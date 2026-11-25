Vertex gehört zu den profitabelsten Unternehmen der Branche. Bei Mukoviszidose, einer angeborenen Stoffwechselkrankheit, hat der Konzern kaum Konkurrenz. Mit den Einnahmen baut er neue Felder auf, darunter ein Schmerzmittel ohne Suchtgefahr, Mittel gegen Nierenerkrankungen und seit der Übernahme von Crinetics im Sommer auch Hormontherapien.

Für den Nasdaq100 Gewinner gilt allerdings eine Einschränkung. Der Kursanstieg der vergangenen zwei Tage folgt einer Stimmung, keiner Meldung. Beruhigt sich die Lage bei Technologiewerten, kann das Geld ebenso schnell zurückfließen. Offen ist zudem, ob und wie stark neue Zölle auch Arzneimittel treffen würden. Details hat Washington noch nicht genannt.