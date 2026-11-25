Die Verizon Aktie galt lange als Inbegriff der langweiligen Dividendenaktie. Das dritte Quartal 2026 passt nicht in dieses Bild. Der größte US-Mobilfunker gewann 406.000 neue Vertragskunden mit Smartphone – erwartet worden waren rund 209.000, im Vorjahresquartal waren es nur 44.000. Es war das stärkste dritte Quartal seit fünf Jahren. Daraufhin hob Verizon zum dritten Mal in Folge die Jahresprognose an.
Verizon Aktie: 406.000 neue Mobilfunkkunden, Prognose zum dritten Mal erhöht – wird der Telekom-Dino zum Wachstumswert?
Verizon gewinnt so viele Kunden wie seit fünf Jahren nicht in einem dritten Quartal und hebt erneut die Ziele an. Doch je Kunde verdient der Konzern weniger. Die Verizon Aktie im Check.
Die Zahlen
Mehr Kunden, weniger Erlös je Konto
Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent auf 34,31 Milliarden Dollar und blieb damit unter den erwarteten rund 34,7 Milliarden Dollar – unter anderem, weil Kunden ihre Geräte länger behalten und Verizon bewusst weniger für Subventionen ausgibt. Die Kerngröße, der Serviceumsatz aus Mobilfunk und Breitband, wuchs um 2,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 8 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar zu. Die Kehrseite des Kundenbooms: Der durchschnittliche Serviceumsatz je Vertragskonto sank um 1,9 Prozent. Verizon wächst derzeit über die Menge, nicht über den Preis.
Der Ausblick
KI-Rechenzentren als neues Geschäftsfeld
Für 2026 erwartet Verizon nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 bis 5,06 Dollar nach zuvor 4,99 bis 5,04 Dollar – und 1,1 bis 1,2 Millionen neue Postpaid-Telefonkunden statt 750.000 bis einer Million. Die Investitionen bleiben bei 16 bis 16,5 Milliarden Dollar. Neu im Spiel ist ein Vertrag mit Amazon Web Services über mehr als 2 Milliarden Dollar: Verizon soll KI-Rechenzentren per Glasfaser verbinden. Als Risiko nennt der Konzern selbst den möglichen Markteintritt von SpaceX in den Mobilfunk.
Die Verizon Aktie überrascht mit Wachstum, bezahlt es aber mit Rabatten. Nachhaltig wird es erst, wenn auch der Erlös je Kunde wieder steigt.
Häufige Fragen zur Verizon Aktie
Wie viele Kunden hat Verizon gewonnen?
Im dritten Quartal 2026 kamen 406.000 Postpaid-Telefonkunden und 314.000 Breitbandkunden hinzu.
Hat Verizon die Prognose angehoben?
Ja, zum dritten Mal in Folge. Erwartet werden nun 5,04 bis 5,06 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Was bringt der Vertrag mit AWS?
Verizon soll für mehr als 2 Milliarden Dollar Glasfaserverbindungen für KI-Rechenzentren bereitstellen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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