Die VERBUND-Anleihe ist ein grüner Maßstab für den Euro-Markt: Der österreichische Energiekonzern VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, FSE: OEWA, Wien: VER) hat einen European Green Bond über 600 Millionen Euro begeben. Der Kupon beträgt 4,125 Prozent, die Laufzeit acht Jahre. Es ist nach Angaben der beratenden Kanzlei White & Case der zweite European Green Bond im Rahmen des 2025 aufgelegten Debt Issuance Programme des Unternehmens. Die Anleihe wurde an den geregelten Märkten in Luxemburg und Wien zum Handel zugelassen.
VERBUND Anleihe: European Green Bond über 600 Millionen Euro mit 4,125 Prozent Kupon - Wie viel Aufschlag zahlt ein Wasserkraft-Konzern?
Der österreichische Energiekonzern VERBUND hat einen European Green Bond über 600 Millionen Euro mit 4,125 Prozent Kupon und acht Jahren Laufzeit begeben. Was die VERBUND-Anleihe über grüne Finanzierung, Zinsniveau und Risiken verrät.
Die Eckdaten
Was ist ein European Green Bond – und was bietet die VERBUND-Anleihe?
Ein European Green Bond ist ein grüner Anleihestandard nach der EU-Verordnung über europäische grüne Anleihen. Er verpflichtet den Emittenten, die Erlöse für nachhaltige Projekte zu verwenden, die in einem Factsheet beschrieben sind, und die Mittelverwendung von einem externen Prüfer bestätigen zu lassen. Bei VERBUND sollen die Nettoerlöse Projekte finanzieren oder refinanzieren, die im European Green Bond Factsheet vom März 2026 stehen. Externer Prüfer ist ISS. Für Anleger heißt das: mehr Transparenz über den Verwendungszweck, aber kein anderes Ausfallrisiko als bei einer gewöhnlichen Anleihe des Emittenten.
Zur Einordnung des Zinses: Der Kupon von 4,125 Prozent liegt über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die laut dpa-AFX am 19. November 2026 bei 3,37 Prozent lag. Der Abstand von rund 0,75 Prozentpunkten ist allerdings nur eine grobe Orientierung, denn der Kupon ist nicht die Rendite: Entscheidend sind Ausgabekurs und Laufzeit, die in der Meldung nicht genannt sind. Auch ein Risikoaufschlag lässt sich daraus nicht exakt ableiten.
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|VERBUND AG
|Volumen
|600 Mio. Euro
|Kupon
|4,125 % fest
|Laufzeit
|8 Jahre
|Format
|European Green Bond (zweite Emission im Programm von 2025)
|Prüfer
|ISS
|Börsenzulassung
|geregelte Märkte Luxemburg und Wien
Nicht genannt: ISIN, Rang, Rating, Emissions- und Fälligkeitsdatum, Konsortialbanken.
Quelle: White & Case / rechtundpolitik.com, Meldung vom 19.11.2026, 06:30 Uhr
Das große Bild
Warum sind grüne Anleihen für Energiekonzerne so wichtig?
Netzausbau, Wasserkraft und Speicher kosten Milliarden. Grüne Anleihen erschließen Investoren, die ihre Gelder an Nachhaltigkeitskriterien knüpfen, und sollen die Finanzierung breiter aufstellen.
Ob grüne Anleihen billiger sind als normale, ist umstritten. In der Praxis hängt der Preis vor allem von Bonität, Laufzeit und dem Zinsumfeld ab, nicht vom Etikett. Das Zinsumfeld ist derzeit anspruchsvoll: Die Inflation im Euroraum liegt laut Banque-de-France-Gouverneur Emmanuel Moulin bei rund 4 Prozent, an den Märkten gilt eine EZB-Erhöhung im Dezember als sehr wahrscheinlich. Nach Daten von Trading Economics preisen die Märkte für den 17. Dezember mit 91 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Anhebung um 25 Basispunkte ein. Wer jetzt Kapital für Jahrzehnte-Projekte aufnimmt, bindet sich an höhere Zinsen als in den Vorjahren.
Für VERBUND ist die Anleihe zugleich ein Signal an den Markt, dass ein Energieversorger mit hohem Wasserkraftanteil Zugang zu langfristiger Euro-Finanzierung hat. Die acht Jahre Laufzeit verteilen Fälligkeiten und halten die Refinanzierung steuerbar. Für Privatanleger bleibt wichtig, dass in der ausgewerteten Meldung weder Rating noch Rang noch Stückelung genannt sind; diese Angaben stehen in den Emissionsunterlagen und sollten vor jeder Entscheidung gelesen werden.
Was Anleger beobachten
Welche Termine bestimmen das Zinsumfeld?
Wichtig sind die EZB-Entscheidung am 17. Dezember und die Fed-Sitzung am 9. Dezember, außerdem die Inflationsdaten des Euroraums. Für die VERBUND-Anleihe selbst zählen Rating-Einstufungen, Berichte zur Mittelverwendung und der Handelskurs an den Börsen in Luxemburg und Wien.
Häufige Fragen
VERBUND-Anleihe: Fragen und Antworten
Wie hoch ist der Kupon der VERBUND-Anleihe? Der feste Kupon beträgt 4,125 Prozent bei einem Volumen von 600 Millionen Euro und acht Jahren Laufzeit.
Was bedeutet European Green Bond? Es ist ein grüner Anleihestandard nach EU-Verordnung. Die Erlöse müssen für nachhaltige Projekte laut Factsheet verwendet und extern geprüft werden. Bei VERBUND und prüft ISS.
Wo ist die VERBUND-Anleihe handelbar? Sie wurde an den geregelten Märkten in Luxemburg und Wien zum Handel zugelassen.
Ist die VERBUND-Anleihe sicher? Keine Anleihe ist frei von Risiko. Zinsänderungs-, Emittenten- und Liquiditätsrisiken bleiben; Rating und Rang sind in der Meldung nicht genannt.
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