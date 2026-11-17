VERBUND preiste den Green Bond laut Mitteilung am 9. November mit einem Aufschlag von 83 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz, dem Referenzzins für Unternehmensanleihen. Die Erstindikation hatte noch bei 115 bis 120 Basispunkten gelegen. Die hohe Nachfrage erlaubte es dem Emittenten also, den Aufschlag um 32 bis 37 Basispunkte zu drücken. Die Neuemissionsprämie – der Rabatt gegenüber bereits umlaufenden Anleihen – lag laut VERBUND bei nur etwa 3 Basispunkten, verglichen mit durchschnittlich rund 12 Basispunkten bei vergleichbaren Emittenten an diesem Tag. 93 Prozent der Nachfrage kamen von sogenannten Real-Money-Investoren wie Fonds und Versicherern.