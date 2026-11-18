Eine Unternehmensmeldung oder eine neue Analystenstudie ist für heute nicht auffindbar. Auch eine Bewegung im Sektor am 18. November lässt sich nicht belegen. Die Redaktion sieht deshalb vor allem eine Fortsetzung der Korrektur: Laut Börse Express hat die Aktie auf Wochensicht rund 14 Prozent und auf Monatssicht rund 23 Prozent verloren, auf Jahressicht liegt sie dagegen mit mehr als 36 Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen und die Rotation von Anlegern in Chipwerte sind plausible Erklärungen, aber als Einschätzung der Redaktion zu verstehen, nicht als belegte Ursache.