Zweieinhalb Pence trennen diese Aktie von ihrem tiefsten Stand des Jahres. Die VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie (ISIN: GG00BYXVT888, Symbol London: VOF, Symbol Deutschland: 1VV) fällt am Donnerstagvormittag um 2,02 Prozent auf 412,5 Pence und gehört zu den FTSE 350 Verlierern.
VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie FTSE 350 Verlierer: Zolldrohung aus Washington – der Kurs fällt fast auf das Jahrestief
Die VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie verliert am Donnerstagvormittag 2,0 Prozent auf 412,5 Pence und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Das Jahrestief liegt bei 410 Pence. Auslöser ist ein US-Vorschlag für Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf vietnamesische Waren.
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FTSE 350 Verlierer VinaCapital Vietnam Opportunity Fund
Warum die VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie fällt: Vietnams Börse rutscht ab
Der Fonds hat nichts gemeldet. Die Nachricht kommt aus Washington, die Reaktion aus Ho-Chi-Minh-Stadt.
Der US-Handelsbeauftragte schlägt nach einer Untersuchung unfairer Handelspraktiken Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf Waren aus Vietnam vor. Beschlossen ist das nicht. Der vietnamesische Leitindex VN-Index verlor am Donnerstag dennoch 3,42 Prozent und schloss bei 1.629,68 Punkten; bereits am Vormittag war er auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen. Unter Druck standen Banken, Immobilien- und Industriewerte.
Hintergrund
Der Fonds: Vietnam mit börsennotierten und privaten Beteiligungen
Der in Guernsey ansässige Fonds wird von VinaCapital verwaltet, einem der großen Vermögensverwalter Vietnams. Er darf nur in Unternehmen investieren, die mindestens drei Viertel ihres Geschäfts in Vietnam machen, und hält neben Aktien auch Anteile an nicht börsennotierten Firmen. Der Börsenwert liegt bei rund 480 Millionen Pfund, die laufenden Kosten bei 1,77 Prozent, die Dividendenrendite bei gut 2 Prozent. Die jüngste Halbjahresdividende von 5,53 Pence wird am 9. Dezember gezahlt.
Zölle
Ein US-Zoll von 35 Prozent träfe Vietnams exportorientierte Industrie hart. Entschieden ist nichts.
Schwaches Jahr
Der VN-Index lag schon am 20. November gut 5 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn.
Abschlag
Der hohe Abschlag zeigt, dass Anleger den Bewertungen im Portfolio nur eingeschränkt folgen.
Kursspanne
Das Jahreshoch liegt bei 497,5 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für Anlagen in Vietnam
- ISIN
- GG00BYXVT888
- Symbol London / Deutschland
- VOF / 1VV
- Kurs London
- 412,5 Pence (−2,02 %)
- Nettoinventarwert
- 523 Pence (24. November 2026)
- Jahresspanne
- 410 bis 497,5 Pence
- Verwalter
- VinaCapital
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie
Warum ist die VinaCapital-Vietnam-Opportunity-Fund-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil ein US-Vorschlag für Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent die Börse in Vietnam um mehr als 3 Prozent gedrückt hat.
Wie weit ist das Jahrestief entfernt?
Es liegt bei 410 Pence, 2,5 Pence unter dem aktuellen Kurs.
Zahlt der Fonds eine Dividende?
Ja, zuletzt 5,53 Pence je Aktie, Zahlung am 9. Dezember 2026.
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