Auslöser ist ein Vorschlag des US-Handelsbeauftragten: Nach einer Untersuchung unfairer Handelspraktiken sollen Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent auf Waren aus Vietnam erhoben werden. Beschlossen ist das noch nicht. Die Börse reagierte dennoch deutlich. Der VN-Index fiel am Vormittag zunächst um 1,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und schloss 3,42 Prozent tiefer bei 1.629,68 Punkten. Schwach waren vor allem Banken, Immobilien- und Industriewerte.

Für das Portfolio ist das ein Treffer ins Zentrum: Unter den zehn größten Positionen des Fonds waren Ende Juli sechs Banken und zwei Immobilienunternehmen.