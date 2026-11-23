Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) hängen am Staat als Auftraggeber, und der Bundeshaushalt 2027 stellt dafür die Weichen: Der Haushaltsausschuss hat den Etat am 13. November gebilligt, der Bundestag stimmt laut ZDFheute in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November 2026 ab. Der Verteidigungsetat bleibt im Kernhaushalt bei knapp 109,7 Milliarden Euro, hinzu kommen 29,6 Milliarden Euro neue Schulden im Sondervermögen Bundeswehr (Börsen-Zeitung, Vienna.at). Für Rheinmetall, Renk, TKMS und andere Rüstungsaktien ist das der Rahmen, in dem Aufträge künftig vergeben werden.
Verteidigungsetat 2027: 109,7 Milliarden Euro im Kernhaushalt, dazu 29,6 Milliarden Euro Sondervermögen – was bleibt davon für Rheinmetall, Renk und TKMS?
Der Bundeshaushalt 2027 geht in die Schlussabstimmung: Verteidigung bleibt mit knapp 109,7 Milliarden Euro im Kernhaushalt der große Posten, dazu kommen 29,6 Milliarden Euro neue Schulden im Sondervermögen Bundeswehr. Was das für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien bedeutet.
Zeitlich fällt das mit einem Termin der Branche zusammen: Rheinmetall hat für diese Woche einen Kapitalmarkttag in Hamburg angesetzt, auf dem Anleger Aufschluss über Prognosen und Aufträge erwarten.
Die Zahlen
Wie viel Geld ist für die Bundeswehr eingeplant?
|Posten
|Betrag
|Verteidigung im Kernhaushalt
|knapp 109,7 Mrd. €
|Neue Schulden Sondervermögen Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Neue Schulden Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität
|57,8 Mrd. €
|Neuverschuldung gesamt inklusive Sondervermögen
|rund 210,4 Mrd. €
|Ausgaben Kernhaushalt gesamt
|rund 560,9 Mrd. €
Die Ausgaben aus dem Sondervermögen sind in den Quellen nur als neue Schulden mit 29,6 Mrd. Euro genannt.
Quelle: Börsen-Zeitung (Reuters/dpa), Vienna.at (APA), ZDFheute, jeweils 13.11.2026
Die Summe aus Kernhaushalt und Sondervermögen macht Verteidigung zu einem der größten Ausgabenblöcke des Bundes. Die Redaktion rechnet bewusst nicht beide Posten zusammen, weil die Quellen nicht ausweisen, welcher Teil des Sondervermögens 2027 tatsächlich abfließt: Genannt wird nur die Neuverschuldung von 29,6 Milliarden Euro.
Das große Bild
Was heißt der Etat für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Ein hoher Etat ist noch kein Auftrag. Zwischen Haushaltsmitteln und Umsätzen der Unternehmen liegen Beschaffungsverfahren, Verträge und Lieferzeiten. Die gelesenen Quellen nennen keine Unternehmen als Nutznießer des Etats. Die Redaktion ordnet daher ein: Der Haushalt schafft Planungssicherheit für die öffentliche Nachfrage, über Gewinne einzelner Konzerne sagt er nichts.
Im Blick stehen die börsennotierten Hersteller. Die Rheinmetall Aktie gilt als Branchenschwergewicht im DAX, die Renk Aktie als Getriebe- und Antriebslieferant für Panzer und Schiffe, die TKMS Aktie als Marinewerft. Wie sich die einzelnen Papiere entwickeln, hängt von Aufträgen, Margen und den Zahlen der Unternehmen ab, nicht allein vom Etat. Auf Branchenebene gilt: Je höher der Anteil der Schulden an der Finanzierung, desto stärker rückt die Frage der Tragfähigkeit in den Vordergrund, die die Opposition im Bundestag bereits aufwirft.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Die Schlussabstimmung des Bundestags zum Haushalt in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November.
Das Kapitalmarkttag-Programm von Rheinmetall in dieser Woche, laut früheren Berichten in Hamburg.
Neue Beschaffungsverträge der Bundeswehr und Ausschreibungen.
Die Bundesratsbefassung; ein Termin steht in den gelesenen Quellen nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Verteidigungsetat 2027
Wie hoch ist der Verteidigungsetat 2027? Im Kernhaushalt knapp 109,7 Milliarden Euro, dazu 29,6 Milliarden Euro neue Schulden im Sondervermögen Bundeswehr (Börsen-Zeitung, 13.11.2026).
Wann stimmt der Bundestag ab? Laut ZDFheute in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November 2026.
Welche Rüstungsaktien sind betroffen? Die Quellen nennen keine Unternehmen; im Fokus stehen etwa die Rheinmetall Aktie, die Renk Aktie und die TKMS Aktie.
Wie hoch ist die gesamte Neuverschuldung? Inklusive Sondervermögen rund 210,4 Milliarden Euro.
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