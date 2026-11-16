Die Visa Aktie (Ticker: V, NYSE; ISIN: US92826C8394) zählt am Montag zu den Dow Jones Gewinnern – an einem Tag, an dem der Leitindex 739 Punkte verliert. Gegen 14:02 Uhr New Yorker Ortszeit (20:02 Uhr MEZ) kostete das Papier 427,01 US-Dollar, ein Plus von 1,59 Prozent laut finanzen.at, das Visa damit auf Rang drei im Dow führte. Einen konkreten Auslöser gab es nicht; Anleger suchten Schutz in einem Geschäftsmodell, das an jeder Kartenzahlung verdient, ohne selbst Kredite zu vergeben.
Visa Aktie Dow Jones Gewinner: Im Plus, während Banken und Chipwerte den Dow 739 Punkte tiefer ziehen – wie belastbar ist die Mautstation des Zahlungsverkehrs?
Die Visa Aktie gehört am Montag zu den wenigen Dow Jones Gewinnern: Gegen 14:02 Uhr Ortszeit (20:02 Uhr MEZ) notierte sie bei 427,01 US-Dollar, laut finanzen.at 1,59 Prozent höher. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht – gefragt war das Gebührenmodell ohne Kreditrisiko, während Banken und KI-Werte fielen. Der Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
VV
Eine Einschränkung gehört zur Einordnung: Gemessen am Schlusskurs vom Freitag an der NYSE (425,76 US-Dollar laut Stockanalysis) entspricht der Stand von 427,01 US-Dollar nur einem Aufschlag von rund 0,3 Prozent. Der Schlusskurs zum Handelsende um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Der Dow Jones schloss bei 51.608,17 Punkten (-1,41 Prozent); der Verkaufsdruck hatte sich zum Handelsende hin verstärkt.
Dow Jones Gewinner am Montag
Warum steigt die Visa Aktie heute – obwohl der Markt fällt?
Eine Unternehmensmeldung von Visa zum Montag war bis Redaktionsschluss nicht zu finden. Die Bewegung ergibt sich vielmehr aus dem Marktumfeld. Die folgenden Punkte sind als Einordnung zu verstehen:
Flucht aus Tech- und KI-Werten
Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag verkauften Anleger Chip- und KI-Aktien kräftig; der Nasdaq Composite verlor 2,49 Prozent, der Halbleiterindex SOX 5,28 Prozent. Gefragt waren dagegen defensive Werte wie Procter & Gamble oder McDonald's.
Kein Kreditrisiko in der Bilanz
Visa betreibt das Netz, vergibt aber selbst keine Kredite. Das unterscheidet den Konzern von Banken: Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und JPMorgan gaben laut Yahoo Finance am Montag rund 2 Prozent nach, auch wegen gemeldeter Störungen bei Banking-Apps.
Rückenwind aus den Jahreszahlen
Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende September) stieg der Nettoumsatz um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Die Quartalsdividende wurde um 16 Prozent auf 0,78 US-Dollar erhöht.
Zahlungsverkehr und Konsum
Was treibt das Geschäft der Visa Aktie – und wie stabil ist der Konsum?
Visa verdient an Volumen und Zahl der Transaktionen. Im Schlussquartal wuchs das Zahlungsvolumen um 9 Prozent auf 4,1 Billionen US-Dollar, das margenstarke grenzüberschreitende Volumen um 14 Prozent; verarbeitet wurden 74,2 Milliarden Transaktionen. Konzernchef Ryan McInerney führte die robuste Ausgabebereitschaft der Verbraucher laut American Banker vor allem auf den Arbeitsmarkt zurück.
Für das US-Weihnachtsgeschäft rechnet Visa nach eigener Prognose von Anfang November mit einem Ausgabenplus von 4,5 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht, beim bereinigten Gewinn je Aktie ebenfalls ein Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Neue Felder wie Zahlungen durch KI-Agenten rücken ebenfalls näher: OpenAI hat zuletzt eine ChatGPT-Wallet vorgestellt, über die Agenten unter anderem mit Visa-Karten bezahlen können.
|Rang
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|172,74
|+2,80 %
|2
|Coca-Cola
|99,31
|+1,92 %
|3
|Visa
|427,01
|+1,59 %
|4
|UnitedHealth
|409,67
|+1,12 %
|5
|McDonald's
|275,52
|+0,69 %
|26
|Boeing
|166,09
|-3,18 %
|27
|Amazon
|257,99
|-3,25 %
|28
|Alphabet (C)
|282,52
|-3,42 %
|29
|Nvidia
|155,76
|-4,35 %
|30
|Caterpillar
|573,65
|-5,23 %
Kurse gegen 14:02 Uhr Ortszeit (20:02 Uhr MEZ). Schlusskurse laut BigGo: Procter & Gamble 173,02 USD (+1,90 %), McDonald's 274,67 USD (+0,99 %), Nvidia 156,14 USD (-4,12 %). Die Prozentwerte von finanzen.at können auf abweichenden Referenzkursen beruhen.
Quelle: finanzen.at, Stand 20:02 Uhr MEZ
Bewertung und Chartbild
Wie teuer ist die Visa Aktie nach dem Lauf – und wo steht sie im Chart?
Seit Mitte Oktober hat die Aktie rund 6 Prozent zugelegt, das Rekordhoch der vergangenen zwölf Monate von 442,23 US-Dollar liegt gut 3 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der Börsenwert lag zuletzt bei gut 800 Milliarden US-Dollar.
Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus laut Motley Fool auf etwa ein Fünftel. Billig ist das Papier damit nicht: Auf Basis der vergangenen zwölf Monate errechnet Stockanalysis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 35, auf Basis der erwarteten Gewinne von gut 28 (Stand: Freitag). Mehrere Analystenhäuser haben ihre Kursziele Anfang November nach den Zahlen nach oben angepasst; für die Kursbewegung am Montag spielte eine neue Einstufung nach unseren Recherchen aber keine Rolle.
Termine
Was sollten Anleger der Visa Aktie jetzt beachten?
Die nächste Dividende von 0,78 US-Dollar wird am 1. Dezember ausgezahlt, der Ex-Tag war bereits am 10. November. Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 erwartet MarketBeat um den 28. Januar 2027. Kurzfristig dürfte vor allem entscheidend sein, wie der Markt auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss und den Anthropic-Börsengang am Donnerstag reagiert – davon hängt ab, ob die Rotation in defensive Werte anhält.
Häufige Fragen zur Visa Aktie
Warum steigt die Visa Aktie heute? Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Anleger schichteten im Tech- und KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen in defensive Werte um; Visa profitiert dabei von einem Gebührenmodell ohne eigenes Kreditrisiko.
Wo stand die Visa Aktie am Montag? Gegen 14:02 Uhr Ortszeit (20:02 Uhr MEZ) bei 427,01 US-Dollar, laut finanzen.at 1,59 Prozent höher. Gegenüber dem NYSE-Freitagsschluss von 425,76 US-Dollar waren es rund 0,3 Prozent. Der Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Visa Aktie gehandelt? Die Class-A-Aktie von Visa wird an der NYSE unter dem Ticker V gehandelt, die ISIN lautet US92826C8394.
Was bedeutet der Credit Card Competition Act für Visa? Der Gesetzentwurf würde große Kartenbanken verpflichten, Händlern ein zweites, von Visa und Mastercard unabhängiges Netz anzubieten. Er soll im Senat wieder eingebracht werden; beschlossen ist nichts.
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