Der Strategiedialog ist ein Gesprächsformat von Landesregierung und Branche in Baden-Württemberg, dem Stammland von Mercedes, Porsche und vielen Zulieferern. Die Stuttgarter Zeitung stellte den Termin am Vortag mit der Frage vor, ob er Ideenschmiede oder Symbol einer gescheiterten Transformation sei – die beiden Autoren bewerten ihn laut Teaser unterschiedlich.

Aus Berlin kam vorab eine klare Erwartung. Bundesverkehrsminister Bilger sagte laut dpa (23.11.), Deutschland müsse die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben. Nach dpa-Angaben soll die Lockerung des Verbrenner-Aus an eine Gegenleistung gekoppelt werden: ein Bekenntnis der Hersteller zum Standort Deutschland. Zugleich soll der Bund bei Arbeitskosten, Energie und Bürokratie entlasten, und Europa soll gegenüber China härter auftreten, weil Bilger dort unfairen Wettbewerb sieht.