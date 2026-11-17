Der Appetit auf grüne Unternehmensanleihen bester Bonität ist ungebrochen: Die VERBUND Anleihe 2026/2034 – ein European Green Bond über 600 Millionen Euro mit einem festen Kupon von 4,125 Prozent (ISIN XS3567690154, Stückelung 100.000 Euro) – war laut Pressemitteilung des österreichischen Energiekonzerns vom 16. November rund 4,1-fach überzeichnet. 129 Investoren gaben Orders über rund 2,5 Milliarden Euro ab. Bemerkenswert ist aber vor allem eine andere Zahl: Im April zahlte VERBUND für eine vergleichbare grüne Anleihe nur 3,375 Prozent.
VERBUND Anleihe: 4,125-Prozent-Green-Bond 2026/2034 vierfach überzeichnet – was verrät der Kupon über den Zinsmarkt?
Österreichs größter Stromkonzern hat seinen zweiten European Green Bond des Jahres platziert: 600 Millionen Euro, acht Jahre Laufzeit, 4,125 Prozent Kupon. Die Nachfrage war mit rund 2,5 Milliarden Euro enorm – doch der Kupon liegt 75 Basispunkte über dem der April-Anleihe.
Steckbrief
- Emittent
- VERBUND AG
- ISIN
- XS3567690154
- Kupon
- 4,125 % p. a., fest
- Laufzeit
- 16.11.2026 bis 16.11.2034
- Stückelung
- 100.000 €
- Börsennotiz
- Luxemburg, Wien
- Rating Emittent
- A2 (Moody's), A (S&P)
- Aktie (ISIN)
- AT0000746409
Stand: 17.11.2026, Anleiheseite VERBUND Investor Relations
Die Emission
Was bietet die neue VERBUND Anleihe 2026/2034 genau?
Die Platzierung zeigt, wie stark die Nachfrage institutioneller Anleger nach sauberen, gut bewerteten Emittenten ist – selbst in einem Markt, in dem die Renditen steigen.
VERBUND preiste den Green Bond laut Mitteilung am 9. November mit einem Aufschlag von 83 Basispunkten über dem Mid-Swap-Satz, dem Referenzzins für Unternehmensanleihen. Die Erstindikation hatte noch bei 115 bis 120 Basispunkten gelegen. Die hohe Nachfrage erlaubte es dem Emittenten also, den Aufschlag um 32 bis 37 Basispunkte zu drücken. Die Neuemissionsprämie – der Rabatt gegenüber bereits umlaufenden Anleihen – lag laut VERBUND bei nur etwa 3 Basispunkten, verglichen mit durchschnittlich rund 12 Basispunkten bei vergleichbaren Emittenten an diesem Tag. 93 Prozent der Nachfrage kamen von sogenannten Real-Money-Investoren wie Fonds und Versicherern.
Die starke Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investor:innen in die finanzielle Stärke von VERBUND.
Laut der Anleiheseite des Unternehmens wurde die VERBUND Anleihe am 16. November begeben, sie wird am 16. November 2034 fällig und ist in Luxemburg und Wien notiert. Die Mindeststückelung von 100.000 Euro zeigt: Das Papier richtet sich an institutionelle Anleger. Die Ratingagenturen bewerten VERBUND mit A2 (Moody's) und A (S&P) – solides Investment Grade.
Einen Ausgabekurs nennt die Pressemitteilung nicht. Zur Einordnung nach Rechnung der Redaktion: Bundesanleihen mit fünf bis acht Jahren Restlaufzeit rentierten laut Bundesbank am 10. November im Schnitt bei 3,12 Prozent, mit acht bis 15 Jahren bei 3,28 Prozent. Der Kupon der VERBUND Anleihe liegt damit grob 85 bis 100 Basispunkte über vergleichbaren Bundesanleihen. Wichtig für das Verständnis: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite für einen Käufer hängt vom Kurs ab, zu dem er einsteigt.
Der Vergleich
Warum zahlt VERBUND heute 75 Basispunkte mehr als im April?
