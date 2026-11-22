Hohe Dividende, wenig Wachstum – so lautete jahrelang das Urteil über Verizon. Unter Konzernchef Dan Schulman ändert sich das Bild: Der US-Mobilfunker meldet das stärkste dritte Quartal bei Neukunden seit fünf Jahren. Die Verizon Aktie schloss am 20. November bei 46,48 Dollar. Diese Verizon Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Wende ist und was die Verizon Aktie für Dividendenjäger bedeutet.