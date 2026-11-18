Verbio (Symbol VBK, ISIN DE000A0JL9W6) produziert Bioethanol, Biodiesel und Biomethan in Europa und betreibt ein Werk in den USA. Der Kurs hängt an der Politik und an den Margen. Im Oktober sprang die Aktie, als Verkehrsminister Steffen Bilger eine Anhebung der Ethanolbeimischung auf bis zu 20 Prozent (E20) ins Spiel brachte; einen formalen Vorschlag gibt es laut boerse-express.com noch nicht. Zugleich steigt die Treibhausgasquote von 12 Prozent in diesem auf 17,5 Prozent im Jahr 2027. NuWays rechnet vor, dass je 100 Euro mehr Ethanolmarge je Tonne rund 33 Millionen Euro zusätzliches EBITDA im Jahr bringen. Gleichzeitig erwarten die Analysten für das laufende Quartal niedrigere Spreads als im Vorquartal. Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres wurden am 12. November vorgelegt, ihre Details konnten wir nicht prüfen.