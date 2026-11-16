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Viking-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 102 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Viking Therapeutics und bestätigt das Kursziel von 102 US-Dollar. Zum Kurs von 27,95 US-Dollar sind das rund 265 Prozent Potenzial. Vier Phase-3-Studien mit dem Abnehmmittel VK2735 laufen.

Viking-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 102 Dollar
Bild: Melany @ tuinfosalud.com / Unsplash
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (unverändert)
102 $
Kurs 16.11.2026
27,95 $
Abstand zum Kursziel
+264,9 %

Steckbrief

Unternehmen
Viking Therapeutics, Inc.
Handelssymbol
VKTX (Nasdaq)
Analyst
Joseph Pantginis
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
102 US-Dollar (unverändert)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Großes Potenzial im Abnehmmarkt: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Viking-Therapeutics-Aktie und bestätigt das Kursziel von 102 US-Dollar. Zum Kurs von 27,95 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 265 Prozent. Viking entwickelt das Abnehmmittel VK2735 als Spritze und als Tablette.

H.C. Wainwright zur Viking-Therapeutics-Aktie

Vier Phase-3-Studien laufen – Pantginis bleibt sehr optimistisch

Joseph Pantginis hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs.

Viking prüft VK2735 in vier Zulassungsstudien. Neben den VANQUISH-Studien mit der Spritze startete im Oktober das SUNRISE-Programm mit der Tablette.

Die Daten der Spritzen-Studien erwartet Viking in der zweiten Jahreshälfte 2027.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:

  1. Spritze und Tablette

    Viking entwickelt VK2735 in zwei Darreichungsformen und kann so zwei Märkte ansprechen.

  2. Erhaltungsdosis

    Eine Studie zur Erhaltungstherapie mit selteneren Dosen lieferte positive Ergebnisse.

  3. Viel Geld

    Ende September verfügte Viking über 960 Millionen US-Dollar an Barmitteln.

  4. Weitere Wirkstoffe

    Mit dem Amylin-Wirkstoff VK3019 baut Viking sein Angebot gegen Übergewicht aus.

Hohe Kosten

Die Forschungskosten stiegen im dritten Quartal auf 166,8 Millionen US-Dollar nach 90 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust lag bei 183,2 Millionen US-Dollar.

Der Markt für Abnehmmittel ist hart umkämpft.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 102 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Viking Therapeutics, Inc. (VKTX): Kaufen, Kursziel 102,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:49 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.