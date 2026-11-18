Die Verbio Aktie ist am Mittwochnachmittag der viertgrößte TecDAX Verlierer: Um 16:35 Uhr notiert das Papier laut onvista-Kursliste bei 22,46 Euro, ein Minus von 3,36 Prozent beziehungsweise 0,78 Euro. Schon am Vormittag und am Mittag stand der Biokraftstoff-Wert unter Druck, die Verluste haben sich am Nachmittag ausgeweitet. Der TecDAX lag zeitgleich bei 3.958,77 Punkten (minus 0,78 Prozent).
Verbio Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Biokraftstoff-Wert rutscht auf 22,46 Euro, wo hält die Aktie nach dem Bruch der 23-Euro-Marke?
Die Verbio Aktie ist am Nachmittag viertgrößter TecDAX Verlierer: Minus 3,4 Prozent auf 22,46 Euro um 16:35 Uhr. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht, die Aktie setzt ihre Korrektur nach starken Quartalszahlen fort. Was die Verbio Aktie belastet, welche Zahlen vorliegen und welche Marken die Redaktion jetzt beobachtet.
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Der Auslöser
Korrektur ohne Nachricht: warum die Verbio Aktie heute TecDAX Verlierer ist
Gute Zahlen, trotzdem sinkende Kurse: Die Verbio Aktie zeigt, wie schnell nach einem starken Lauf die Gewinne gesichert werden.
Eine Unternehmensmeldung oder eine neue Analystenstudie ist für heute nicht auffindbar. Auch eine Bewegung im Sektor am 18. November lässt sich nicht belegen. Die Redaktion sieht deshalb vor allem eine Fortsetzung der Korrektur: Laut Börse Express hat die Aktie auf Wochensicht rund 14 Prozent und auf Monatssicht rund 23 Prozent verloren, auf Jahressicht liegt sie dagegen mit mehr als 36 Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen und die Rotation von Anlegern in Chipwerte sind plausible Erklärungen, aber als Einschätzung der Redaktion zu verstehen, nicht als belegte Ursache.
Der Hintergrund
Biodiesel trägt das Ergebnis, Margen sind das Risiko
Die Verbio SE (ISIN DE000A0JL9W6, Xetra-Symbol VBK) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein EBITDA von 76,1 Millionen Euro erzielt, davon 51,2 Millionen Euro im Biodiesel und 19,7 Millionen Euro in Bioethanol und Biomethan zusammen. Der Umsatz stieg um 21,8 Prozent auf 533,6 Millionen Euro, der Free Cashflow lag bei plus 13,5 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung sank auf 83,1 Millionen Euro nach 91,5 Millionen Euro zum Geschäftsjahresende.
Prognose am oberen Ende
Verbio erwartet für 2026/27 ein EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Mögliche US-Steuergutschriften nach Section 45Z sind darin nicht berücksichtigt.
Zahlen über Erwartung
Laut NuWays lag das EBITDA 24 Prozent über der eigenen Schätzung und 14 Prozent über dem Konsens.
Margenrisiko im Biodiesel
Biodiesel liefert den größten Ergebnisbeitrag; nachlassende Margen sind daher das zentrale Risiko. Laut NuWays bringen 100 Euro mehr Marge je Tonne rund 33 Millionen Euro zusätzliches EBITDA.
Termin
Die virtuelle Hauptversammlung findet am 4. Dezember 2026 statt.
Die Marken
Verbio Aktie: 23 Euro gebrochen, 20 Euro im Blick
Charttechnisch hat die Verbio Aktie nach Einschätzung der Redaktion die Unterstützung bei 23 Euro verloren. Als nächste Orientierung gilt die runde Marke von 20 Euro. Bei einer Erholung wäre zunächst die Zone um 25 Euro ein erster Widerstand. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Börse Express von 15,76 Euro bis 45,96 Euro; der Kurs liegt damit zwar deutlich über dem Tief, aber rund 50 Prozent unter dem Hoch.
Die Analysten
Drei Kaufvoten, Ziele um 41 Euro
Die Analysten sehen deutlich mehr Potenzial. Laut Börse Express und aktiencheck.de empfehlen Jefferies („Buy“, Kursziel 42 Euro), die Deutsche Bank („Buy“, 40 Euro) und NuWays („Kaufen“, 41 Euro) die Aktie, der Durchschnitt liegt bei 41 Euro. Einige dieser Schätzungen sind mehrere Wochen alt. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Bewertung der Redaktion.
Häufige Fragen zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie heute TecDAX Verlierer?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Die Aktie setzt ihre Korrektur nach dem starken Anstieg fort; Gewinnmitnahmen sind laut Einschätzung der Redaktion plausibel.
Wie waren die Zahlen zum ersten Quartal 2026/27?
Das EBITDA lag bei 76,1 Millionen Euro, der Umsatz bei 533,6 Millionen Euro (plus 21,8 Prozent).
Welche Prognose hat Verbio?
Das EBITDA 2026/27 soll am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro liegen.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Verbio Aktie?
Jefferies sieht 42 Euro, NuWays 41 Euro und die Deutsche Bank 40 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.
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