Im April hatte VERBUND den ersten European Green Bond Österreichs platziert: 700 Millionen Euro, sieben Jahre, Kupon 3,375 Prozent (ISIN XS3339795786), fast fünffach überzeichnet. Sieben Monate später kostet eine ähnliche Anleihe 0,75 Prozentpunkte mehr. An der Bonität des Emittenten liegt das kaum – an der Laufzeit nur zum kleinen Teil. Der Hauptgrund ist der Zinsmarkt: Die Eurozone-Inflation stieg im Oktober laut Schnellschätzung auf 4,0 Prozent, die EZB hat ihren Einlagensatz auf 2,5 Prozent angehoben, und die Terminmärkte preisen eine weitere Anhebung im Dezember mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein.
|Anleihe
|ISIN
|Volumen
|Kupon
|Laufzeit
|Überzeichnung
|Green Bond 2026/2033
|XS3339795786
|700 Mio. €
|3,375 %
|22.04.2033
|fast 5-fach
|Green Bond 2026/2034
|XS3567690154
|600 Mio. €
|4,125 %
|16.11.2034
|4,1-fach
Quelle: VERBUND AG, Investor Relations; Pressemitteilungen vom 10.04. und 16.11.2026
Für Bestandsanleger heißt das spiegelbildlich: Wer die April-Anleihe mit 3,375 Prozent Kupon hält, sieht bei gestiegenem Marktzins einen Kurs unter dem Ausgabepreis – das klassische Zinsänderungsrisiko. Je länger die Restlaufzeit, desto stärker der Effekt; Fachleute sprechen von der Duration.
Das große Bild
European Green Bond: Was steckt hinter dem neuen EU-Gütesiegel?
Beide VERBUND Anleihen tragen das Label „European Green Bond“ (EuGB). Der EU-Standard gilt seit Dezember 2024 und ist strenger als herkömmliche Green-Bond-Rahmenwerke: Die Mittel müssen in Aktivitäten fließen, die mit der EU-Taxonomie übereinstimmen, und ein externer Prüfer muss die Verwendung kontrollieren. Bei VERBUND übernahm ISS Corporate die Zweitmeinung und die Prüfung vor Emission. Das Geld fließt laut Konzern in das Hochspannungsnetz, Wasserkraft, Wind, Photovoltaik und Speicher – vor allem Pumpspeicher – in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien und Rumänien.
Der Markt wächst: Laut der Denkfabrik IEEFA wurden im ersten Jahr nach Einführung mehr als 22 Milliarden Euro an Anleihen mit EuGB-Label begeben. Laut Environmental Finance entfielen 2026 bereits mehr als 9 Prozent des Volumens grüner Anleihen aus der EU auf das neue Siegel. Für Emittenten wie VERBUND ist das Label ein Türöffner zu Fonds mit strengen Nachhaltigkeitsvorgaben – und genau diese Nachfrage drückt die Finanzierungskosten.
Die Aktie
Wie steht es um die VERBUND Aktie und das operative Geschäft?
Operativ hatte VERBUND zuletzt Gegenwind: In den ersten neun Monaten 2026 sank das EBITDA laut Quartalsbericht um 29 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro, das Konzernergebnis um 43,5 Prozent auf 684,8 Millionen Euro. Hauptgrund war eine um gut 20 Prozent geringere Erzeugung aus Wasserkraft infolge niedriger Wasserführung. Für das Gesamtjahr nennt das Management ein EBITDA von rund 2,12 Milliarden Euro. Der Nettoverschuldungsgrad (Gearing) lag bei 37,9 Prozent – ein Wert, der die A-Ratings stützt. Die VERBUND Aktie (ISIN AT0000746409) schloss an der Börse Stuttgart am 13. November bei 73,35 Euro, nach 70,55 Euro am Tag der Anleihe-Preisfestsetzung.
FAQ zur VERBUND Anleihe
Welche Eckdaten hat die VERBUND Anleihe 2026/2034? European Green Bond, ISIN XS3567690154, Kupon 4,125 Prozent, Volumen 600 Millionen Euro, Laufzeit bis 16. November 2034, Stückelung 100.000 Euro, notiert in Luxemburg und Wien.
Wofür verwendet VERBUND das Geld? Für Stromnetze, Wasserkraft, Wind- und Solarparks sowie Speicher in fünf europäischen Ländern, gemäß dem Green Financing Framework und dem EU-Green-Bond-Standard.
Warum ist der Kupon höher als bei der April-Anleihe? Vor allem, weil das allgemeine Zinsniveau im Euroraum seitdem deutlich gestiegen ist; die EZB hat die Zinsen erhöht und könnte im Dezember nachlegen.
Können Privatanleger die VERBUND Anleihe kaufen? Die Mindeststückelung von 100.000 Euro richtet sich an institutionelle Anleger. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen und der Prospekt des Emittenten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.