Viper-Energy-Aktie: Seaport stuft auf „Neutral“ ab – Kaufvotum trotz starkem Quartal gestrichen

Trotz der Seaport-Abstufung bleibt der Konsens für die Viper-Energy-Aktie laut MarketBeat bei „Moderate Buy“: 17 Analysten raten zum Kauf, 3 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56,41 Dollar – rund 33 Prozent über dem letzten Kurs. Zuletzt hatte allerdings bereits Zacks Research die Aktie Anfang November von „Strong Buy“ auf „Hold“ gesenkt. Die Royal Bank of Canada bestätigte im Oktober „Outperform“ mit einem Kursziel von 57 Dollar, Citigroup senkte ihr Ziel auf 52 Dollar bei „Buy“. Die Aktie liegt unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 43,21 Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt von 44,45 Dollar; die Zwölfmonatsspanne reicht von 35,10 bis 51,13 Dollar.