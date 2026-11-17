Victory Capital aus San Antonio verwaltet über zahlreiche Fondsmarken Kundengelder. Im August vereinbarte das Unternehmen die Übernahme von First Eagle Investments mit rund 222 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen für rund 7 Milliarden US-Dollar.

Gemeinsam entstünde ein Vermögensverwalter mit rund 571 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss ist bis Ende des ersten Quartals 2027 geplant.