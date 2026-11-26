London steigt, Vietnam fällt – und mit ihm ein Londoner Fonds. Die Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie (ISIN: KYG9361H1092, Symbol London: VEIL, Symbol Deutschland: VP3) gibt am Donnerstagvormittag um 2,44 Prozent auf 687 Pence nach und gehört zu den FTSE 350 Verlierern.
Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie FTSE 350 Verlierer: US-Zolldrohung von bis zu 35 Prozent – Vietnams Börse fällt auf Viermonatstief
Die Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie verliert am Donnerstagvormittag 2,4 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Die US-Handelsbehörde schlägt Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf vietnamesische Waren vor. Der Leitindex in Ho-Chi-Minh-Stadt gab um mehr als 3 Prozent nach.
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FTSE 350 Verlierer Vietnam Enterprise Investments
Warum die Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie fällt: Washington nimmt Vietnam ins Visier
Der Fonds investiert ausschließlich in vietnamesische Unternehmen. Was die Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt trifft, trifft ihn.
Auslöser ist ein Vorschlag des US-Handelsbeauftragten: Nach einer Untersuchung unfairer Handelspraktiken sollen Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf Waren aus Vietnam erhoben werden. Beschlossen ist das noch nicht. Die Börse reagierte dennoch deutlich. Der VN-Index fiel am Vormittag zunächst um 1,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und schloss 3,42 Prozent tiefer bei 1.629,68 Punkten. Schwach waren vor allem Banken, Immobilien- und Industriewerte.
Für das Portfolio ist das ein Treffer ins Zentrum: Unter den zehn größten Positionen des Fonds waren Ende Juli sechs Banken und zwei Immobilienunternehmen.
Hintergrund
Ein schwaches Jahr für Vietnam: Der Index liegt im Minus
Schon vor der Zolldrohung lief es nicht gut. Am 20. November lag der VN-Index gut 5 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn, rund 77 Prozent der Aktien an der Börse in Ho-Chi-Minh-Stadt notierten 2026 im Minus. Der Fonds wird von der vietnamesischen Gesellschaft Dragon Capital verwaltet, ist an der Börse rund 825 Millionen Pfund wert und kostet laufend 2,07 Prozent im Jahr.
Zölle
Vietnam exportiert einen großen Teil seiner Industrieproduktion in die USA. Ein Zoll von 35 Prozent träfe das Wachstumsmodell des Landes.
Entscheidung offen
Der Vorschlag ist nicht beschlossen. Verhandlungen können ihn abschwächen.
Banken
Die hohe Gewichtung der Banken macht den Fonds abhängig von Kreditwachstum und Immobilienmarkt.
Kursspanne
Das Jahrestief der Aktie liegt bei 673 Pence, das Jahreshoch bei 865 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vietnam Enterprise Investments Limited
- Geschäft
- Börsennotierter Fonds für vietnamesische Aktien
- ISIN
- KYG9361H1092
- Symbol London / Deutschland
- VEIL / VP3
- Kurs London
- 687 Pence (−2,44 %)
- Nettoinventarwert
- 820 Pence (23. November 2026)
- Jahresspanne
- 673 bis 865 Pence
- Verwalter
- Dragon Capital
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ; Fondsdaten laut AJ Bell
Häufige Fragen zur Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie
Warum ist die Vietnam-Enterprise-Investments-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil die US-Handelsbehörde Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf vietnamesische Waren vorschlägt und die Börse in Vietnam deutlich gefallen ist.
Sind die Zölle beschlossen?
Nein, es handelt sich um einen Vorschlag.
Worin investiert der Fonds?
In vietnamesische Aktien, mit Schwerpunkt auf Banken und Immobilienunternehmen.
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