Hohe Dividende, wenig Wachstum – so lautete jahrelang das Urteil über Verizon. Unter Konzernchef Dan Schulman ändert sich das Bild: Der US-Mobilfunker meldet das stärkste dritte Quartal bei Neukunden seit fünf Jahren. Die Verizon Aktie schloss am 20. November bei 46,48 Dollar. Diese Verizon Aktienanalyse zeigt, wie tragfähig die Wende ist und was die Verizon Aktie für Dividendenjäger bedeutet.
Verizon Aktienanalyse: 6 Prozent Dividendenrendite, bestes Kundenplus seit fünf Jahren, Prognose zum dritten Mal angehoben – wird der Telekom-Dino zum Comeback-Star?
Verizon gewann im dritten Quartal 406.000 Vertragskunden mit Smartphone hinzu und hob die Jahresziele erneut an. Die Verizon Aktie stieg am 20. November um 1,62 Prozent auf 46,48 Dollar. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Dividende und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Verizon Communications Inc.
- ISIN
- US92343V1044
- WKN
- 868402
- Handelssymbol
- BAC (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- VZ (NYSE, Nasdaq)
- Branche
- Telekommunikation
- Sitz
- New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 46,37 $ bis 47,11 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Verizon Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 1,5 Prozent auf 34,31 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 8,3 Prozent auf 1,31 Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 37,8 auf 40,2 Prozent. Der freie Cashflow wuchs um 12,1 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar.
Neukunden
Verizon gewann 406.000 Vertragskunden mit Smartphone hinzu, mehr als neunmal so viele wie ein Jahr zuvor.
Servicegeschäft
Die Erlöse aus Mobilfunk- und Breitbanddiensten stiegen um 2,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Verizon rund 4 Prozent Wachstum.
Breitband
Im Breitband kamen 314.000 Anschlüsse hinzu, davon 159.000 per Mobilfunk ins Haus.
KI-Infrastruktur
Verizon erweiterte die Partnerschaft mit Amazon Web Services um einen KI-Infrastrukturauftrag von mehr als 2 Milliarden Dollar.
Amazon.com: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ (deutsche Börsen), US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Verizon: bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
$
Quelle: Verizon, Mitteilung vom 26.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|1,21
|Q3 2026
|1,31
Verizon hob die Jahresziele zum dritten Mal in Folge an. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 bis 5,06 Dollar und 1,1 bis 1,2 Millionen neue Vertragskunden mit Smartphone.
Bewertung
Was die Verizon Aktie einpreist
Mit einem KGV von 11,86 ist die Verizon Aktie günstig bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 6,05 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 175,6 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 14 Prozent. Der hohe Schuldenstand bleibt die Achillesferse: Die unbesicherten Finanzschulden lagen Ende September bei 136,1 Milliarden Dollar.
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