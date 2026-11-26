Die Politik trifft heute die Autoindustrie: Um 09:30 Uhr beginnt in Stuttgart der Strategiedialog Automobilwirtschaft, laut dpa-AFX-Tagesvorschau mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. Im Hintergrund steht die Frage, ob die EU das Verbrenner-Aus nach 2035 lockert. Für die Mercedes Aktie, die Porsche Aktie und die übrigen Autoaktien ist das ein zentraler Rahmen: Er entscheidet mit, wie viel Geld die Konzerne in Elektro und in Verbrenner-Technik lenken müssen. Der DAX hatte am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und 1,3 Prozent im Minus geschlossen (Reuters/onvista, 26.11., 06:39 Uhr); die Autowerte hatten sich nach Marktberichten zuletzt erholt.
Verbrenner-Aus: Strategiedialog Automobilwirtschaft in Stuttgart – bringt die Lockerung aus Brüssel die Wende für Mercedes Aktie und Autoaktien?
Heute um 09:30 Uhr treffen Baden-Württembergs Regierungschef Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger die Autobranche in Stuttgart. Im Raum steht eine Lockerung des Verbrenner-Aus nach 2035. Was das für Mercedes Aktie, Porsche Aktie, Zulieferer und den DAX bedeutet.
Der Hintergrund
Was steht beim Strategiedialog Automobilwirtschaft auf dem Spiel – und was fordert Berlin?
Der Strategiedialog ist ein Gesprächsformat von Landesregierung und Branche in Baden-Württemberg, dem Stammland von Mercedes, Porsche und vielen Zulieferern. Die Stuttgarter Zeitung stellte den Termin am Vortag mit der Frage vor, ob er Ideenschmiede oder Symbol einer gescheiterten Transformation sei – die beiden Autoren bewerten ihn laut Teaser unterschiedlich.
Aus Berlin kam vorab eine klare Erwartung. Bundesverkehrsminister Bilger sagte laut dpa (23.11.), Deutschland müsse die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben. Nach dpa-Angaben soll die Lockerung des Verbrenner-Aus an eine Gegenleistung gekoppelt werden: ein Bekenntnis der Hersteller zum Standort Deutschland. Zugleich soll der Bund bei Arbeitskosten, Energie und Bürokratie entlasten, und Europa soll gegenüber China härter auftreten, weil Bilger dort unfairen Wettbewerb sieht.
|Akteur
|Erwartung / Position
|Bundesverkehrsminister Bilger
|Lockerung nur gegen Bekenntnis zum Standort Deutschland
|Bund
|Entlastung bei Arbeitskosten, Energie und Bürokratie
|EU
|Entscheidung zum Verbrenner-Aus nach 2035 laut dpa-Bericht im Dezember erwartet
|Branche
|laut dpa Abbau zehntausender Stellen, Werksschließungen werden geprüft
Stand: 26.11.2026, 09:15 Uhr. Ergebnisse des Treffens lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.
Quelle: dpa/autohaus.de (23.11.2026), dpa-AFX-Tagesvorschau (26.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet die Lockerung für Mercedes Aktie, Porsche Aktie, Zulieferer und die Konjunktur – wer gewinnt, wer verliert?
Eine Lockerung würde den Herstellern mehr Spielraum für Verbrenner und Hybride lassen und könnte Investitionspläne in Elektroantriebe verschieben. Das wäre für Konzerne mit hohem Verbrenneranteil entlastend, für Zulieferer reiner Elektro-Technik dagegen ein Gegenwind. Welche Seite überwiegt, ist offen: Die Details der EU-Entscheidung stehen laut dpa noch aus, und die Branche steckt zugleich mitten im Stellenabbau.
Die Mercedes Aktie lag am Mittwoch laut Marktbericht bei 37,70 Euro (plus 0,52 Prozent, Xetra, Stand 16:44 Uhr), während die Volkswagen Aktie und die BMW Aktie nach einer JPMorgan-Studie deutlich stärker zulegten. Heute früh notierte die Volkswagen-Vorzugsaktie laut wallstreet-online um 08:00 Uhr bei 66,46 Euro (Tradegate, plus 0,24 Prozent). Konjunkturell kommt hinzu: Die neuen US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner sind frühestens ab Januar 2027 vorgesehen, die Metall-Tarifrunde ist offen, und das Konsumklima lag für Dezember bei minus 30,2 Punkten.
Termine
Welche Termine sind für Anleger jetzt wichtig – und wann fällt die Entscheidung?
26.11., 09:30 Uhr: Strategiedialog Automobilwirtschaft in Stuttgart.
Dezember 2026: Entscheidung der EU zum Verbrenner-Aus laut dpa-Bericht erwartet.
27.11., 09:55 Uhr: Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit.
15.12.: nächste VW-Haustarifgespräche in Zwickau.
Häufige Fragen zum Verbrenner-Aus
Wird das Verbrenner-Aus nach 2035 gelockert?
Laut dpa-Bericht vom 23.11.2026 könnte die EU Verbrenner und Hybride nach 2035 ohne Strafen erlauben; eine Entscheidung wird im Dezember erwartet. Beschlossen ist bislang nichts.
Wer nimmt am Strategiedialog Automobilwirtschaft teil?
Laut dpa-AFX-Tagesvorschau Ministerpräsident Cem Özdemir und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger; weitere Teilnehmer waren bis Redaktionsschluss nicht bestätigt.
Was bedeutet das für die Mercedes Aktie und andere Autoaktien?
Eine Lockerung könnte Investitionsdruck mindern, ist aber noch nicht entschieden. Autoaktien hängen zugleich an Zöllen, China und Tarifrunden.
Welche Autoaktien sind betroffen?
Im Fokus stehen Mercedes Aktie, Porsche Aktie, BMW Aktie und Volkswagen Aktie sowie Zulieferer wie Continental und Schaeffler.
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