Die Verbio Aktie ist am Mittwochmorgen TecDAX Verlierer auf Rang zwei. Im Xetra-Handel gibt das Papier des Biokraftstoffherstellers gegen 9:43 Uhr um 0,95 Prozent auf 23,02 Euro nach. Ein einzelnes Ereignis erklärt das nicht, die Verbio Aktie setzt vielmehr einen Rückgang fort, der in den vergangenen vier Wochen rund 20 Prozent gekostet hat.
Verbio Aktie: TecDAX Verlierer – Biokraftstoff-Wert setzt den Rückgang fort, findet die Aktie bei 23 Euro Halt?
Die Verbio Aktie fällt am Mittwochmorgen um 0,95 Prozent auf 23,02 Euro und ist damit zweitgrößter TecDAX Verlierer. Ein konkreter Auslöser fehlt, der Wert steht aber seit Wochen unter Druck: Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 20 Prozent. Was die E20-Debatte, die Spritmargen und die Analysten für den Biokraftstoffhersteller bedeuten.
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Der Auslöser
Trend statt Schlagzeile: warum die Verbio Aktie unter Druck bleibt
Es gibt heute keine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt.
Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich die Konsolidierung fort, während Anleger Geld in die heute gefragten Technologiewerte umschichten. Die Zahlen zeigen die Dimension: Auf Wochensicht verlor die Aktie zuletzt rund 8,8 Prozent, auf Monatssicht gut 20 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Plus von rund 45 Prozent, die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 15,76 Euro bis 45,96 Euro.
Hintergrund
E20 und Ethanolmarge: was die Verbio Aktie bewegt
Verbio (Symbol VBK, ISIN DE000A0JL9W6) produziert Bioethanol, Biodiesel und Biomethan in Europa und betreibt ein Werk in den USA. Der Kurs hängt an der Politik und an den Margen. Im Oktober sprang die Aktie, als Verkehrsminister Steffen Bilger eine Anhebung der Ethanolbeimischung auf bis zu 20 Prozent (E20) ins Spiel brachte; einen formalen Vorschlag gibt es laut boerse-express.com noch nicht. Zugleich steigt die Treibhausgasquote von 12 Prozent in diesem auf 17,5 Prozent im Jahr 2027. NuWays rechnet vor, dass je 100 Euro mehr Ethanolmarge je Tonne rund 33 Millionen Euro zusätzliches EBITDA im Jahr bringen. Gleichzeitig erwarten die Analysten für das laufende Quartal niedrigere Spreads als im Vorquartal. Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres wurden am 12. November vorgelegt, ihre Details konnten wir nicht prüfen.
Politik als Treiber
Die E20-Debatte und die steigende Treibhausgasquote prägen die Erwartungen.
Hebel durch die Marge
Schon kleine Änderungen der Ethanolmarge verändern das EBITDA spürbar.
Kursrückgang trotz Hoffnung
Die Aktie verlor in vier Wochen gut ein Fünftel.
Die Marken
Verbio Aktie: wo der Rückgang endet oder weitergeht
Mit 23,02 Euro liegt die Aktie nahe am Niveau der vergangenen Tage, in denen sie sich um 23 Euro gesammelt hat. Als Einschätzung der Redaktion gilt diese Zone als erste Haltemarke, darunter rückt die 20-Euro-Marke in den Blick. Nach oben wäre die Zone um 25 Euro die Hürde für eine Gegenbewegung. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Drei Kaufvoten: Ziele zwischen 40 und 42 Euro
Laut boerse-express.com raten die erfassten Analysten zum Kauf, im Schnitt liegt das Ziel bei 41 Euro. Jefferies hat die Aktie im Oktober von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Ziel von 36 auf 42 Euro angehoben, die Deutsche Bank kappte ihr Ziel von 42 auf 40 Euro bei „Buy“, NuWays nennt 41 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Meldung gibt es nicht. Die Verbio Aktie setzt nach Einschätzung der Redaktion ihren Rückgang fort, während Anleger in Technologiewerte umschichten.
Was ist E20?
E20 bezeichnet Benzin mit bis zu 20 Prozent Ethanol. Eine Anhebung der Beimischung würde die Nachfrage nach Bioethanol stützen, einen formalen Vorschlag gibt es bislang nicht.
Welche Kursziele gibt es für die Verbio Aktie?
Jefferies nennt 42 Euro, NuWays 41 Euro und die Deutsche Bank 40 Euro. Der Durchschnitt liegt bei 41 Euro.
Welche Marke ist wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion die Zone um 23 Euro, darunter 20 Euro.
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