. Die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres legt Visa üblicherweise Ende Januar vor; ein Termin ist noch nicht veröffentlicht.
Häufige Fragen zur Visa Aktie
Warum steigt die Visa Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am 16. November bis zum Mittag nicht. Die Aktie (V, NYSE; ISIN US92826C8394) profitiert von der Umschichtung aus KI- und Chipwerten in defensive Qualitätstitel.
Ist Visa heute ein Dow Jones Gewinner?
Ja. Mit +0,88 Prozent auf 429,52 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag Visa auf Platz 3 der 30 Dow-Werte.
Wie hoch ist die Dividende von Visa?
Die Quartalsdividende wurde um 16 Prozent auf 0,78 USD je Aktie erhöht und wird am 1. Dezember 2026 ausgezahlt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.