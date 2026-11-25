Wie viele Kunden hat Verizon gewonnen?

Im dritten Quartal 2026 kamen 406.000 Postpaid-Telefonkunden und 314.000 Breitbandkunden hinzu.

Hat Verizon die Prognose angehoben?

Ja, zum dritten Mal in Folge. Erwartet werden nun 5,04 bis 5,06 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.

Was bringt der Vertrag mit AWS?

Verizon soll für mehr als 2 Milliarden Dollar Glasfaserverbindungen für KI-Rechenzentren bereitstellen.