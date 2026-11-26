Der in Guernsey ansässige Fonds wird von VinaCapital verwaltet, einem der großen Vermögensverwalter Vietnams. Er darf nur in Unternehmen investieren, die mindestens drei Viertel ihres Geschäfts in Vietnam machen, und hält neben Aktien auch Anteile an nicht börsennotierten Firmen. Der Börsenwert liegt bei rund 480 Millionen Pfund, die laufenden Kosten bei 1,77 Prozent, die Dividendenrendite bei gut 2 Prozent. Die jüngste Halbjahresdividende von 5,53 Pence wird am 9. Dezember gezahlt.