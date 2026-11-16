Visa Aktie gegen 14:02 Uhr Ortszeit (20:02 Uhr MEZ), Schlusskurs noch nicht belegt 427,01 USD

Tagesplus laut finanzen.at; gegenüber dem NYSE-Freitagsschluss von 425,76 USD rund +0,3 % +1,59 %

Abstand zum Schlusskurs vom 16. Oktober (402,61 USD) +6,1 %