Großes Potenzial im Abnehmmarkt: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Viking-Therapeutics-Aktie und bestätigt das Kursziel von 102 US-Dollar. Zum Kurs von 27,95 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 265 Prozent. Viking entwickelt das Abnehmmittel VK2735 als Spritze und als Tablette.
Viking-Therapeutics-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ – Kursziel 102 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Viking Therapeutics und bestätigt das Kursziel von 102 US-Dollar. Zum Kurs von 27,95 US-Dollar sind das rund 265 Prozent Potenzial. Vier Phase-3-Studien mit dem Abnehmmittel VK2735 laufen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Viking Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- VKTX (Nasdaq)
- Analyst
- Joseph Pantginis
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 102 US-Dollar (unverändert)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Viking-Therapeutics-Aktie
Vier Phase-3-Studien laufen – Pantginis bleibt sehr optimistisch
Joseph Pantginis hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs.
Viking prüft VK2735 in vier Zulassungsstudien. Neben den VANQUISH-Studien mit der Spritze startete im Oktober das SUNRISE-Programm mit der Tablette.
Die Daten der Spritzen-Studien erwartet Viking in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Joseph Pantginis zu lesen ist:
Spritze und Tablette
Viking entwickelt VK2735 in zwei Darreichungsformen und kann so zwei Märkte ansprechen.
Erhaltungsdosis
Eine Studie zur Erhaltungstherapie mit selteneren Dosen lieferte positive Ergebnisse.
Viel Geld
Ende September verfügte Viking über 960 Millionen US-Dollar an Barmitteln.
Weitere Wirkstoffe
Mit dem Amylin-Wirkstoff VK3019 baut Viking sein Angebot gegen Übergewicht aus.
Hohe Kosten
Die Forschungskosten stiegen im dritten Quartal auf 166,8 Millionen US-Dollar nach 90 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust lag bei 183,2 Millionen US-Dollar.
Der Markt für Abnehmmittel ist hart umkämpft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Joseph Pantginis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 102 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Viking Therapeutics, Inc. (VKTX): Kaufen, Kursziel 102,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joseph Pantginis, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.