Rekordzuflüsse und eine Übernahme, die das Unternehmen fast verdoppelt: Texas-Capital-Analyst Randy Binn… nimmt die Victory-Capital-Aktie neu mit „Buy“ in die Bewertung auf und setzt das Kursziel auf 151 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 119,99 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Victory-Capital-Aktie: Der 7-Milliarden-Deal für First Eagle – neuer Analyst steigt mit Kaufempfehlung ein
Victory Capital wird mit der Übernahme von First Eagle zum Vermögensverwalter mit 571 Milliarden Dollar. Texas Capital startet die Coverage der Victory-Capital-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel deutlich über dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Victory Capital Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- VCTR (Nasdaq)
- Analyst
- Randy Binn… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Texas Capital Securities
- Rating
- Buy (neu aufgenommen)
- Kursziel
- 151 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Texas Capital Securities zur Victory-Capital-Aktie
Größe durch First Eagle – Texas Capital startet mit Kauf
Texas Capital beginnt die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung. Victory Capital steht vor dem größten Zukauf seiner Geschichte.
Victory Capital aus San Antonio verwaltet über zahlreiche Fondsmarken Kundengelder. Im August vereinbarte das Unternehmen die Übernahme von First Eagle Investments mit rund 222 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen für rund 7 Milliarden US-Dollar.
Gemeinsam entstünde ein Vermögensverwalter mit rund 571 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss ist bis Ende des ersten Quartals 2027 geplant.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Texas-Capital-Analyst Randy Binn… zu lesen ist:
Rekordzuflüsse
Im dritten Quartal flossen netto 11,7 Milliarden US-Dollar in langfristige Produkte, so viel wie nie.
Rekordvermögen
Die Kundengelder erreichten 355,5 Milliarden US-Dollar.
Mehr Gewinn je Aktie
Victory Capital erwartet durch First Eagle 35 Prozent mehr bereinigten Gewinn je Aktie auf Jahresbasis 2027.
Hohe Marge
Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 53,5 Prozent.
Hürden vor dem Abschluss
Der Deal braucht noch die Zustimmung der Aktionäre, der Behörden und vieler Kunden. Die Übernahmekosten drückten im dritten Quartal den Gewinn.
Zudem sank die durchschnittliche Gebührenrate auf 44,8 Basispunkte und lag damit unter dem Zielwert des Managements.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TCBI Securities, Inc. (Texas Capital Securities), Analyst Randy Binn… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Erstbewertung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 151 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.texascapitalbank.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Kaufen, Kursziel 151,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Randy Binn… (Name gekürzt), Aktienanalyst, TCBI Securities, Inc. (Texas Capital Securities) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Randy Binn… (Name gekürzt), Aktienanalyst, TCBI Securities, Inc. (Texas Capital Securities).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.