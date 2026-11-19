Ein European Green Bond ist ein grüner Anleihestandard nach der EU-Verordnung über europäische grüne Anleihen. Er verpflichtet den Emittenten, die Erlöse für nachhaltige Projekte zu verwenden, die in einem Factsheet beschrieben sind, und die Mittelverwendung von einem externen Prüfer bestätigen zu lassen. Bei VERBUND sollen die Nettoerlöse Projekte finanzieren oder refinanzieren, die im European Green Bond Factsheet vom März 2026 stehen. Externer Prüfer ist ISS. Für Anleger heißt das: mehr Transparenz über den Verwendungszweck, aber kein anderes Ausfallrisiko als bei einer gewöhnlichen Anleihe des Emittenten.

Zur Einordnung des Zinses: Der Kupon von 4,125 Prozent liegt über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die laut dpa-AFX am 19. November 2026 bei 3,37 Prozent lag. Der Abstand von rund 0,75 Prozentpunkten ist allerdings nur eine grobe Orientierung, denn der Kupon ist nicht die Rendite: Entscheidend sind Ausgabekurs und Laufzeit, die in der Meldung nicht genannt sind. Auch ein Risikoaufschlag lässt sich daraus nicht exakt ableiten.