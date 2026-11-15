Es war das beste Auftaktquartal seit Langem – und trotzdem steht die Verbio Aktie auf der Verliererliste. Der Leipziger Biokraftstoffhersteller hat seinen Umsatz um 22 Prozent gesteigert, einen Gewinn von 36 Millionen Euro erzielt und erwartet für das Geschäftsjahr nun ein Ergebnis am oberen Ende seiner Prognose. An der Börse verlor die Aktie in der Woche dennoch 9,26 Prozent, allein am Freitag ging es um gut 7 Prozent abwärts auf knapp 24 Euro. Unsere Verbio Aktienanalyse zeigt, warum gute Zahlen nicht reichen – und was die Verbio Aktienprognose bestimmt.
Verbio Aktienanalyse: Gewinnsprung, Prognose am oberen Ende – warum stürzt die Biosprit-Aktie trotzdem ab?
Umsatz plus 22 Prozent, 36 Millionen Euro Gewinn statt Verlust, Prognose am oberen Ende der Spanne – und dennoch verliert die Verbio Aktie in einer Woche 9,26 Prozent. Unsere Verbio Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Widerspruch steckt, welche Rolle Ölpreis und Regulierung spielen und was die Verbio Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Verbio SE
- Sitz
- Leipzig
- Ticker
- VBK (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 23,90 Euro
- KGV 2026/27e
- rund 12
- Dividende
- 0,20 Euro je Aktie (Vorschlag)
- Vorstandschef
- Claus Sauter
Stand: 13.11.2026, Kurs: Schluss 13.11.2026 laut stock-world; KGV eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzung (finanzen.ch)
Die Quartalszahlen
Vom Verlust zum Gewinn: ein Auftakt nach Maß
Für die Verbio Aktienanalyse ist das erste Quartal ein klarer Beleg der operativen Wende.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27, das von Juli bis September reichte, steigerte Verbio den Umsatz um 21,8 Prozent auf 533,6 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 76,1 Millionen Euro, das Periodenergebnis drehte von minus 4,0 auf plus 36,0 Millionen Euro. Je Aktie verdiente Verbio 0,56 Euro nach einem Verlust von 6 Cent im Vorjahr. Dazu kam ein positiver freier Mittelzufluss von 13,5 Millionen Euro. Analysten von NuWays hatten im Vorfeld mit rund 61,5 Millionen Euro EBITDA gerechnet – Verbio lag also deutlich darüber.
Verbio: Periodenergebnis im ersten Geschäftsquartal
Millionen Euro
Quelle: Verbio, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Ergebnis
|Q1 2025/26
|-4,0
|Q1 2026/27
|36,0
Biodiesel und Bioethanol
Höhere Margen bei Biodiesel und Bioethanol in Europa trieben das Ergebnis.
Nordamerika
Das Biodieselgeschäft in Nordamerika lieferte einen wachsenden Beitrag.
THG-Quote
Der Handel mit Treibhausgasminderungsquoten trug deutlich mehr zum Ergebnis bei als im Vorjahr.
Der Ausblick
EBITDA am oberen Ende: bis zu 250 Millionen Euro
Verbio erwartet für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni 2027 nun ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es 193,9 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,87 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 63,9 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung sank zuletzt auf 91,5 Millionen Euro, und erstmals seit Längerem will Verbio wieder eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie zahlen.
Der Widerspruch
Warum die Aktie trotzdem fällt: Ölpreis, Erwartungen, Regulierung
Die Verbio Aktienprognose hängt weniger an einem Quartal als an Märkten, die Verbio nicht kontrolliert.
Am Donnerstagmorgen stieg die Aktie zunächst um rund 3,5 Prozent auf 27,40 Euro, drehte dann aber ins Minus. Am Freitag folgte der nächste Rücksetzer. Eine einzelne negative Nachricht gab es nicht. Eine Rolle dürfte das Umfeld spielen: Verbio hatte zuletzt von den stark gestiegenen Kraftstoffpreisen infolge des Iran-Kriegs profitiert. Mit dem jüngsten Rückgang der Ölpreise verlieren Biokraftstoffe einen Teil ihres Preisvorteils, und Anleger fragen sich, wie lange die hohen Margen halten. Hinzu kommt: Ein Teil der guten Nachrichten war nach den positiven Analystenvorschauen bereits erwartet.
Die Chancen
E20, strengere Regeln, neue Anlagen
Auf der anderen Seite stehen strukturelle Chancen. Das Bundeskabinett hat Ende Oktober strengere Regeln gegen falsch deklarierte Biokraftstoffe beschlossen, was regelkonforme Hersteller wie Verbio stärkt. In Deutschland und Frankreich wird über höhere Ethanolbeimischungen wie E20 diskutiert, was den Bedarf deutlich erhöhen könnte. Zudem baut Verbio seine Wertschöpfung aus: In Bitterfeld nimmt eine Ethenolyseanlage für erneuerbare Spezialchemikalien den Betrieb auf, und das Netz an Biomethan-Tankstellen für Lkw wächst.
Die Analysten
Kaufempfehlungen mit Zielen über 40 Euro
Die Analysten sehen den Kursrückgang gelassen. Jefferies bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung und lobte die Gewinndynamik, das Kursziel liegt bei 42 Euro. Die Deutsche Bank rät ebenfalls zum Kauf mit einem Ziel von 40 Euro, und NuWays hob seine EBITDA-Schätzung auf 250 Millionen Euro an. Auf Basis der Konsensschätzung von knapp 2 Euro Gewinn je Aktie kommt die Verbio Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Verbio Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Margen halten
Biokraftstoffspreads und Quotenpreise bleiben hoch, Verbio erreicht das obere Ende der Prognose. Dann rücken die Analystenziele über 40 Euro in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts mit Schwankungen
Gute Zahlen treffen auf ein unsicheres Umfeld. Die Aktie pendelt zwischen 20 und 30 Euro, bis die nächsten Quartale Klarheit bringen.
Szenario 3: Der Ölpreis drückt
Fallende Öl- und Kraftstoffpreise schmälern die Margen, regulatorische Impulse bleiben aus. Dann droht ein weiterer Rücksetzer.
Häufige Fragen zur Verbio Aktienanalyse
Warum fällt die Verbio Aktie trotz guter Zahlen?
Die Erwartungen waren nach positiven Analystenvorschauen bereits hoch, zudem belastet der Rückgang der Ölpreise die Aussicht auf dauerhaft hohe Margen bei Biokraftstoffen. Die Aktie verlor in der Woche 9,26 Prozent.
Was erwartet Verbio für 2026/27?
Ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Zahlt Verbio eine Dividende?
Verbio schlägt eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie vor. Die Hauptversammlung entscheidet.
Welche Kursziele haben Analysten?
Jefferies nennt 42 Euro, die Deutsche Bank 40 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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