Verbio Aktienanalyse: Gewinnsprung, Prognose am oberen Ende – warum stürzt die Biosprit-Aktie trotzdem ab?

Es war das beste Auftaktquartal seit Langem – und trotzdem steht die Verbio Aktie auf der Verliererliste. Der Leipziger Biokraftstoffhersteller hat seinen Umsatz um 22 Prozent gesteigert, einen Gewinn von 36 Millionen Euro erzielt und erwartet für das Geschäftsjahr nun ein Ergebnis am oberen Ende seiner Prognose. An der Börse verlor die Aktie in der Woche dennoch 9,26 Prozent, allein am Freitag ging es um gut 7 Prozent abwärts auf knapp 24 Euro. Unsere Verbio Aktienanalyse zeigt, warum gute Zahlen nicht reichen – und was die Verbio Aktienprognose bestimmt.