Der Ausverkauf an der Nasdaq geht weiter, und wieder steht ein Biotech-Wert auf der anderen Seite. Die Vertex Pharmaceuticals Aktie (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, Handelssymbol: VX1, US-Handelssymbol: VRTX) legt am Mittwoch vorbörslich um 1,08 Prozent auf 570,00 Dollar zu und ist damit der zweitgrößte Nasdaq100 Gewinner vor Handelsbeginn. Schon am Dienstag hatte das Papier 4,71 Prozent gewonnen.
Vertex Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – die Biotech-Rally geht in die Verlängerung
Die Vertex Pharmaceuticals Aktie zählt vorbörslich zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Nach plus 4,7 Prozent am Dienstag steigt der Biotech-Konzern um weitere 1,08 Prozent auf 570,00 Dollar, während die Nasdaq-Futures klar im Minus liegen. Die Analyse zeigt, warum Anleger bei Vertex bleiben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zwei Tage, dieselbe Bewegung
Eine Unternehmensnachricht hat Vertex auch am Mittwoch nicht veröffentlicht. Die Aktie profitiert von derselben Strömung wie am Vortag, nur dass der Druck auf Technologiewerte noch gewachsen ist. Über Nacht berichteten Medien über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen um mehr als 2 Prozent, Chip-Aktien führten die Verliererliste an.
Flucht aus Technologie
Wer Chip-Aktien verkauft, braucht eine Alternative. Unternehmen mit verlässlichen Gewinnen außerhalb des KI-Geschäfts sind gefragt.
Rückenwind aus der Branche
Am Dienstag hatte Sanofi die Übernahme von Insmed für 41 Milliarden Dollar angekündigt. Der Preis hob die Stimmung für die gesamte Biotech-Branche.
Wenig Zollrisiko im Kerngeschäft
Vertex verdient sein Geld vor allem mit Medikamenten gegen Mukoviszidose. Die Nachfrage hängt nicht an der Konjunktur.
Einordnung
Ein Hafen, solange der Sturm anhält
Vertex gehört zu den profitabelsten Unternehmen der Branche. Bei Mukoviszidose, einer angeborenen Stoffwechselkrankheit, hat der Konzern kaum Konkurrenz. Mit den Einnahmen baut er neue Felder auf, darunter ein Schmerzmittel ohne Suchtgefahr, Mittel gegen Nierenerkrankungen und seit der Übernahme von Crinetics im Sommer auch Hormontherapien.
Für den Nasdaq100 Gewinner gilt allerdings eine Einschränkung. Der Kursanstieg der vergangenen zwei Tage folgt einer Stimmung, keiner Meldung. Beruhigt sich die Lage bei Technologiewerten, kann das Geld ebenso schnell zurückfließen. Offen ist zudem, ob und wie stark neue Zölle auch Arzneimittel treffen würden. Details hat Washington noch nicht genannt.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie
Warum ist die Vertex Aktie vorbörslich Nasdaq100 Gewinner?
Neue Zollsorgen drücken am 25. November 2026 Technologie- und Chipwerte. Anleger weichen auf Unternehmen mit verlässlichen Gewinnen aus. Die Vertex Aktie steigt vorbörslich um 1,08 Prozent auf 570,00 Dollar.
Gab es eine Nachricht von Vertex?
Nein. Einen unternehmenseigenen Auslöser gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Vertex Aktie?
Die ISIN lautet US92532F1003, die WKN 882807. An der Nasdaq wird die Aktie unter VRTX gehandelt, in Deutschland unter VX1.
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