Vertex Pharmaceuticals Aktie: Outperformer! Alyftrek und Casgevy überzeugen - Kursziel deutlich angehoben

👉 📤 Du kennst jemanden, der bei jeder guten Quartalszahl sofort nach dem nächsten Kurssprung fragt? Dann teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Schließlich braucht manchmal selbst eine spannende Aktie erst die richtige Zulassung, bevor sie an der Börse so richtig durchstarten darf.