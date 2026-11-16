Vertex Aktie Nasdaq100 Gewinner: Rekordnähe statt Chip-Panik – wie viel Zulassungsfantasie steckt schon im Kurs?

Warum steigt die Vertex Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 1,56 Prozent im Plus, getragen von der Umschichtung aus Chipwerten in defensive Biotech-Titel (Einordnung der Redaktion) und dem Countdown zur FDA-Entscheidung.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Vertex Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker VRTX, die ISIN lautet US92532F1003.

Wann entscheidet die FDA über Povetacicept? Das Zieldatum (PDUFA) ist der 30. November 2026; beantragt ist eine beschleunigte Zulassung bei IgA-Nephropathie.

Welche Termine stehen bei Vertex als Nächstes an? Die Jefferies-Konferenz am 17. November, die FDA-Entscheidung am 30. November und die Evercore-Healthcare-Konferenz am 1. Dezember.