Dämpfer für die Viper-Energy-Aktie: Seaport Research Partners hat den auf Öl- und Gas-Lizenzrechte spezialisierten US-Konzern von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Ein Kursziel für die Viper-Energy-Aktie (Handelssymbol VNOM) nennt Seaport nicht. Die Abstufung melden übereinstimmend MarketBeat, rallies.ai und der Finanzdienst Newsquawk. Die Aktie notierte laut MarketBeat zuletzt bei 42,34 Dollar.
Viper-Energy-Aktie: Seaport stuft auf „Neutral“ ab – Kaufvotum trotz starkem Quartal gestrichen
Seaport Research Partners nimmt bei der Viper-Energy-Aktie die Kaufempfehlung zurück: Das Rating sinkt von „Buy“ auf „Neutral“, ein Kursziel nennt das Haus nicht. Der Lizenzspezialist aus dem Permian Basin hatte zuletzt Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Viper Energy, Inc.
- Handelssymbol
- VNOM (Nasdaq)
- ISIN
- US9279591062
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Seaport Research Partners (Seaport Global Securities)
- Rating
- Neutral (zuvor Buy)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, ohne Zeitangabe
Abstufung
Seaport wird vorsichtiger – Teil einer Sektor-Neubewertung
Viper Energy ist nicht der einzige Energiewert, den Seaport am Montag neu bewertet hat. Laut Newsquawk senkte das Haus auch Occidental Petroleum auf „Neutral“ und Murphy Oil auf „Sell“. Magnolia Oil & Gas stieg dagegen auf „Buy“, Crescent Energy und SM Energy wurden von „Sell“ auf „Neutral“ angehoben.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Neutral
|Kursziel
|nicht bekannt
|nicht genannt
Quelle: MarketBeat, rallies.ai, Newsquawk
Eine Begründung von Seaport geben die vorliegenden Berichte nicht wieder, auch der Name des verantwortlichen Analysten wird nicht genannt. Wörtliche Zitate liegen nicht vor.
Was die Viper-Energy-Aktie ausmacht
Viper Energy besitzt Mineral- und Lizenzrechte (Royalties) an Öl- und Gasvorkommen im Permian Basin in Texas und New Mexico. Das Unternehmen bohrt nicht selbst, sondern kassiert Anteile an den Erlösen der Förderer. Das macht die Viper-Energy-Aktie stark abhängig von Öl- und Gaspreisen sowie von der Bohraktivität in der Region.
Starkes drittes Quartal
Viper meldete am 2. November laut MarketBeat einen Gewinn je Aktie von 0,72 Dollar – über der Konsensschätzung von 0,69 Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 0,40 Dollar.
Kräftiger Umsatzsprung
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 58,1 Prozent auf 661 Millionen Dollar und lag damit klar über den erwarteten 625,2 Millionen Dollar.
Solide Bilanz
MarketBeat weist ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,23 und eine Liquiditätskennzahl (Current Ratio) von 5,92 aus.
Einordnung: Mehrheit der Analysten bleibt positiv
Trotz der Seaport-Abstufung bleibt der Konsens für die Viper-Energy-Aktie laut MarketBeat bei „Moderate Buy“: 17 Analysten raten zum Kauf, 3 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56,41 Dollar – rund 33 Prozent über dem letzten Kurs. Zuletzt hatte allerdings bereits Zacks Research die Aktie Anfang November von „Strong Buy“ auf „Hold“ gesenkt. Die Royal Bank of Canada bestätigte im Oktober „Outperform“ mit einem Kursziel von 57 Dollar, Citigroup senkte ihr Ziel auf 52 Dollar bei „Buy“. Die Aktie liegt unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 43,21 Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt von 44,45 Dollar; die Zwölfmonatsspanne reicht von 35,10 bis 51,13 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Seaport Research Partners (Seaport Global Securities); der Name des Analysten wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine MarketBeat-Meldung vom 16.11.2026, 05:42 Uhr (UTC). Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: sgsecurities.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie seaportglobal.com/special-pages/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Viper Energy, Inc. (VNOM): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Seaport Research Partners (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 06:42 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seaport Research Partners (Analyst nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.