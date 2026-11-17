Analysen maerkte neutral Unternehmen

Virgin Galactic im freien Fall - SpaceX Aktie gibt trotz erfolgreicher Starship-Landung nach - Strategy Aktie unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 09:27 1 Min. Raiffeisen Bank International AG

Unternehmensmeldungen

Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/mann-laptop-monitor-bildschirm-5831666/

Flugverzögerungen, erneut hoher Kapitalbedarf und Analystendowngrades sorgten für eine regelrechte Bruchlandung bei Virgin Galactic, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das Weltraumtourismus-Unternehmen des Milliardärs Richard Branson habe bereits am Freitag 31% verloren und den Sinkflug am Montag mit erneuten -15% fortgesetzt. Trotz erfolgreicher Starship-Landung habe sich auch die Aktie von SpaceX nicht dem nervösen Marktumfeld entziehen können (-1,3%). Im Einklang mit dem schwächelnden Kryptomarkt habe es auch für das in Bitcoin investierende und hoch geleveragte Unternehmen Strategy eine Klatsche von -7% gegeben.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.