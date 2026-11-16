Der Technologiesektor brennt, Vertex bleibt kühl: Die Vertex Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 547,00 US-Dollar, 1,56 Prozent über dem Freitagsschluss von 538,60 Dollar. Vertex Pharmaceuticals wird an der Nasdaq unter dem Kürzel VRTX gehandelt, die ISIN lautet US92532F1003.
Vertex Aktie Nasdaq100 Gewinner: Rekordnähe statt Chip-Panik – wie viel Zulassungsfantasie steckt schon im Kurs?
Die Vertex Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit steigt sie um 1,56 Prozent auf 547,00 US-Dollar. Während Chipwerte einbrechen, suchen Anleger Biotech-Qualität – zwei Wochen vor der FDA-Entscheidung über Povetacicept.
VRTXVRTX
Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 verlor bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte. Belastet wird der Index vom Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten, nachdem die Führungskrise bei Nvidia die Anleger vor den Quartalszahlen am Dienstag verunsichert.
Die Frage des Tages
Warum steigt die Vertex Aktie heute gegen den Markt?
Eine neue Unternehmensmeldung oder eine Analystenstudie zu Vertex liegt für diesen Montag nicht vor. Für das Plus sprechen vor allem drei Faktoren.
Biotech als Gegenpol zur KI
Vertex verdient sein Geld mit Medikamenten gegen Mukoviszidose – ein Geschäft, das von Rechenzentren und Chipzyklen unabhängig ist. Dass Anleger am Montag gezielt in solche Werte umschichten, ist eine Einordnung der Redaktion.
Investorenkonferenzen
Das Management tritt am Montag bei der UBS Global Biopharma Conference auf, am Dienstag folgt die Jefferies Global Healthcare Conference um 12:00 Uhr Ortszeit. Inhalte oder Marktreaktionen dazu lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.
Countdown zur FDA
Für Povetacicept, einen dualen BAFF/APRIL-Hemmer gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie, hat die US-Arzneimittelbehörde den 30. November 2026 als Zieldatum gesetzt. Vertex strebt eine beschleunigte Zulassung im Rahmen einer Priority Review an.
Fundamentaldaten
Wie solide ist das Wachstum hinter der Vertex Aktie?
Im dritten Quartal, vorgelegt am 2. November, steigerte Vertex den Umsatz um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar. Die neuen Produkte gewinnen an Gewicht: Die Gentherapie Casgevy brachte 99 Millionen Dollar nach 17 Millionen im Vorjahr, das Schmerzmittel Journavx 58 Millionen nach 20 Millionen. Die Umsatzprognose für 2026 hob der Konzern auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar an. Seit dem 1. September gehört zudem Crinetics zum Konzern, eine Übernahme mit einem Eigenkapitalwert von rund zehn Milliarden Dollar, die das Hormonmedikament Palsonify einbrachte.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (9:45 Uhr ET)
|547,00 USD
|Performance 1 Monat
|+12,7 %
|Performance seit Jahresbeginn
|+24,9 %
|Umsatz Q3 2026
|3,44 Mrd. USD
|Umsatzprognose 2026
|13,15–13,25 Mrd. USD
Quelle: finanzen.at, justETF, Vertex (Q3-Bericht)
Charttechnisch notiert die Vertex Aktie nur wenige Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch; die Angaben dazu schwanken je nach Datenanbieter zwischen gut 560 und knapp 569 Dollar. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund 13 Prozent zu Buche.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Vertex Aktie beachten?
Der wichtigste Termin ist der 30. November: Eine Zulassung von Povetacicept würde Vertex ein zweites Standbein neben der Mukoviszidose verschaffen. Danach folgen weitere Datenpunkte, etwa Zwischendaten zu VX-670 bei myotoner Dystrophie im zweiten Halbjahr 2026 und eine Zwischenanalyse zu Inaxaplin Anfang 2027. Am 1. Dezember präsentiert das Management zudem auf der Evercore-Healthcare-Konferenz.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie
Warum steigt die Vertex Aktie heute? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 1,56 Prozent im Plus, getragen von der Umschichtung aus Chipwerten in defensive Biotech-Titel (Einordnung der Redaktion) und dem Countdown zur FDA-Entscheidung.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Vertex Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker VRTX, die ISIN lautet US92532F1003.
Wann entscheidet die FDA über Povetacicept? Das Zieldatum (PDUFA) ist der 30. November 2026; beantragt ist eine beschleunigte Zulassung bei IgA-Nephropathie.
Welche Termine stehen bei Vertex als Nächstes an? Die Jefferies-Konferenz am 17. November, die FDA-Entscheidung am 30. November und die Evercore-Healthcare-Konferenz am 1. Dezember.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.