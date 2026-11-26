– und bilanziert sie weiter nur at equity

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 12:29 3 Min.

Vinci kauft der Caisse des Dépôts weitere 8,0 Prozent an LISEA ab und hält nun 50,04 Prozent an der Konzession der Schnellfahrstrecke Tours–Bordeaux. Der Eigenkapitalwert liegt bei 2,1 Milliarden Euro, in der Konzernbilanz ändert sich nichts.

Vinci-Aktie (Euronext Paris: DG, ISIN FR0000125486) im Fokus: Der französische Infrastrukturkonzern hat seine Position an der Betreibergesellschaft der Hochgeschwindigkeitsstrecke Sud Europe Atlantique über die Schwelle von 50 Prozent gehoben. Wie Vinci am 25. November 2026 mitteilte, kauft die Konzerntochter VINCI Concessions von der staatlichen Caisse des Dépôts et Consignations weitere 8,0 Prozent an der Konzessionsgesellschaft LISEA und hält damit künftig 50,04 Prozent.

Der Transaktionsbetrag entspricht nach Unternehmensangaben einem Eigenkapitalwert von 2,1 Milliarden Euro für 100 Prozent von LISEA. Den Kaufpreis für das erworbene Paket nennt Vinci nicht. Auch zu Closing-Bedingungen und Zeitplan der Transaktion macht die Mitteilung keine Angaben.

Neuer Anteil von VINCI Concessions an LISEA 50,04 % Zusätzlich von der Caisse des Dépôts erworben 8,0 % Eigenkapitalwert von LISEA (100 %) 2,1 Mrd. € Reisende seit der Eröffnung im Juli 2017 175 Mio. Quelle : Vinci-Pressemitteilung vom 25.11.2026

Die Frage des Tages Was bedeutet die Mehrheit für die Vinci-Aktie?

Auf den ersten Blick viel: Vinci wird größter Aktionär der Gesellschaft, die die Konzession der Schnellfahrstrecke zwischen Tours und Bordeaux hält. Auf den zweiten Blick weniger: Laut einer Fußnote der Mitteilung bleibt die Beteiligung im Konzernabschluss weiterhin „at equity“ bilanziert. Das heißt, LISEA wird nicht vollkonsolidiert, Umsatz und Schulden der Strecke fließen also nicht in die Vinci-Bilanz ein. Die Vinci-Aktie bekommt damit mehr Einfluss auf ein Infrastrukturasset, ohne dass sich die Konzernzahlen mechanisch verändern.

Wie läuft die Strecke von LISEA, die Vinci nun mehrheitlich kontrolliert?

Die Strecke ist seit Juli 2017 in Betrieb. Seitdem sind laut Vinci mehr als 175 Millionen Reisende darauf gefahren. Die Aussichten für LISEA bezeichnet der Konzern als positiv, weil sich der französische Bahnmarkt für Wettbewerb öffnet. Mehr Anbieter auf der Schiene bedeuten tendenziell mehr Zugfahrten, auf denen die Gesellschaft Entgelte für die Nutzung ihrer Infrastruktur erheben kann. Konkrete Ergebnisprognosen für LISEA nennt die Meldung nicht.

01 Wartungs- und Abstellanlage in Marcheprime LISEA hat bei Bordeaux den Bau der ersten unabhängigen Wartungs- und Abstellanlage Frankreichs begonnen. Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen. 02 Neue Züge ab 2028 Ab 2028 sollen dort unter anderem die neuen Züge des Betreibers Velvet gewartet und abgestellt werden. 03 Steuerdebatte Eine im Finanzgesetzentwurf 2027 erwogene Erhöhung der Steuer TEITLD auf den Betrieb von Fernverkehrsinfrastruktur hätte laut Vinci nur begrenzte Auswirkungen auf dieses Asset.

Was bedeutet das für Anleger der Vinci-Aktie?

Vinci betreibt Konzessionen und Bauaktivitäten weltweit, die Beteiligung an LISEA ist ein langfristiges Infrastrukturengagement. Dass der Konzern seinen Anteil gerade jetzt aufstockt, signalisiert Vertrauen in das Konzessionsmodell. Zugleich ist es eine strategische Weichenstellung: Wer die Mehrheit hält, hat bei Entscheidungen über Investitionen und Ausschüttungen der Gesellschaft das größere Gewicht. Für Aktionäre ist der Schritt damit eher eine Frage der langfristigen Positionierung als ein kurzfristiger Kurstreiber.

Was offen bleibt Der Kaufpreis für das 8,0-Prozent-Paket sowie Closing-Bedingungen und Zeitplan sind in der Mitteilung nicht genannt.

Die Steuerlast auf Fernverkehrsinfrastruktur hängt vom Gesetzgebungsverfahren zum Finanzgesetz 2027 ab; Vinci spricht von begrenzten Auswirkungen, endgültig entschieden ist nichts.

Ob und wie stark der Wettbewerb auf der Schiene die Nutzung der Strecke erhöht, lässt sich der Mitteilung nicht entnehmen.

FAQ zur Vinci-Aktie und zu LISEA