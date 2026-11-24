Warum ist die Vertex Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die Vertex Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 2,6 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in defensivere Biotech-Aktien um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vertex Aktie?

Die ISIN lautet US92532F1003, die WKN 882807. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel VRTX gehandelt.

Wie hoch ist der Gewinn der Vertex Aktie?

Am Nachmittag notiert die Aktie laut Indikation bei rund 552,33 US-Dollar, ein Plus von 2,56 Prozent. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.